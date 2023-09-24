Тур: 24. Стадион: Брине. Зрители: 1835
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаChristian Landu Landu
24' Желтая карточкаRobert Undheim
44' Желтая карточкаНилсен Снорре
1:0
50' ГолDuarte Moreira
73' Желтая карточкаСодаль Ларс-Эрик
79' Желтая карточкаLeander Alvheim
86' Желтая карточкаDuarte Moreira
1:1
90' ГолБрохолм Мариус
90'+6
Ход матча
24'
44'
50'
73'
79'
86'
90'
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
-
13 Marius Olsen
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Брюне
ФК Кристиансунн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2.22
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
67
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|5
|0.21
|Andreas Dybevik
|4 (3)
|0.17
|Abel William Stensrud
|4
|0.17
|Диа Мамаду
|4
|0.17
|Sjur Jonassen
|3
|0.13
|Robert Undheim
|2
|0.08
|Sigurd Groenli
|2
|0.08
|Содаль Ларс-Эрик
|2
|0.08
|Christian Landu Landu
|2
|0.08
|Daniel Hermansson
|1
|0.04
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.04
|Мненей Ноа
|1
|0.04
|Tobias Guddal
|1
|0.04
|Axel Kryger
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Paal Aamodt
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.48
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.17
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4 (1)
|0.17
|Брохолм Мариус
|4
|0.17
|Leander Alvheim
|4
|0.17
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.13
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.13
|Ертсен Торгиль
|2
|0.09
|Мава Мозес
|2
|0.09
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Kryger
|5
|0
|Диа Мамаду
|5
|0
|Christian Landu Landu
|4
|0
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|4
|0
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Abel William Stensrud
|3
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Robert Undheim
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
|Duarte Moreira
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|4
|1
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Leander Alvheim
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
10
Брюне
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
7
24
Брюне
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
6
32%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
23%
2
8%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Забито
34
40
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
18%
2
5%
1-15
5
15%
6
15%
16-30
5
15%
9
23%
31-45
5
15%
8
20%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
10
29%
29%
9
23%
76-90
Пропущено
30
30
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
20%
3
10%
31-45
6
20%
8
27%
46-60
6
20%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Санднес 3:0 Дьерв - Брюне 1:3 Брюне - Мосс 3:1
Осане - Брюне 2:1 Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:0 Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1
Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1
Результаты матчей
Брюне
ФК Кристиансунн
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 45%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
8 раз 33%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Брюне
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
76
84
310
57
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
29
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
185
915
1211
420
716
123
221
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|11 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6