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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 1835
Брюне
1:1
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
18' Желтая карточка
Christian Landu Landu
24' Желтая карточка
Robert Undheim
44' Желтая карточка
Нилсен Снорре
1:0
50' Гол
Duarte Moreira
73' Желтая карточка
Содаль Ларс-Эрик
79' Желтая карточка
Leander Alvheim
86' Желтая карточка
Duarte Moreira
1:1
90' Гол
Брохолм Мариус
90'+6
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
19
Tobias
Guddal
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
7
Sigurd
Groenli
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
9
Содаль
Ларс-Эрик
10
Robert
Undheim
18
Duarte
Moreira
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
26
Виллиамсен
Макс
18
Ярл
Себастиан
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
24
Wilfred
George
Igor
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
Брюне
4-4-2
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Брюне
ФК Кристиансунн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2.22
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
67

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 5 0.21
Andreas Dybevik 4 (3) 0.17
Abel William Stensrud 4 0.17
Диа Мамаду 4 0.17
Sjur Jonassen 3 0.13
Robert Undheim 2 0.08
Sigurd Groenli 2 0.08
Содаль Ларс-Эрик 2 0.08
Christian Landu Landu 2 0.08
Daniel Hermansson 1 0.04
Ротихеуг Оливер 1 0.04
Мненей Ноа 1 0.04
Tobias Guddal 1 0.04
Axel Kryger 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Paal Aamodt 0 0
Eirik Saunes 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.48
Mikkel Rakneberg 4 0.17
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 (1) 0.17
Брохолм Мариус 4 0.17
Leander Alvheim 4 0.17
Картум Сандер Эрик 3 0.13
Ульвестад Дан Петер 3 0.13
Ертсен Торгиль 2 0.09
Мава Мозес 2 0.09
Нилсен Снорре 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Kryger 5 0
Диа Мамаду 5 0
Christian Landu Landu 4 0
Sigurd Groenli 4 0
Содаль Ларс-Эрик 4 0
Хатлехоль Йёрген 3 0
Abel William Stensrud 3 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Robert Undheim 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Tobias Guddal 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Duarte Moreira 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 4 1
Картум Сандер Эрик 5 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Исаксен Йеспер 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Marius Olsen 2 0
Leander Alvheim 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Брюне
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
10
Брюне
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

7
24
Брюне
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
6
32%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
23%
2
8%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Забито

34
40
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
18%
2
5%
1-15
5
15%
6
15%
16-30
5
15%
9
23%
31-45
5
15%
8
20%
46-60
3
9%
6
15%
61-75
10
29%
29%
9
23%
76-90

Пропущено

30
30
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
20%
3
10%
31-45
6
20%
8
27%
46-60
6
20%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Санднес 3:0 Дьерв - Брюне 1:3 Брюне - Мосс 3:1
Осане - Брюне 2:1 Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:0 Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1
Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1

Результаты матчей

Брюне
ФК Кристиансунн

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 45%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
8 раз 33%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Брюне
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
8
4
3
10
2.5
5
7
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
18
5
9
15
1.5
12
11
4
20
2.5
7
16
1
23
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
КФУМ Осло
 24 13 5 6 43 - 30 44
3.
Конгсвингер
 24 13 4 7 41 - 30 43
4.
ИК Старт
 24 10 9 5 43 - 29 39
5.
Согндаль
 23 10 5 8 34 - 31 35
6.
ФК Кристиансунн
 23 9 8 6 39 - 31 35
7.
Ранхейм
 24 10 3 11 29 - 43 33
8.
Рёуфосс
 24 9 6 9 33 - 30 33
9.
Брюне
 24 9 5 10 33 - 31 32
10.
Мосс
 24 8 7 9 28 - 32 31
11.
Санднес
 23 8 6 9 35 - 30 30
12.
Дьерв
 24 7 6 11 36 - 49 27
13.
Осане
 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Мьёндален
 24 7 5 12 30 - 37 26
15.
Хёдд
 23 6 6 11 23 - 30 24
16.
Скейд
 24 2 5 17 21 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
5.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 12 5 5 2 19 - 11 20
10.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
11.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
12.
Санднес
 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 11 3 5 3 11 - 10 14
15.
Мьёндален
 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
3.
КФУМ Осло
 12 5 3 4 18 - 18 18
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 11 4 3 4 16 - 13 15
6.
Согндаль
 12 4 2 6 14 - 19 14
7.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
8.
Мьёндален
 12 4 1 7 14 - 21 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
ФК Кристиансунн
 11 2 5 4 15 - 20 11
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 12 1 6 5 13 - 22 9
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 12 1 3 8 9 - 25 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 11 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Нилсен Снорре получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Robert Undheim получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Кристиан Ланду Ланду получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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