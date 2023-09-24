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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 24. Стадион: .
ИК Старт
0:0
Второй тайм: 58'
Мосс
0'
32' Красная карточка
Alagie Sanyang
33' Желтая карточка
Ian Hoffmann
33' Желтая карточка
Mathias Grundetjern

Ход матча

32'
Alagie Sanyang
 
33'
 
Ian Hoffmann
33'
Mathias Grundetjern
 
36'
 
Aksel Baran Potur
Alexander Haapnes
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ИК Старт
Ничья
Мосс
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Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
7
Дервискадич
Эмир
4
Сакор
Важебах
30
Fabian
Oestigaard
Ness
16
Страннегорд
Том
10
Alagie
Sanyang
8
Mathias
Grundetjern
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
23
Александерссон
Ноа
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
29
Abel
William
Stensrud
14
Claudio
Braga
ИК Старт
3-4-3
Мосс
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Мосс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:0
К
0:3
А
4:0
А
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.25
Марес Люк 6 (5) 0.25
Alagie Sanyang 6 0.25
Страннегорд Том 5 0.21
Zakaria Sawo 5 0.21
Mathias Grundetjern 4 0.17
Сакор Важебах 3 0.13
Дервискадич Эмир 3 0.13
Садику Агон 2 0.08
Salim Nkubiri 1 0.04
Вормгор Вито 1 0.04
Лане Джек 1 0.04
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 9 (2) 0.38
Sebastian Pedersen II 7 0.29
Marius Andresen2 2 0.08
Anas Farah Ali 2 0.08
Александерссон Ноа 2 0.08
Aksel Baran Potur 1 0.04
Гйесдал Хенрик 1 0.04
Faites Makosso 1 0.04
Sivert Haugli 1 0.04
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.04
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Антонссон Бьярни 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Jasper Silva Torkildsen 3 0
Mathias Grundetjern 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Alagie Sanyang 0 1
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 8 0
Faites Makosso 3 1
Ian Hoffmann 4 0
Claudio Braga 4 0
Sivert Haugli 3 0
Ilir Kukleci 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Александерссон Ноа 2 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sander Wold 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Мосс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
11
ИК Старт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мосс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

12
13
ИК Старт
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Мосс
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

27
13
7 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
5
19%
4
31%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
10
37%
4
31%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
17%
2
9%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
42%
10
45%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

17
11
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
4
36%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
6
35%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

43
27
12 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
2
5%
2
7%
1-15
6
14%
5
19%
16-30
4
9%
4
15%
31-45
9
21%
5
19%
46-60
9
21%
3
11%
61-75
13
30%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
33
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
10%
3
9%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
3
10%
4
12%
31-45
8
28%
7
21%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
10
34%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1
Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1

Результаты матчей

ИК Старт
Мосс

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
2:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
4
8
5
6
2.5
2
10
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
3
8
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
18
5
13
10
1.5
7
16
6
17
2.5
2
21
3
20
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
КФУМ Осло
 1:0 24 13 5 6 43 - 30 44
3.
Конгсвингер
 24 13 4 7 41 - 30 43
4.
ИК Старт
 0:0 24 10 9 5 43 - 29 39
5.
Согндаль
 23 10 5 8 34 - 31 35
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 23 9 7 7 38 - 31 34
7.
Брюне
 1:0 24 10 4 10 33 - 30 34
8.
Ранхейм
 24 10 3 11 29 - 43 33
9.
Рёуфосс
 0:0 24 9 6 9 32 - 29 33
10.
Мосс
 0:0 24 8 7 9 28 - 32 31
11.
Санднес
 0:0 23 8 6 9 34 - 29 30
12.
Дьерв
 24 7 6 11 36 - 49 27
13.
Осане
 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Мьёндален
 0:1 24 7 5 12 30 - 37 26
15.
Хёдд
 23 6 6 11 23 - 30 24
16.
Скейд
 24 2 5 17 21 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 0:0 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
Брюне
 1:0 13 8 3 2 21 - 10 27
4.
КФУМ Осло
 1:0 12 8 2 2 25 - 12 26
5.
ФК Кристиансунн
 0:1 12 7 3 2 24 - 11 24
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 0:0 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 0:0 12 5 5 2 18 - 10 20
10.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
11.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
12.
Санднес
 0:0 12 4 3 5 19 - 17 15
13.
Дьерв
 12 4 3 5 17 - 20 15
14.
Хёдд
 11 3 5 3 11 - 10 14
15.
Мьёндален
 0:1 12 3 4 5 16 - 16 13
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
3.
КФУМ Осло
 1:0 12 5 3 4 18 - 18 18
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Санднес
 0:0 11 4 3 4 15 - 12 15
6.
Согндаль
 12 4 2 6 14 - 19 14
7.
Рёуфосс
 0:0 12 4 1 7 14 - 19 13
8.
Мьёндален
 0:1 12 4 1 7 14 - 21 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 0:0 12 2 6 4 16 - 17 12
11.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
12.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 2 4 5 14 - 20 10
13.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 0:0 12 1 6 5 13 - 22 9
15.
Брюне
 1:0 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 12 1 3 8 9 - 25 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (4)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Санднес Matias Belli Moldskred 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Alexander Haapnes уходит с поля. Aksel Baran Potur выходит вместо него
  • 33'
    Mathias Grundetjern получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Ян Хоффманн получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - Alagie Sanyang увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
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ИК Старт
Ничья
Мосс
3.40
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4.10
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