Тур: 24. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
32' Красная карточкаAlagie Sanyang
33' Желтая карточкаIan Hoffmann
33' Желтая карточкаMathias Grundetjern
Ход матча
32'
33'
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кубр ЛукасПолузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
ИК Старт
Мосс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.25
|Марес Люк
|6 (5)
|0.25
|Alagie Sanyang
|6
|0.25
|Страннегорд Том
|5
|0.21
|Zakaria Sawo
|5
|0.21
|Mathias Grundetjern
|4
|0.17
|Сакор Важебах
|3
|0.13
|Дервискадич Эмир
|3
|0.13
|Садику Агон
|2
|0.08
|Salim Nkubiri
|1
|0.04
|Вормгор Вито
|1
|0.04
|Лане Джек
|1
|0.04
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|9 (2)
|0.38
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.29
|Marius Andresen2
|2
|0.08
|Anas Farah Ali
|2
|0.08
|Александерссон Ноа
|2
|0.08
|Aksel Baran Potur
|1
|0.04
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Sivert Haugli
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Alagie Sanyang
|0
|1
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|8
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Claudio Braga
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Мосс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
11
ИК Старт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мосс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
12
13
ИК Старт
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Мосс
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
27
13
7 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
5
19%
4
31%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
10
37%
4
31%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
17%
2
9%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
2
17%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
42%
10
45%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
17
11
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
4
36%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
6
35%
3
27%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
43
27
12 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
2
5%
2
7%
1-15
6
14%
5
19%
16-30
4
9%
4
15%
31-45
9
21%
5
19%
46-60
9
21%
3
11%
61-75
13
30%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
29
33
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
10%
3
9%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
3
10%
4
12%
31-45
8
28%
7
21%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
10
34%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1
Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1
Результаты матчей
ИК Старт
Мосс
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
2:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
48
56
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
48
38
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
185
1310
716
617
221
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|9
|1
|36 - 17
|51
|2.
|1:0
|24
|13
|5
|6
|43 - 30
|44
|3.
|24
|13
|4
|7
|41 - 30
|43
|4.
|0:0
|24
|10
|9
|5
|43 - 29
|39
|5.
|23
|10
|5
|8
|34 - 31
|35
|6.
|0:1
|23
|9
|7
|7
|38 - 31
|34
|7.
|1:0
|24
|10
|4
|10
|33 - 30
|34
|8.
|24
|10
|3
|11
|29 - 43
|33
|9.
|0:0
|24
|9
|6
|9
|32 - 29
|33
|10.
|0:0
|24
|8
|7
|9
|28 - 32
|31
|11.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|34 - 29
|30
|12.
|24
|7
|6
|11
|36 - 49
|27
|13.
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|14.
|0:1
|24
|7
|5
|12
|30 - 37
|26
|15.
|23
|6
|6
|11
|23 - 30
|24
|16.
|24
|2
|5
|17
|21 - 52
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|27 - 12
|27
|3.
|1:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 10
|27
|4.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|5.
|0:1
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|7.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|15 - 10
|22
|8.
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|9.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 10
|20
|10.
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|11.
|12
|5
|1
|6
|18 - 27
|16
|12.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|13.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|14.
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|15.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|16.
|12
|1
|2
|9
|12 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|15 - 10
|23
|2.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|3.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|4.
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|5.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|6.
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|7.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|8.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|19 - 29
|12
|10.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|16 - 17
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|13.
|12
|3
|1
|8
|12 - 20
|10
|14.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|15.
|1:0
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|9 - 25
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (4)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Санднес
|Matias Belli Moldskred
|6