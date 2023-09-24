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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: .
Мьельбю
0:0
Второй тайм: 61'
Гётеборг
0'
21' Желтая карточка
Саломонссон Эмиль
34' Желтая карточка
Густавссон Йеспер

Ход матча

21'
 
Саломонссон Эмиль
34'
Густавссон Йеспер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Гётеборг
3.50
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3.15
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Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
26
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
17
Elliot
Stroud
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
10
Hussein
Carneil
29
Thomas
Santos
22
Сельмани
Астрит
19
Муколли
Арбнор
Мьельбю
3-5-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Гётеборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:1
А
1:4
А
1:1
А
1:3
А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 5 0.21
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.17
Штоль Адам 2 0.08
Йоханссон Херман 2 0.08
Брорссон Арвид 2 0.08
Leo Walta 2 0.08
Йоханссон Александр 2 (1) 0.08
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.29
Муколли Арбнор 5 (1) 0.21
Ольссон Себастьян 4 0.17
Карлен Адам 3 0.13
Норлин Густаф 2 (1) 0.08
Хаген Элиас 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Хауснер Себастиан 1 0.04
Thomas Santos 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйле Ноа 6 0
Густавссон Йеспер 5 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 6 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Тордарсон Колбейнн 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
7
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гётеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
18
Мьельбю
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Гётеборг
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
25%
6
35%
46-60
4
33%
2
12%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

24
29
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
8
33%
6
21%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
4
17%
7
24%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
6
25%
9
36%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
4
17%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1
Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2
Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0

Результаты матчей

Мьельбю
Гётеборг

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
0
10 раз 43%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6
5
7
1.5
3
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
13
10
8
15
1.5
7
16
3
20
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 0:1 24 12 4 8 34 - 28 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
7.
Мьельбю
 0:0 24 10 5 9 24 - 24 35
8.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
АИК
 1:0 24 7 7 10 27 - 30 28
12.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
13.
Гётеборг
 0:0 24 6 9 9 26 - 28 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 0:1 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 0:0 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 1:0 12 4 5 3 15 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 0:0 12 3 4 5 10 - 12 13
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 0:0 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 0:1 12 3 3 6 12 - 17 12
11.
АИК
 1:0 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 0:0 12 1 6 5 8 - 18 9
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Hussein Carneil получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Саломонссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Гётеборг
3.50
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3.15
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3.50
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