Тур: 24. Стадион: Страндваллен. Зрители: 5186
0'
21' Желтая карточкаСаломонссон Эмиль
34' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
63' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
0:1
84' ГолThomas Santos
90'+6
Ход матча
84'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
11
Штоль
Адам
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 David Perez
-
28 Lucas Kahed
-
34 Vilmer Tyren
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Мьельбю
Гётеборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.41
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|5
|0.21
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.17
|Штоль Адам
|2
|0.08
|Йоханссон Херман
|2
|0.08
|Брорссон Арвид
|2
|0.08
|Leo Walta
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.08
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Рослер Колин
|1
|0.04
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Seedy Jagne
|1
|0.04
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.29
|Муколли Арбнор
|5 (1)
|0.21
|Ольссон Себастьян
|4
|0.17
|Карлен Адам
|3
|0.13
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.08
|Thomas Santos
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Хауснер Себастиан
|1
|0.04
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйле Ноа
|6
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|6
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Тордарсон Колбейнн
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
7
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
18
Мьельбю
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Гётеборг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
6
35%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
24
30
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
8
33%
6
20%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
6
24%
9
36%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
5
20%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1
Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2
Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0
Результаты матчей
Мьельбю
Гётеборг
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
39
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
57
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
1410
816
717
321
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|23
|15
|3
|5
|46 - 21
|48
|3.
|0:1
|24
|15
|2
|7
|55 - 30
|47
|4.
|24
|12
|4
|8
|34 - 29
|40
|5.
|0:0
|24
|10
|6
|8
|33 - 32
|36
|6.
|1:0
|24
|10
|6
|8
|28 - 31
|36
|7.
|24
|10
|5
|9
|38 - 33
|35
|8.
|24
|10
|4
|10
|24 - 25
|34
|9.
|23
|10
|2
|11
|25 - 25
|32
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 38
|29
|11.
|24
|7
|8
|9
|27 - 28
|29
|12.
|24
|7
|7
|10
|28 - 30
|28
|13.
|24
|8
|3
|13
|32 - 41
|27
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|24
|7
|2
|15
|23 - 51
|23
|16.
|0:0
|24
|3
|6
|15
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|11
|0
|1
|39 - 15
|33
|2.
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|16 - 15
|17
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|16.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|8 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|9 - 18
|11
|13.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 32
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6