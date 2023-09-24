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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 5186
Мьельбю
0:1
Конец матча
Гётеборг
0'
21' Желтая карточка
Саломонссон Эмиль
34' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
63' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
0:1
84' Гол
Thomas Santos
90'+6

Ход матча

21'
 
Саломонссон Эмиль
34'
Густавссон Йеспер
 
59'
Gudmundur Nokkvason
Викстрём Расмус
 
63'
 
Тордарсон Колбейнн
71'
 
Lucas Kahed
Hussein Carneil
71'
 
Норлин Густаф
Сельмани Астрит
73'
Йоханссон Херман
Elliot Stroud
 
73'
Йоханссон Александр
Лёфквист Дэвид
 
84'
0:1
Thomas Santos
(Вендт Оскар)
87'
Бергстрем Якоб
Густавссон Йеспер
 
87'
Петерссон Адам
Брорссон Арвид
 
88'
 
Vilmer Tyren
Муколли Арбнор

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Тернквист
Ноэль
26
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
17
Elliot
Stroud
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
10
Hussein
Carneil
29
Thomas
Santos
22
Сельмани
Астрит
19
Муколли
Арбнор
Мьельбю
3-5-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Гётеборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:1
А
1:4
А
1:1
А
1:3
А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 5 0.21
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.17
Штоль Адам 2 0.08
Йоханссон Херман 2 0.08
Брорссон Арвид 2 0.08
Leo Walta 2 0.08
Йоханссон Александр 2 (1) 0.08
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.29
Муколли Арбнор 5 (1) 0.21
Ольссон Себастьян 4 0.17
Карлен Адам 3 0.13
Норлин Густаф 2 (1) 0.08
Thomas Santos 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Хауснер Себастиан 1 0.04

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйле Ноа 6 0
Густавссон Йеспер 5 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 6 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Тордарсон Колбейнн 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
7
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гётеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
18
Мьельбю
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Гётеборг
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
6
35%
46-60
4
31%
2
12%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

24
30
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
8
33%
6
20%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
16%
4
16%
31-45
6
24%
9
36%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1
Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2
Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0

Результаты матчей

Мьельбю
Гётеборг

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
14
10
8
16
1.5
7
17
3
21
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 0:1 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 0:0 24 10 6 8 33 - 32 36
6.
Кальмар
 1:0 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 0:0 24 3 6 15 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:1 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 0:0 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 1:0 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 0:0 12 1 4 7 8 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 1:0 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 0:1 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
13.
Хаммарбю
 0:0 13 2 5 6 11 - 18 11
14.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
15.
Варберг БоИС
 0:0 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 43'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Hussein Carneil получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Саломонссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 0:1 Гётеборг онлайн

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