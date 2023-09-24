Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Мидтьюлланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Оденсе

49' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

48' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Оденсе

46' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хаяль Рами получил желтую карточку от судьи

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Овюсу Лерой получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Овюсу Лерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Оденсе

41' Рёмер Андре из команды Мидтьюлланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Дон Дидсон Луисиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Оденсе

35' Серенсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

35' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Игра в одни ворота сейчас. Мидтьюлланн доминирует и владеет мячом

29' Лоссль Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Оденсе

25' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали

25' Далсгор Хенрик из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Оденсе

22' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Брюнхильдсен Ола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

20' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

14' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Жуниньо из команды Мидтьюлланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

12' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Гуэ-Сон Чо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хеландер Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

5' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Мустафич Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мидтьюлланн начинает с центра поля

1' Судья начинает матч