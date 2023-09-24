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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Мидтьюлланн
1:1
Второй тайм: 67'
Оденсе
0'
42' Желтая карточка
Don Deedson Louicius
44' Желтая карточка
Хаяль Рами
1:0
51' Пенальти
Гуэ-Сон Чо
1:1
53' Гол
Don Deedson Louicius

Ход матча

42'
 
Don Deedson Louicius
44'
 
Хаяль Рами
51'
Гуэ-Сон Чо
1:0
52'
 
Микельсон Николас
Овюсу Лерой
53'
1:1
Don Deedson Louicius
(Хаяль Рами)
64'
Франкулино
Брюнхильдсен Ола
 
64'
Dario Osorio
Серенсен Оливер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Оденсе
5.20
4.23
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7.30
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Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
37
Гигович
Армин
2
Рёмер
Андре
24
Серенсен
Оливер
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
1
Хансен
Мартин
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
8
Манне
Аласана
24
Мустафич
Ален
3
Nicklas
Mouritzen
30
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
22
Хаяль
Рами
Мидтьюлланн
4-3-3
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Оденсе

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.1%
5.7%
17.2%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
25 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед

54 матча

57.4%
20.4%
22.2%
31 победа 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
25.9%
24.1%
27 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.3%
29.6%
24.1%
25 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

СД
4:2
СД
1:3
ТМК
4:2
СД
1:2
СД
1:5
ТМК
3:2
К
0:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

57
47

Голов в среднем за матч

2.19
1.68

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
101

Всего голов

93
70

Голов в среднем за матч

1.72
1.3

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 5 (1) 0.56
Симсир Араль 2 0.22
Франкулино 2 0.22
Брюнхильдсен Ола 1 0.11
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 4 0.44
Кадри Башким 3 0.33
Хаяль Рами 1 (1) 0.11
Буя Турай Мохамед 1 0.11
Манне Аласана 1 0.11
Микельсон Николас 1 0.11
Тонгья Франко 1 0.11
Charly Horneman 1 0.11
Сельвен Йоханнес 1 0.11
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Гигович Армин 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Паулиньо VI 2 0
Габриэль Адам 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Рёмер Андре 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 3 0
Хаяль Рами 3 0
Кёлер Свен 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Мустафич Ален 1 0
Don Deedson Louicius 1 0
Andreas Alm 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оденсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
3
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Оденсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
5
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
55%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1
Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Оденсе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 9 7 1 1 21 - 11 22
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
6.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 1:1 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Оденсе
 1:1 9 2 3 4 14 - 15 9
9.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
10.
Раннерс
 9 2 3 4 9 - 19 9
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 1:1 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 4 1 2 1 4 - 8 5
10.
Оденсе
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 1:1 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 66'
    Рёмер Андре ослабляет давление, выбив мяч.
  • 66'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 66'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 66'
    Рёмер Андре успешно блокирует удар.
  • 65'
    Мустафич Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 65'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Мидтьюлланн
    Ничья
    Оденсе
    5.20
    4.23
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    7.30
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    Оденсе
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