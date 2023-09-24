Тур: 9. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jakob Sundberg
2:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаDon Deedson Louicius
44' Желтая карточкаХаяль Рами
1:0
51' ПенальтиГуэ-Сон Чо
1:1
53' ГолDon Deedson Louicius
66' Желтая карточкаМустафич Ален
71' Желтая карточкаМикельсон Николас
86' Желтая карточкаРёмер Андре
2:1
90' ГолШарлес
90' Желтая карточкаШарлес
90'+12
Ход матча
44'
51'
1:0
53'
66'
82'
86'
87'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
17 Франкулино
-
11 Dario Osorio
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хаяль РамиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Оденсе
35 матчей
88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.1%
5.7%
17.2%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
25 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед
54 матча
57.4%
20.4%
22.2%
31 победа 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
25.9%
24.1%
27 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
46.3%
29.6%
24.1%
25 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
47
Голов в среднем за матч
2.19
1.68
Среднее время на гол
41
53
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
70
101
Всего голов
93
70
Голов в среднем за матч
1.72
1.3
Тотал матчей
2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|5 (1)
|0.56
|Симсир Араль
|2
|0.22
|Франкулино
|2
|0.22
|Шарлес
|1
|0.11
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.11
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|4
|0.44
|Кадри Башким
|3
|0.33
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.11
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.11
|Манне Аласана
|1
|0.11
|Микельсон Николас
|1
|0.11
|Тонгья Франко
|1
|0.11
|Charly Horneman
|1
|0.11
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.11
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Рёмер Андре
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Габриэль Адам
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|3
|0
|Хаяль Рами
|3
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Кёлер Свен
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Don Deedson Louicius
|1
|0
|Andreas Alm
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Оденсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оденсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
3
Мидтьюлланн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Оденсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
3
30%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
6
50%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
50%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1
Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Оденсе
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3