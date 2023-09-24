Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Габриэль Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Габриэль Адам из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Оденсе

92' Оооо... вот это был удар! Гуэ-Сон Чо должен был забить с этой позиции.

92' Гуэ-Сон Чо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Dario Osorio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи

86' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Оденсе

84' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Никлас Мурицен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

82' Кадри Башким нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

81' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Гуэ-Сон Чо нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

79' Далсгор Хенрик из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

77' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хорошую попытку сделал Симсир Араль . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Оденсе

72' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Микельсон Николас получил желтую карточку от судьи

70' Франкулино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Мустафич Ален получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Мустафич Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Мустафич Ален тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

66' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хеландер Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Г О О О О Л - Дон Дидсон Луисиус забивает с левой ноги!

53' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Оденсе

52' Гигович Армин не смог попасть в створ ударом издали

52' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Г О О О О О Л - Гуэ-Сон Чо из команды Мидтьюлланн забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Мартин Хансен прыгнул вправо!

50' После проверки VAR судья изменил решение - Мидтьюлланн пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

48' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.