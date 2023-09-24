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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Мидтьюлланн
2:1
Конец матча
Оденсе
0'
42' Желтая карточка
Don Deedson Louicius
44' Желтая карточка
Хаяль Рами
1:0
51' Пенальти
Гуэ-Сон Чо
1:1
53' Гол
Don Deedson Louicius
66' Желтая карточка
Мустафич Ален
71' Желтая карточка
Микельсон Николас
86' Желтая карточка
Рёмер Андре
2:1
90' Гол
Шарлес
90' Желтая карточка
Шарлес
90'+12

Ход матча

42'
 
Don Deedson Louicius
44'
 
Хаяль Рами
51'
Гуэ-Сон Чо
1:0
52'
 
Микельсон Николас
Овюсу Лерой
53'
1:1
Don Deedson Louicius
(Хаяль Рами)
64'
Франкулино
Брюнхильдсен Ола
 
64'
Dario Osorio
Серенсен Оливер
 
66'
 
Мустафич Ален
71'
 
Микельсон Николас
82'
 
Charly Horneman
Don Deedson Louicius
82'
Маррони
Симсир Араль
 
82'
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
 
82'
 
Max Ejdum
Мустафич Ален
86'
Рёмер Андре
 
87'
Шарлес
Рёмер Андре
 
90'
Шарлес
(Гуэ-Сон Чо)
2:1
90'
 
Манне Аласана
Хаяль Рами
90'
 
Tyler Burey
Mihajlo Ivancevic
90'
Шарлес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
37
Гигович
Армин
2
Рёмер
Андре
24
Серенсен
Оливер
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
1
Хансен
Мартин
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
8
Манне
Аласана
24
Мустафич
Ален
3
Nicklas
Mouritzen
30
Don
Deedson
Louicius
9
Кадри
Башким
22
Хаяль
Рами
Мидтьюлланн
4-3-3
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Оденсе

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.1%
5.7%
17.2%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
25 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед

54 матча

57.4%
20.4%
22.2%
31 победа 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
25.9%
24.1%
27 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.3%
29.6%
24.1%
25 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

СД
4:2
СД
1:3
ТМК
4:2
СД
1:2
СД
1:5
ТМК
3:2
К
0:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

57
47

Голов в среднем за матч

2.19
1.68

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
101

Всего голов

93
70

Голов в среднем за матч

1.72
1.3

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 5 (1) 0.56
Симсир Араль 2 0.22
Франкулино 2 0.22
Шарлес 1 0.11
Брюнхильдсен Ола 1 0.11
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 4 0.44
Кадри Башким 3 0.33
Хаяль Рами 1 (1) 0.11
Буя Турай Мохамед 1 0.11
Манне Аласана 1 0.11
Микельсон Николас 1 0.11
Тонгья Франко 1 0.11
Charly Horneman 1 0.11
Сельвен Йоханнес 1 0.11
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Рёмер Андре 2 0
Шарлес 2 0
Гигович Армин 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Паулиньо VI 2 0
Габриэль Адам 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 3 0
Хаяль Рами 3 0
Мустафич Ален 2 0
Кёлер Свен 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Микельсон Николас 1 0
Don Deedson Louicius 1 0
Andreas Alm 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Оденсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оденсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
3
Мидтьюлланн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Оденсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
6
50%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
50%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1
Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Оденсе

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 9 7 1 1 21 - 11 22
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
Мидтьюлланн
 9 4 2 3 11 - 13 14
6.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
8.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
9.
Раннерс
 9 2 3 4 9 - 19 9
10.
Оденсе
 9 2 2 5 14 - 16 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Мидтьюлланн
 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 4 1 2 1 4 - 8 5
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 4 2 0 2 9 - 6 6
6.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
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  • 99'
    Маррони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 99'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 99'
    Бьёрн Паульсен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 99'
    Мидтьюлланн начинает контратаку
  • 99'
    Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 99'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 99'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 99'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 96'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 96'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Шарлес снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
    • 95'
      Тактическая замена. Манне Аласана уходит с поля и его заменяет Mihajlo Ivancevic
    • 95'
      Тактическая замена. Хаяль Рами уходит с поля и его заменяет Tyler Burey
    • 94'
      Гуэ-Сон Чо сделал результативную передачу.
    • 94'
      Г О О О О Л - Шарлес правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 94'
      Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мидтьюлланн 2:1 Оденсе онлайн

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