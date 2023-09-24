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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: .
АИК
1:0
Второй тайм: 64'
Юргорден
0'
1:0
52' Гол
Питтас Яннис

Ход матча

52'
Питтас Яннис
(Беширович Дино)
1:0
53'
 
Сабович Бесард
Финнделл Хампус
53'
 
Фаллениус Оскар
Гурбанлы Муса
53'
 
Антонио Владимиро
Викхейм Густав

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
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АИК
Ничья
Юргорден
2.65
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Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Целина
Берсант
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
АИК
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

АИК
Юргорден

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.1%
50%
5.9%
15 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

0.94
1.63

Среднее время на гол

95
55

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.75
0.78

Среднее время на гол

120
115

Всего голов

29
40

Голов в среднем за матч

0.85
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

105
76

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.25
Тюкосен Мадс 3 0.13
Питтас Яннис 3 (1) 0.13
Фараж Омар 3 (1) 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.08
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.08
Хуссейн Билаль 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Милошевич Александер 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Целина Берсант 0 0
Victor Andersson 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.17
Финнделл Хампус 4 0.17
Берг Оливер 3 (3) 0.13
Радетинац Харис 3 0.13
Викхейм Густав 3 0.13
Асоро Йоэль 3 0.13
Гурбанлы Муса 2 0.08
Эдвардсен Виктор 2 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 4 0
Оума Эрик 2 1
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Салетрос Антон 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Дурмаз Джимми 1 0
Целина Берсант 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 7 0
Финнделл Хампус 5 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Грасия Карлос 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Юргорден
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
6
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

6
19
АИК
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Юргорден
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

13
25

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
1
6%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
25%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
22%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

25
30
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
3
12%
4
13%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
8
32%
4
13%
31-45
5
20%
6
20%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
6
24%
6
20%
76-90

Пропущено

31
31
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
7
23%
3
10%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
4
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1
Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5
Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3

Результаты матчей

АИК
Юргорден

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АИК
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
7
5
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
8
15
1.5
10
13
1
22
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 0:1 24 12 4 8 34 - 28 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
7.
Мьельбю
 0:0 24 10 5 9 24 - 24 35
8.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
АИК
 1:0 24 7 7 10 27 - 30 28
12.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
13.
Гётеборг
 0:0 24 6 9 9 26 - 28 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 0:1 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 0:0 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 1:0 12 4 5 3 15 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 0:0 12 3 4 5 10 - 12 13
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 0:0 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 0:1 12 3 3 6 12 - 17 12
11.
АИК
 1:0 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 0:0 12 1 6 5 8 - 18 9
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Юргорден
2.65
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3.40
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4.20
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