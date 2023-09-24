Тур: 24. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 41327
0'
1:0
52' ГолПиттас Яннис
70' Желтая карточкаШуллер Расмус
73' Желтая карточкаГрасия Карлос
78' Желтая карточкаНордфельдт Кристоффер
81' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
82' Желтая карточкаСабович Бесард
2:0
90' ГолПиттас Яннис
90' Желтая карточкаПиттас Яннис
90'+10
Ход матча
52'
1:0
70'
73'
81'
82'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
АИК
Юргорден
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
34 матча
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.1%
50%
5.9%
15 побед 17 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
0.94
1.63
Среднее время на гол
95
55
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
0.75
0.78
Среднее время на гол
120
115
Всего голов
29
40
Голов в среднем за матч
0.85
1.18
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
105
76
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.25
|Питтас Яннис
|5 (1)
|0.21
|Тюкосен Мадс
|3
|0.13
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.13
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.08
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.08
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Милошевич Александер
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|4 (1)
|0.17
|Финнделл Хампус
|4
|0.17
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.13
|Радетинац Харис
|3
|0.13
|Викхейм Густав
|3
|0.13
|Асоро Йоэль
|3
|0.13
|Гурбанлы Муса
|2
|0.08
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.08
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Фаллениус Оскар
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.04
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Оума Эрик
|2
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|8
|0
|Финнделл Хампус
|5
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Вайо Томми
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
АИК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Юргорден
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
6
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Юргорден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
6
19
АИК
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Юргорден
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
13
25
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Забито
12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
25%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
3
15%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
22%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Забито
27
30
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
11%
4
13%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
8
30%
30%
4
13%
31-45
6
22%
6
20%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
7
26%
6
20%
76-90
Пропущено
31
33
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
7
23%
3
9%
1-15
6
19%
5
15%
16-30
3
10%
6
18%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
4
13%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1
Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5
Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Результаты матчей
АИК
Юргорден
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АИК
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
75
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
915
1014
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|23
|15
|3
|5
|46 - 21
|48
|3.
|0:1
|24
|15
|2
|7
|55 - 30
|47
|4.
|24
|12
|4
|8
|34 - 29
|40
|5.
|0:0
|24
|10
|6
|8
|33 - 32
|36
|6.
|1:0
|24
|10
|6
|8
|28 - 31
|36
|7.
|24
|10
|5
|9
|38 - 33
|35
|8.
|24
|10
|4
|10
|24 - 25
|34
|9.
|23
|10
|2
|11
|25 - 25
|32
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 38
|29
|11.
|24
|7
|8
|9
|27 - 28
|29
|12.
|24
|7
|7
|10
|28 - 30
|28
|13.
|24
|8
|3
|13
|32 - 41
|27
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|24
|7
|2
|15
|23 - 51
|23
|16.
|0:0
|24
|3
|6
|15
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|11
|0
|1
|39 - 15
|33
|2.
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|16 - 15
|17
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|16.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|8 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|9 - 18
|11
|13.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 32
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6