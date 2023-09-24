  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 41327
АИК
2:0
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
52' Гол
Питтас Яннис
70' Желтая карточка
Шуллер Расмус
73' Желтая карточка
Грасия Карлос
78' Желтая карточка
Нордфельдт Кристоффер
81' Желтая карточка
Эрикссон Магнус
82' Желтая карточка
Сабович Бесард
2:0
90' Гол
Питтас Яннис
90' Желтая карточка
Питтас Яннис
90'+10

Ход матча

52'
Питтас Яннис
(Беширович Дино)
1:0
53'
 
Сабович Бесард
Финнделл Хампус
53'
 
Фаллениус Оскар
Гурбанлы Муса
53'
 
Антонио Владимиро
Викхейм Густав
67'
 
Грасия Карлос
Ларссон Якоб
70'
 
Шуллер Расмус
73'
 
Грасия Карлос
75'
Taha Ayari
Беширович Дино
 
78'
Нордфельдт Кристоффер
 
81'
 
Эрикссон Магнус
82'
 
Сабович Бесард
84'
 
Lucas Bergvall
Радетинац Харис
88'
Бьорнстрем Аксель
Целина Берсант
 
90'
Питтас Яннис
(Модесто Руй)
2:0
90'
Питтас Яннис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Целина
Берсант
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
АИК
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

АИК
Юргорден

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

34 матча

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.1%
50%
5.9%
15 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

0.94
1.63

Среднее время на гол

95
55

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.75
0.78

Среднее время на гол

120
115

Всего голов

29
40

Голов в среднем за матч

0.85
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

105
76

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.25
Питтас Яннис 5 (1) 0.21
Тюкосен Мадс 3 0.13
Фараж Омар 3 (1) 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.08
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.08
Хуссейн Билаль 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Милошевич Александер 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Целина Берсант 0 0
Беширович Дино 0 0
Victor Andersson 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 4 (1) 0.17
Финнделл Хампус 4 0.17
Берг Оливер 3 (3) 0.13
Радетинац Харис 3 0.13
Викхейм Густав 3 0.13
Асоро Йоэль 3 0.13
Гурбанлы Муса 2 0.08
Эдвардсен Виктор 2 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Фаллениус Оскар 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Миллескуг Ноэль 1 0.04
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 4 0
Оума Эрик 2 1
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Салетрос Антон 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Дурмаз Джимми 1 0
Целина Берсант 1 0
Питтас Яннис 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 8 0
Финнделл Хампус 5 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Юханссон Петр 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0

Результаты матчей

АИК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Юргорден
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
6
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Юргорден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

6
19
АИК
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Юргорден
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

13
25

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
33%
3
30%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
25%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
6
30%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
22%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

27
30
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
3
11%
4
13%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
8
30%
30%
4
13%
31-45
6
22%
6
20%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
7
26%
6
20%
76-90

Пропущено

31
33
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
7
23%
3
9%
1-15
6
19%
5
15%
16-30
3
10%
6
18%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
4
13%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1
Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5
Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3

Результаты матчей

АИК
Юргорден

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АИК
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
9
15
1.5
10
14
1
23
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 0:1 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 0:0 24 10 6 8 33 - 32 36
6.
Кальмар
 1:0 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 0:0 24 3 6 15 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:1 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 0:0 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 1:0 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 0:0 12 1 4 7 8 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 1:0 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 0:1 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
13.
Хаммарбю
 0:0 13 2 5 6 11 - 18 11
14.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
15.
Варберг БоИС
 0:0 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АИК 2:0 Юргорден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     