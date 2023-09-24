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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Раннерс
0:0
Первый тайм: 19'
АГФ Орхус
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
АГФ Орхус
3.65
Реклама, pari.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
3.25
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
11
Бабаян
Эдгар
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Кулибали
Лассо
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
15
Кнудсен
Магнус
13
Серра
Янни
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Раннерс
4-4-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Раннерс
АГФ Орхус

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

41 матч

43.9%
39%
17.1%
18 побед 16 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.7%
46.3%
22%
13 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.6%
46.3%
17.1%
15 побед 19 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:3
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.55
1.32

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

15
25

Голов в среднем за матч

0.79
1.14

Среднее время на гол

114
79

Всего голов

49
50

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36

Среднее время на гол

75
73

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 2 (1) 0.22
Одей Стивен 1 0.11
Хег Даниэль 1 0.11
Копплин Бьорн 1 0.11
Даммерс Вессель 1 0.11
Нордли Симен Болькан 1 0.11
Hugo Andersson2 1 0.11
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Эйджийри Эрнест 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 0.44
Бех Тобиас 2 0.22
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.11
Поульсен Николай 1 0.11
Кнудсен Магнус 1 0.11
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 3 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Каль Эрик 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
4
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
33%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0
Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0

Результаты матчей

Раннерс
АГФ Орхус

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Раннерс
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 9 7 1 1 21 - 11 22
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
АГФ Орхус
 0:0 9 3 4 2 9 - 10 13
6.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
9.
Раннерс
 0:0 9 2 3 4 8 - 18 9
10.
Оденсе
 8 2 2 4 13 - 14 8
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 0:0 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 0:0 4 1 2 1 3 - 7 5
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
АГФ Орхус
 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 5 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
Вайле Эззатоллахи Саид 3
Весь список
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