Тур: 9. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 8066 Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
24' Желтая карточкаОльсен Оливер
29' Желтая карточкаЛинкс Гифт
1:0
34' ГолОдей Стивен
37' Желтая карточкаДаммерс Вессель
58' Желтая карточкаКнустер Матс
1:1
89' ПенальтиМортенсен Патрик
90' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
90'+8
Ход матча
24'
29'
34'
1:0
37'
58'
67'
89'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
390 Количество передач 459
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
11
Бабаян
Эдгар
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
АГФ Орхус
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
41 матч
43.9%
39%
17.1%
18 побед 16 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.7%
46.3%
22%
13 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.6%
46.3%
17.1%
15 побед 19 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.55
1.32
Среднее время на гол
58
68
Всего голов
15
25
Голов в среднем за матч
0.79
1.14
Среднее время на гол
114
79
Всего голов
49
50
Голов в среднем за матч
1.2
1.22
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
Среднее время на гол
75
73
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|2
|0.22
|Бундгаард Филип
|2 (1)
|0.22
|Хег Даниэль
|1
|0.11
|Копплин Бьорн
|1
|0.11
|Даммерс Вессель
|1
|0.11
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.11
|Hugo Andersson2
|1
|0.11
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Эйджийри Эрнест
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.56
|Бех Тобиас
|2
|0.22
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.11
|Поульсен Николай
|1
|0.11
|Кнудсен Магнус
|1
|0.11
|Беихмо Феликс
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Энггаард Мэдс
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Кулибали Лассо
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|4
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Каль Эрик
|2
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|0
|1
|Кнустер Матс
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
4
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0
Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0
Результаты матчей
Раннерс
АГФ Орхус
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Раннерс
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|3.
|9
|6
|0
|3
|17 - 10
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|5.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|8.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|14 - 15
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|9 - 19
|9
|11.
|9
|1
|1
|7
|9 - 15
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|10.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|11.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|9 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Раннерс
|Ольсен Оливер
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3