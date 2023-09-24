Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Тингагер Фредерик нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

92' Тобиас Бех бьет со штрафного в створ, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

91' Энггаард Мэдс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' 'Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус забивает с пенальти! Он пробил правой. Патрик Карлгрен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

88' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Раннерс

86' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Беихмо Феликс получил травму и заменен. Jacob Andersen выходит на поле.

84' Педерсен Миккель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Бундгаард Филип из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Матч возобновлен

84' Беихмо Феликс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Удар от ворот произведет Раннерс

82' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Каль Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновлен

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

74' Удар от ворот произведет Раннерс

73' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

71' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Команда Раннерс довольна результатом к этому моменту.

69' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

68' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Кнустер Матс уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех

64' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хег Даниэль и попал в каркас ворот!

61' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Кнустер Матс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

55' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Раннерс

50' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Матч возобновлен

46' Бабаян Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.