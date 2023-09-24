  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 8066 Главный судья: Бурхардт Йорген
Раннерс
1:1
Конец матча
АГФ Орхус
0'
24' Желтая карточка
Ольсен Оливер
29' Желтая карточка
Линкс Гифт
1:0
34' Гол
Одей Стивен
37' Желтая карточка
Даммерс Вессель
58' Желтая карточка
Кнустер Матс
1:1
89' Пенальти
Мортенсен Патрик
90' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
90'+8

Ход матча

24'
Ольсен Оливер
 
29'
 
Линкс Гифт
34'
Одей Стивен
(Кулибали Лассо)
1:0
37'
Даммерс Вессель
 
48'
Альбек Мадс
Бабаян Эдгар
 
58'
 
Кнустер Матс
67'
 
Бьюр Петер
Андерсон Микаэль
67'
 
Каль Эрик
Линкс Гифт
67'
 
Бех Тобиас
Кнустер Матс
70'
Каллесеэ Миккель
Ольсен Оливер
 
71'
Бундгаард Филип
Одей Стивен
 
81'
Камара Аль-Хаджи
Эгхо Марвин
 
82'
Педерсен Миккель
Бьёркенгрен Йон
 
82'
 
Mathias Sauer
Frederik Brandhof
85'
 
Якоб Андерсен
Беихмо Феликс
89'
1:1
Мортенсен Патрик
90'
Энггаард Мэдс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 390 Количество передач 459
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
11
Бабаян
Эдгар
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
15
Кнудсен
Магнус
13
Серра
Янни
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Раннерс
4-4-2
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Раннерс
АГФ Орхус

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

41 матч

43.9%
39%
17.1%
18 побед 16 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.7%
46.3%
22%
13 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.6%
46.3%
17.1%
15 побед 19 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:3
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.55
1.32

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

15
25

Голов в среднем за матч

0.79
1.14

Среднее время на гол

114
79

Всего голов

49
50

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36

Среднее время на гол

75
73

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 2 0.22
Бундгаард Филип 2 (1) 0.22
Хег Даниэль 1 0.11
Копплин Бьорн 1 0.11
Даммерс Вессель 1 0.11
Нордли Симен Болькан 1 0.11
Hugo Andersson2 1 0.11
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Эйджийри Эрнест 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (1) 0.56
Бех Тобиас 2 0.22
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.11
Поульсен Николай 1 0.11
Кнудсен Магнус 1 0.11
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Даммерс Вессель 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Энггаард Мэдс 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 4 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Бех Тобиас 2 0
Каль Эрик 2 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 0 1
Кнустер Матс 1 0
Линкс Гифт 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
4
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0
Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0

Результаты матчей

Раннерс
АГФ Орхус

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Раннерс
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 9 7 1 1 21 - 11 22
2.
Силькеборг
 9 6 1 2 16 - 8 19
3.
Брондбю
 9 6 0 3 17 - 10 18
4.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
АГФ Орхус
 9 3 4 2 10 - 11 13
6.
Люнгбю
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Мидтьюлланн
 1:1 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Оденсе
 1:1 9 2 3 4 14 - 15 9
9.
Виборг
 9 2 3 4 9 - 15 9
10.
Раннерс
 9 2 3 4 9 - 19 9
11.
Вайле
 9 1 1 7 9 - 15 4
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мидтьюлланн
 1:1 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 4 2 0 2 9 - 6 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 4 1 2 1 4 - 8 5
10.
Оденсе
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 4 1 0 12 - 7 13
2.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
АГФ Орхус
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 1:1 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Вайле
 5 1 1 3 5 - 7 4
10.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
11.
Виборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 9 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Раннерс Ольсен Оливер 4
Видовре Геммер Йонас 3
Весь список
  • 97'
    АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Каль Эрик выиграл воздушное противоборство у Альбек Мадс.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 96'
    Бьюр Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Каллесеэ Миккель ошибается в защите.
  • 95'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 1:1 АГФ Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     