0:1
Перерыв
Ход матча
17'
0:1
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
30 Владение мячом, % 70
10
Мава
Мозес
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Anders Hiim
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Хам-Кам
Сарпсборг-08
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.43
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
48
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киркеволд Пол
|6
|0.27
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.27
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.18
|John Olav Norheim
|2
|0.09
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.09
|Конгсро Вегар
|2
|0.09
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.09
|Кьяергор Оливер
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Бьёрло Мортен
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|7
|0.3
|Торп Виктор
|7
|0.3
|Майгор Миккел
|6
|0.26
|Солтведт Йоахим
|4
|0.17
|Утвик Бьорн
|4
|0.17
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.13
|Вишне Эйрик
|2
|0.09
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.09
|Сандер Кристиансен
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|1
|0.04
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сарпсборг-08
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
8
Хам-Кам
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
5
21
Хам-Кам
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Сарпсборг-08
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
10
29
Голы по времени матча
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Забито
13
25
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
8%
4
16%
1-15
1
8%
6
24%
16-30
4
31%
4
16%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
4
31%
5
20%
76-90
Пропущено
29
14
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
6
21%
4
29%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Забито
30
43
13 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
10%
6
14%
1-15
3
10%
10
23%
16-30
7
23%
7
16%
31-45
3
10%
7
16%
46-60
6
20%
3
7%
61-75
8
27%
10
23%
76-90
Пропущено
45
32
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
1
2%
7
22%
1-15
8
18%
2
6%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
9
20%
2
6%
46-60
11
24%
6
19%
61-75
9
20%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2
Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3
Результаты матчей
Хам-Кам
Сарпсборг-08
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
65
74
38
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
46
56
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
184
1011
1210
516
616
120
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|22
|15
|4
|3
|55 - 28
|49
|2.
|2:2
|22
|15
|4
|3
|48 - 28
|49
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|1:1
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|1:0
|22
|11
|3
|8
|39 - 34
|36
|7.
|1:0
|23
|11
|3
|9
|41 - 35
|36
|8.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|27 - 30
|30
|9.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|1:1
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|0:1
|22
|7
|2
|13
|30 - 46
|23
|12.
|2:2
|22
|5
|7
|10
|33 - 41
|22
|13.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|29 - 36
|21
|14.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|19 - 33
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|8
|3
|1
|31 - 17
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|1:0
|11
|7
|0
|4
|25 - 17
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|10.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|11.
|2:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|2:2
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|12.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|2:2
|12
|1
|3
|8
|13 - 30
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|20 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (7)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4