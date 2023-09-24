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  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Хам-Кам
0:1
Перерыв
Сарпсборг-08
0'
0:1
17' Гол
Торп Виктор
44' Красная карточка
Сандберг Никлас

Ход матча

17'
0:1
Торп Виктор
44'
 
Сандберг Никлас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Сарпсборг-08
4.90
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3.80
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4.30
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
17
Бьёрло
Мортен
11
Tore
Andre
Soeraas
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
29
Торп
Виктор
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
23
Сандберг
Никлас
14
Бергет
Йо
Инге
Хам-Кам
3-4-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Хам-Кам
Сарпсборг-08

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
2:3
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:2
К
1:0
ПД
3:5
ПД
4:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.43
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
48

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киркеволд Пол 6 0.27
Удаль Хенрик 6 (2) 0.27
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.18
John Olav Norheim 2 0.09
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.09
Конгсро Вегар 2 0.09
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.09
Кьяергор Оливер 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Бьёрло Мортен 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 7 0.3
Торп Виктор 7 0.3
Майгор Миккел 6 0.26
Солтведт Йоахим 4 0.17
Утвик Бьорн 4 0.17
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.13
Вишне Эйрик 2 0.09
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.09
Сандер Кристиансен 2 0.09
Сандберг Никлас 1 0.04
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сарпсборг-08
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
8
Хам-Кам
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

5
21
Хам-Кам
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Сарпсборг-08
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

10
29

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Забито

13
25
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
8%
4
16%
1-15
1
8%
6
24%
16-30
4
31%
4
16%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
4
31%
5
20%
76-90

Пропущено

29
14
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
6
21%
4
29%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Забито

30
43
13 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
10%
6
14%
1-15
3
10%
10
23%
16-30
7
23%
7
16%
31-45
3
10%
7
16%
46-60
6
20%
3
7%
61-75
8
27%
10
23%
76-90

Пропущено

45
32
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
1
2%
7
22%
1-15
8
18%
2
6%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
9
20%
2
6%
46-60
11
24%
6
19%
61-75
9
20%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2
Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3

Результаты матчей

Хам-Кам
Сарпсборг-08

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
7
4
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
5
6
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
4
10
11
1.5
12
10
5
16
2.5
6
16
1
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 22 15 4 3 55 - 28 49
2.
Викинг
 2:2 22 15 4 3 48 - 28 49
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 1:1 22 12 5 5 48 - 24 41
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 1:0 22 11 3 8 39 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 1:0 23 11 3 9 41 - 35 36
8.
Одд
 0:0 23 8 6 9 27 - 30 30
9.
Русенборг
 0:1 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 0:1 22 7 2 13 30 - 46 23
12.
Саннефьёрд
 2:2 22 5 7 10 33 - 41 22
13.
Волеренга
 1:2 22 5 6 11 29 - 36 21
14.
Хёугесунн
 0:0 23 5 6 12 19 - 33 21
15.
Стабек
 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:2 12 8 3 1 31 - 17 27
2.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 1:1 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 2:1 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Лиллестрём
 1:0 11 7 0 4 25 - 17 21
7.
Русенборг
 0:1 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
10.
Хам-Кам
 0:1 12 5 2 5 17 - 17 17
11.
Саннефьёрд
 2:2 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 0:0 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 1:2 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 2:2 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 1:1 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Сарпсборг-08
 1:0 12 5 2 5 17 - 20 17
6.
Лиллестрём
 1:0 11 4 3 4 14 - 17 15
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 1:2 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Одд
 0:0 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 11 2 3 6 10 - 18 9
12.
Хёугесунн
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
13.
Хам-Кам
 0:1 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 12 1 3 8 13 - 30 6
15.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 20 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Сандберг Никлас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 17'
    Г О О О О Л - Торп Виктор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Сарпсборг-08
4.90
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3.80
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4.30
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Хам-Кам
Сарпсборг-08
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