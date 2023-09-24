Тур: 23. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Крингстад Сигурд
2:2
Перерыв
0'
1:0
12' ГолДе Ланлай Янн-Эрик
2:0
17' ГолСальвесен Ларс-Йорген
2:1
29' ГолНьенету Франклин
2:2
42' ГолDanilo Al-Saed
45' Желтая карточкаDanilo Al-Saed
Ход матча
12'
17'
29'
42'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Викинг
Саннефьёрд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.5
|Сальвесен Ларс-Йорген
|8
|0.36
|Свеннсен Сандер
|4
|0.18
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.18
|Д'Агостино Николас
|3
|0.14
|Брекало Давид
|3
|0.14
|Танген Харальд
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.09
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.09
|Язбек Патрик
|1
|0.05
|Паттинама Шейн
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.05
|Адегбенро Самуэль
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|7
|0.32
|Ньенету Франклин
|5
|0.23
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.18
|Jesper Taaje
|3
|0.14
|Оттоссон Филип
|2
|0.09
|Тветер Александер Рууд
|2
|0.09
|Кумсан Джилберт
|1
|0.05
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.05
|Бикоро Федерико
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Айер Кинин
|1
|0.05
|Смеулерс Ян
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Danilo Al-Saed
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
8
Викинг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
16
14
Викинг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Саннефьёрд
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
28
11
5 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
11%
2
18%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
1
4%
3
27%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
10
36%
3
27%
61-75
9
32%
2
18%
76-90
Пропущено
16
28
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
5
18%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
4
25%
5
18%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
4
25%
5
18%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
7
41%
4
24%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
6
43%
76-90
Забито
45
28
10 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
5
11%
6
21%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
2
4%
7
25%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
13
29%
5
18%
61-75
16
36%
6
21%
76-90
Пропущено
27
42
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
11%
8
19%
1-15
6
22%
6
14%
16-30
4
15%
7
17%
31-45
1
4%
7
17%
46-60
3
11%
3
7%
61-75
10
37%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Результаты матчей
Викинг
Саннефьёрд
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Викинг
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
65
37
110
37
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
64
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
138
147
1011
813
417
120
318
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|22
|15
|4
|3
|55 - 28
|49
|2.
|2:2
|22
|15
|4
|3
|48 - 28
|49
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|1:1
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|1:0
|22
|11
|3
|8
|39 - 34
|36
|7.
|1:0
|23
|11
|3
|9
|41 - 35
|36
|8.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|27 - 30
|30
|9.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|1:1
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|0:1
|22
|7
|2
|13
|30 - 46
|23
|12.
|2:2
|22
|5
|7
|10
|33 - 41
|22
|13.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|29 - 36
|21
|14.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|19 - 33
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|8
|3
|1
|31 - 17
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|1:0
|11
|7
|0
|4
|25 - 17
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|10.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|11.
|2:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|2:2
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|12.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|2:2
|12
|1
|3
|8
|13 - 30
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|20 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (7)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4