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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Викинг
2:2
Перерыв
Саннефьёрд
0'
1:0
12' Гол
Де Ланлай Янн-Эрик
2:0
17' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
2:1
29' Гол
Ньенету Франклин
2:2
42' Гол
Danilo Al-Saed
45' Желтая карточка
Danilo Al-Saed

Ход матча

12'
Де Ланлай Янн-Эрик
(Свеннсен Сандер)
1:0
17'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Трипич Златко)
2:0
29'
2:1
Ньенету Франклин
(Эгели Ветле Валле)
42'
2:2
Danilo Al-Saed
(Ньенету Франклин)
45'
 
Danilo Al-Saed

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Саннефьёрд
1.61
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
25
Белл
Джо
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
Викинг
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Саннефьёрд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.5
Сальвесен Ларс-Йорген 8 0.36
Свеннсен Сандер 4 0.18
Бьёрсхоль Сондре 4 0.18
Д'Агостино Николас 3 0.14
Брекало Давид 3 0.14
Танген Харальд 2 0.09
Сандберг Никлас 2 (1) 0.09
Бьярнасон Биркир 2 0.09
Сольбаккен Маркус 2 0.09
Язбек Патрик 1 0.05
Паттинама Шейн 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
Лёкберг Кристоффер 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Sondre Klingen Langaas 1 0.05
Адегбенро Самуэль 0 0
Edvin Austboe 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 7 0.32
Ньенету Франклин 5 0.23
Нильссон Александер II 4 (1) 0.18
Jesper Taaje 3 0.14
Оттоссон Филип 2 0.09
Тветер Александер Рууд 2 0.09
Кумсан Джилберт 1 0.05
Эгели Ветле Валле 1 0.05
Бикоро Федерико 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Айер Кинин 1 0.05
Смеулерс Ян 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 5 0
Трипич Златко 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Диоп Джибрил 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Danilo Al-Saed 1 0

Результаты матчей

Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
8
Викинг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

16
14
Викинг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Саннефьёрд
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

28
11
5 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
3
11%
2
18%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
1
4%
3
27%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
10
36%
3
27%
61-75
9
32%
2
18%
76-90

Пропущено

16
28
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
5
18%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
4
25%
5
18%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
4
25%
5
18%
76-90

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
7
41%
4
24%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
6
43%
76-90

Забито

45
28
10 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
5
11%
6
21%
1-15
3
7%
1
4%
16-30
2
4%
7
25%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
13
29%
5
18%
61-75
16
36%
6
21%
76-90

Пропущено

27
42
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
11%
8
19%
1-15
6
22%
6
14%
16-30
4
15%
7
17%
31-45
1
4%
7
17%
46-60
3
11%
3
7%
61-75
10
37%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1

Результаты матчей

Викинг
Саннефьёрд

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Викинг
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
4
6
5
2.5
3
7
1
10
3.5
3
7
1
10
4.5
1
9
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
5
6
4
1.5
4
7
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
13
8
14
7
1.5
10
11
8
13
2.5
4
17
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
1
20
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 22 15 4 3 55 - 28 49
2.
Викинг
 2:2 22 15 4 3 48 - 28 49
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 1:1 22 12 5 5 48 - 24 41
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 1:0 22 11 3 8 39 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 1:0 23 11 3 9 41 - 35 36
8.
Одд
 0:0 23 8 6 9 27 - 30 30
9.
Русенборг
 0:1 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 0:1 22 7 2 13 30 - 46 23
12.
Саннефьёрд
 2:2 22 5 7 10 33 - 41 22
13.
Волеренга
 1:2 22 5 6 11 29 - 36 21
14.
Хёугесунн
 0:0 23 5 6 12 19 - 33 21
15.
Стабек
 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:2 12 8 3 1 31 - 17 27
2.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 1:1 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 2:1 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Лиллестрём
 1:0 11 7 0 4 25 - 17 21
7.
Русенборг
 0:1 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
10.
Хам-Кам
 0:1 12 5 2 5 17 - 17 17
11.
Саннефьёрд
 2:2 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 0:0 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 1:2 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 2:2 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 1:1 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Сарпсборг-08
 1:0 12 5 2 5 17 - 20 17
6.
Лиллестрём
 1:0 11 4 3 4 14 - 17 15
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 1:2 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Одд
 0:0 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 11 2 3 6 10 - 18 9
12.
Хёугесунн
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
13.
Хам-Кам
 0:1 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 12 1 3 8 13 - 30 6
15.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 20 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
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Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Саннефьёрд
1.61
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