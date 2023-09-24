Тур: 23. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Крингстад Сигурд
4:3
Конец матча
0'
1:0
12' ГолДе Ланлай Янн-Эрик
2:0
17' ГолСальвесен Ларс-Йорген
2:1
29' ГолНьенету Франклин
2:2
42' ГолDanilo Al-Saed
45' Желтая карточкаDanilo Al-Saed
3:2
53' ГолСальвесен Ларс-Йорген
4:2
85' ГолАдегбенро Самуэль
89' Желтая карточкаАйер Кинин
4:3
90' ПенальтиТветер Александер Рууд
90'+5
Ход матча
12'
17'
29'
42'
45'
53'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Викинг
Саннефьёрд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.5
|Сальвесен Ларс-Йорген
|9
|0.41
|Свеннсен Сандер
|4
|0.18
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.18
|Д'Агостино Николас
|3
|0.14
|Брекало Давид
|3
|0.14
|Танген Харальд
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.09
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.09
|Язбек Патрик
|1
|0.05
|Паттинама Шейн
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.05
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.05
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|8
|0.36
|Ньенету Франклин
|5
|0.23
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.18
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.14
|Jesper Taaje
|3
|0.14
|Оттоссон Филип
|2
|0.09
|Кумсан Джилберт
|1
|0.05
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.05
|Бикоро Федерико
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Айер Кинин
|1
|0.05
|Смеулерс Ян
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Danilo Al-Saed
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
4
11
Викинг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Саннефьёрд
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
16
14
Викинг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Саннефьёрд
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
9% (2)
45% (10)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
32
14
7 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
4
13%
2
14%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
1
3%
4
29%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
10
31%
3
21%
61-75
10
31%
3
21%
76-90
Пропущено
19
32
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
11%
6
19%
1-15
4
21%
7
22%
16-30
5
26%
5
16%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
3
16%
3
9%
61-75
5
26%
6
19%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
7
41%
4
24%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
3
21%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
6
43%
76-90
Забито
49
31
12 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
6
12%
6
19%
1-15
4
8%
2
6%
16-30
2
4%
8
26%
31-45
7
14%
3
10%
46-60
13
27%
5
16%
61-75
17
35%
7
23%
76-90
Пропущено
30
46
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
10%
9
20%
1-15
7
23%
7
15%
16-30
5
17%
7
15%
31-45
1
3%
8
17%
46-60
3
10%
3
7%
61-75
11
37%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Результаты матчей
Викинг
Саннефьёрд
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Викинг
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
64
75
37
210
37
111
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
75
64
57
28
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
148
157
1111
913
517
220
319
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|50 - 29
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|0:0
|22
|14
|4
|4
|32 - 21
|46
|4.
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|37 - 24
|40
|6.
|22
|11
|3
|8
|41 - 34
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|22
|5
|6
|11
|30 - 38
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|34 - 43
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|11
|7
|0
|4
|27 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 10
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4