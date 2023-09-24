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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Будё-Глимт
2:1
Перерыв
Волеренга
0'
1:0
2' Пенальти
Пеллегрино Амаль
1:1
7' Гол
Борвен Торгейр
2:1
15' Гол
Пеллегрино Амаль

Ход матча

2'
Пеллегрино Амаль
1:0
7'
1:1
Борвен Торгейр
8'
Сёренсен Адам
Вембангомо Брис
 
15'
Пеллегрино Амаль
(Грёнбек Альберт)
2:1
43'
 
Борхгревинк Кристиан
Хоканс Даниэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Волеренга
1.31
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
20
Сьоволд
Фредрик
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Стуревик
Якоб
33
Битри
Энео
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
14
Aaron
Kiil
Olsen
20
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
9
Борвен
Торгейр
19
Илич
Андрей
Будё-Глимт
4-3-3
Волеренга
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Волеренга

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:6
К
0:1
Э
5:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
ТМК
1:0
Э
4:0
Э
6:0
ТМК
3:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.9
1.57

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 20 (3) 0.91
Мумбанья Фарис 13 0.59
Грёнбек Альберт 8 0.36
Берг Патрик 3 0.14
Ветлесен Уго 3 0.14
Мугиша Джоэл 3 0.14
Салтнес Ульрик 2 0.09
Сёрли Сондре 2 0.09
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.23
Хоканс Даниэль 4 0.18
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.14
Офкир Мохамед 2 0.09
Странд Петтер 2 0.09
Илич Андрей 2 0.09
Страндберг Стефан 2 (2) 0.09
Риснаес Магнус 1 0.05
Хаген Элиас 1 0.05
Борвен Торгейр 1 0.05
Борхгревинк Кристиан 1 0.05
Битри Энео 1 0.05
Jones El-Abdellaoui 1 0.05
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Салтнес Ульрик 2 0
Берг Патрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Мо Бреде 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Волеренга
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5
Будё-Глимт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
19

Упущенные победы

29
8
Будё-Глимт
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Волеренга
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
21

Упущенные победы

33
13

Голы по времени матча

Забито

23
12
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
1
4%
3
25%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
8
35%
4
33%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
4
36%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
7
23%
1
7%
1-15
4
13%
5
33%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
2
6%
3
20%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
25%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

54
27
22 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
10
19%
1
4%
1-15
7
13%
5
19%
16-30
5
9%
5
19%
31-45
12
22%
5
19%
46-60
10
19%
4
15%
61-75
10
19%
7
26%
76-90

Пропущено

26
35
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
7
27%
8
23%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
4
15%
7
20%
61-75
3
12%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2
Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Волеренга

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
1
1.5
5
6
4
5
2.5
3
8
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
2
10
2
1.5
2
8
6
6
2.5
2
8
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
16
5
18
3
1.5
7
14
10
11
2.5
5
16
4
17
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 22 15 4 3 55 - 28 49
2.
Викинг
 2:2 22 15 4 3 48 - 28 49
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 1:1 22 12 5 5 48 - 24 41
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 1:0 22 11 3 8 39 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 1:0 23 11 3 9 41 - 35 36
8.
Одд
 0:0 23 8 6 9 27 - 30 30
9.
Русенборг
 0:1 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 0:1 22 7 2 13 30 - 46 23
12.
Саннефьёрд
 2:2 22 5 7 10 33 - 41 22
13.
Волеренга
 1:2 22 5 6 11 29 - 36 21
14.
Хёугесунн
 0:0 23 5 6 12 19 - 33 21
15.
Стабек
 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:2 12 8 3 1 31 - 17 27
2.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 1:1 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 2:1 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Лиллестрём
 1:0 11 7 0 4 25 - 17 21
7.
Русенборг
 0:1 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
10.
Хам-Кам
 0:1 12 5 2 5 17 - 17 17
11.
Саннефьёрд
 2:2 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 0:0 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 1:2 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 2:2 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 1:1 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Сарпсборг-08
 1:0 12 5 2 5 17 - 20 17
6.
Лиллестрём
 1:0 11 4 3 4 14 - 17 15
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 1:2 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Одд
 0:0 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 11 2 3 6 10 - 18 9
12.
Хёугесунн
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
13.
Хам-Кам
 0:1 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 12 1 3 8 13 - 30 6
15.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 20 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Волеренга
1.31
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9.40
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9.20
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