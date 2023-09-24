Тур: 23. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Моэн Свейн
4:2
Конец матча
0'
1:0
2' ПенальтиПеллегрино Амаль
1:1
7' ГолБорвен Торгейр
2:1
15' ГолПеллегрино Амаль
57' Желтая карточкаБитри Энео
3:1
59' ПенальтиПеллегрино Амаль
3:2
63' ГолИлич Андрей
4:2
90' ГолПеллегрино Амаль
90'+6
Ход матча
2'
1:0
7'
1:1
15'
57'
59'
3:1
63'
3:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Будё-Глимт
Волеренга
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.9
1.57
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|1
|Мумбанья Фарис
|13
|0.59
|Грёнбек Альберт
|8
|0.36
|Берг Патрик
|3
|0.14
|Ветлесен Уго
|3
|0.14
|Мугиша Джоэл
|3
|0.14
|Салтнес Ульрик
|2
|0.09
|Сёрли Сондре
|2
|0.09
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.23
|Хоканс Даниэль
|4
|0.18
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.14
|Илич Андрей
|3
|0.14
|Офкир Мохамед
|2
|0.09
|Странд Петтер
|2
|0.09
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.09
|Риснаес Магнус
|1
|0.05
|Хаген Элиас
|1
|0.05
|Борвен Торгейр
|1
|0.05
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.05
|Битри Энео
|1
|0.05
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.05
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Волеренга
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
7
Будё-Глимт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Волеренга
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
19
Упущенные победы
29
8
Будё-Глимт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Волеренга
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
33
15
Голы по времени матча
Забито
27
14
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
3
11%
4
29%
61-75
9
33%
4
29%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
33%
6
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
7
23%
1
7%
1-15
4
13%
5
33%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
7
23%
3
20%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
2
6%
3
20%
76-90
Пропущено
16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
25%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Забито
58
29
24 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
12
21%
2
7%
1-15
7
12%
5
17%
16-30
5
9%
5
17%
31-45
13
22%
5
17%
46-60
10
17%
5
17%
61-75
11
19%
7
24%
76-90
Пропущено
28
39
16 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
8
29%
10
26%
1-15
4
14%
3
8%
16-30
4
14%
4
10%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
3
11%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2
Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Волеренга
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
91
56
55
38
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
102
38
66
29
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
175
193
814
1111
517
517
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|50 - 29
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|0:0
|22
|14
|4
|4
|32 - 21
|46
|4.
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|37 - 24
|40
|6.
|22
|11
|3
|8
|41 - 34
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|22
|5
|6
|11
|30 - 38
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|34 - 43
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|11
|7
|0
|4
|27 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 10
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4