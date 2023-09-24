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  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Хауге Стейнар
Одд
0:0
Перерыв
Хёугесунн
0'
41' Желтая карточка
Oscar Krusnell
45' Желтая карточка
Эскесен Юлиус

Ход матча

41'
 
Oscar Krusnell
45'
 
Эскесен Юлиус

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Хёугесунн
3.65
3.60
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4.05
Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
2
Рууд
Эспен
14
Свендсен
Тобиас
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
22
Магиес
Закария
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
6
Кристенсен
Магнус
23
Уйсман
Дан
99
Нжи
Билал
8
Крюгор
Кевин
Мартин
21
Эскесен
Юлиус
29
Sorry
Diarra
Одд
3-4-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Одд
Хёугесунн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:3
Э
4:2
Э
4:4
Э
0:0
Э
4:1
К
0:3
Э
3:1
ТМК
4:0
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:0

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.7
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.13
Йоргенсен Филип 3 0.13
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.13
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.13
Ингебритсен Микаэль 2 0.09
Dennis Gjengaar 2 0.09
Юхансен Сондре 2 0.09
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.26
Нжи Билал 3 0.13
Лейте Бруно 2 0.09
Теркильдсен Петер 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Соломон 3 1
Рууд Эспен 4 0
Овусу Леонард 4 0
Юхансен Сондре 2 1
Хаген Стеффен 3 0
Leon Hien 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Магиес Закария 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 4 1
Кристенсен Магнус 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Лейте Бруно 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хёугесунн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

8
9
Одд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Хёугесунн
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
5
31%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
25%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Пропущено

18
18
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
5
28%
6
33%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Забито

29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
14%
4
22%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
7
24%
4
22%
76-90

Пропущено

28
34
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 18
2
7%
2
6%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
7
25%
4
12%
31-45
5
18%
8
24%
46-60
6
21%
11
32%
61-75
7
25%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3
Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1

Результаты матчей

Одд
Хёугесунн

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Одд
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
3
8
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
7
4
8
1.5
1
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
13
9
8
14
1.5
4
18
3
19
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 22 15 4 3 55 - 28 49
2.
Викинг
 2:2 22 15 4 3 48 - 28 49
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 1:1 22 12 5 5 48 - 24 41
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 1:0 22 11 3 8 39 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 1:0 23 11 3 9 41 - 35 36
8.
Одд
 0:0 23 8 6 9 27 - 30 30
9.
Русенборг
 0:1 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 0:1 22 7 2 13 30 - 46 23
12.
Саннефьёрд
 2:2 22 5 7 10 33 - 41 22
13.
Волеренга
 1:2 22 5 6 11 29 - 36 21
14.
Хёугесунн
 0:0 23 5 6 12 19 - 33 21
15.
Стабек
 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2:2 12 8 3 1 31 - 17 27
2.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 1:1 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 2:1 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Лиллестрём
 1:0 11 7 0 4 25 - 17 21
7.
Русенборг
 0:1 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
10.
Хам-Кам
 0:1 12 5 2 5 17 - 17 17
11.
Саннефьёрд
 2:2 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 0:0 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 1:2 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 2:2 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 1:1 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Сарпсборг-08
 1:0 12 5 2 5 17 - 20 17
6.
Лиллестрём
 1:0 11 4 3 4 14 - 17 15
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 1:2 11 3 4 4 13 - 13 13
9.
Одд
 0:0 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:1 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 11 2 3 6 10 - 18 9
12.
Хёугесунн
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
13.
Хам-Кам
 0:1 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Саннефьёрд
 2:2 12 1 3 8 13 - 30 6
15.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 20 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Эскесен Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Oscar Krusnell получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Хёугесунн
3.65
3.60
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4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 0:0 Хёугесунн онлайн

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Хёугесунн
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