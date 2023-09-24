Тур: 23. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 4500 Главный судья: Хауге Стейнар
0'
41' Желтая карточкаOscar Krusnell
45' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
0:1
53' ГолФредриксен Ульрик
62' Желтая карточкаУйсман Дан
1:1
72' ГолРууд Эспен
82' Желтая карточкаЮхансен Сондре
90'+6
Ход матча
41'
45'
53'
62'
72'
1:1
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Одд
Хёугесунн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.7
1.45
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
62
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.17
|Йоргенсен Филип
|3
|0.13
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.13
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.13
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.09
|Dennis Gjengaar
|2
|0.09
|Юхансен Сондре
|2
|0.09
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|6 (1)
|0.26
|Нжи Билал
|3
|0.13
|Лейте Бруно
|2
|0.09
|Теркильдсен Петер
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Реесе Сёрен
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|1
|0.04
|Anders Baertelsen
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Овусу Соломон
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Овусу Леонард
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Leon Hien
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Кристенсен Магнус
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Лейте Бруно
|2
|1
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Результаты матчей
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хёугесунн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
8
9
Одд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Хёугесунн
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
0
0%
2
33%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
3
27%
5
29%
29%
46-60
1
9%
6
35%
61-75
2
18%
2
12%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
25%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Пропущено
18
18
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
5
28%
6
33%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Забито
30
19
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
13%
4
21%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
6
20%
3
16%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
23%
4
21%
76-90
Пропущено
29
35
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 19
2
7%
2
6%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
7
24%
4
11%
31-45
6
21%
8
23%
46-60
6
21%
12
34%
61-75
7
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3
Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1
Результаты матчей
Одд
Хёугесунн
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Одд
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
38
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
149
815
419
320
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|50 - 29
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|0:0
|22
|14
|4
|4
|32 - 21
|46
|4.
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|37 - 24
|40
|6.
|22
|11
|3
|8
|41 - 34
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|22
|5
|6
|11
|30 - 38
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|34 - 43
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|11
|7
|0
|4
|27 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 10
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4