Тур: 23. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Нильсен Ола
1:0
Перерыв
0'
22' Желтая карточкаТорвальдссон Исак
26' Желтая карточкаСельнес Оле
1:0
40' ГолТённесен Кристоффер
45' Желтая карточкаОльсен Томас
Ход матча
26'
40'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лиллестрём
Русенборг
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
31 матч
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.07
Среднее время на гол
62
84
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
2.13
2.13
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
55
50
Голов в среднем за матч
1.77
1.61
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.68
|Ольсен Томас
|10
|0.45
|Осен Йермунд
|3
|0.14
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.14
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.09
|Гарнас Эспен
|2
|0.09
|Драгснес Ветле
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.05
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (2)
|0.22
|Хольсе Карло
|3
|0.13
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.09
|Бьёрло Мортен
|2
|0.09
|Скарсем Олаус
|2
|0.09
|Йенссен Ульрик
|2
|0.09
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Торвальдссон Исак
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Фредериксен Эмиль
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|7
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
6
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Русенборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
12
17
Лиллестрём
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Русенборг
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
25
9
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
4
16%
1
11%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
9
36%
2
22%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
7
39%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
5
36%
3
16%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
39
28
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
13%
3
11%
1-15
7
18%
4
14%
16-30
6
15%
2
7%
31-45
4
10%
7
25%
46-60
3
8%
7
25%
61-75
14
36%
5
18%
76-90
Пропущено
33
33
12 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 16
3
9%
10
30%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
7
21%
2
6%
61-75
7
21%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0
Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Русенборг
Точный счет
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:2
4 раза 19%
3:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
102
64
48
55
39
37
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
47
37
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
175
1011
715
615
319
417
220
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|22
|15
|4
|3
|55 - 28
|49
|2.
|2:2
|22
|15
|4
|3
|48 - 28
|49
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|1:1
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|1:0
|22
|11
|3
|8
|39 - 34
|36
|7.
|1:0
|23
|11
|3
|9
|41 - 35
|36
|8.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|27 - 30
|30
|9.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|29 - 33
|29
|10.
|1:1
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|0:1
|22
|7
|2
|13
|30 - 46
|23
|12.
|2:2
|22
|5
|7
|10
|33 - 41
|22
|13.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|29 - 36
|21
|14.
|0:0
|23
|5
|6
|12
|19 - 33
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|8
|3
|1
|31 - 17
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|2:1
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|1:0
|11
|7
|0
|4
|25 - 17
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|10.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|11.
|2:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|2:2
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|1:2
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|1:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|12.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|2:2
|12
|1
|3
|8
|13 - 30
|6
|15.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|20 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (7)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4