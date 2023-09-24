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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 9301 Главный судья: Нильсен Ола
Лиллестрём
3:0
Конец матча
Русенборг
0'
22' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
26' Желтая карточка
Сельнес Оле
1:0
40' Гол
Тённесен Кристоффер
45' Желтая карточка
Ольсен Томас
55' Желтая карточка
Нельсон Джейден
56' Желтая карточка
Хансен Андре
2:0
58' Пенальти
Ольсен Томас
3:0
65' Гол
Ольсен Томас
65' Вторая желтая карточка
Нельсон Джейден
90'+7
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
5
Роджерс
Сэмюэль
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
25
Андерссон
Адам
5
Шелбред
Пер-Сильян
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
Лиллестрём
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Русенборг

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

31 матч

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0
С
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:4
Э
2:1
Э
0:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:5
Э
4:4
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
4:0
Э
4:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.07

Среднее время на гол

62
84

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

2.13
2.13

Среднее время на гол

42
42

Всего голов

55
50

Голов в среднем за матч

1.77
1.61

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.68
Ольсен Томас 12 (1) 0.55
Осен Йермунд 3 0.14
Тённесен Кристоффер 3 0.14
Ибрахимай Илльдрен 2 0.09
Гарнас Эспен 2 0.09
Драгснес Ветле 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.05
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (2) 0.22
Хольсе Карло 3 0.13
Нипан Сверре Халсет 3 0.13
Нельсон Джейден 2 0.09
Бьёрло Мортен 2 0.09
Скарсем Олаус 2 0.09
Йенссен Ульрик 2 0.09
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Торвальдссон Исак 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Фредериксен Эмиль 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 7 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Эд Эскил 3 0
Ибрахимай Илльдрен 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 5 0
Нельсон Джейден 3 1
Перейра Адриан 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Сельнес Оле 1 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
6
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

12
17
Лиллестрём
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Русенборг
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

28
9
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
14%
1
11%
1-15
5
18%
2
22%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
3
11%
1
11%
46-60
2
7%
3
33%
61-75
9
32%
2
22%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
7
33%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
5
31%
5
24%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
5
36%
3
16%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

42
28
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
5
12%
3
11%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
7
17%
2
7%
31-45
5
12%
7
25%
46-60
4
10%
7
25%
61-75
14
33%
5
18%
76-90

Пропущено

33
36
12 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 17
3
9%
10
28%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
18%
7
19%
31-45
7
21%
6
17%
46-60
7
21%
3
8%
61-75
7
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0
Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Русенборг

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

3:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
4
8
6
5
2.5
3
9
3
8
3.5
2
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
6
11
11
1.5
7
16
7
15
2.5
3
20
4
18
3.5
2
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 22 16 3 3 50 - 29 51
2.
Будё-Глимт
 22 15 4 3 57 - 29 49
3.
Тромсё
 0:0 22 14 4 4 32 - 21 46
4.
Молде
 22 12 5 5 48 - 24 41
5.
Бранн
 0:0 22 12 4 6 37 - 24 40
6.
Лиллестрём
 22 11 3 8 41 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 22 7 3 12 31 - 46 24
12.
Волеренга
 22 5 6 11 30 - 38 21
13.
Саннефьёрд
 22 5 6 11 34 - 43 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
2.
Бранн
 0:0 12 8 3 1 24 - 9 27
3.
Тромсё
 0:0 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 10 7 2 1 27 - 12 23
6.
Лиллестрём
 11 7 0 4 27 - 17 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 0:0 10 6 2 2 12 - 10 20
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
7.
Бранн
 0:0 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 11 3 4 4 14 - 15 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
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Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Ольсен Томас получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Осен Йермунд сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Тённесен Кристоффер бьет в цель!
    • 26'
      Сельнес Оле получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Isak Snaer Thorvaldsson получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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