Тур: 23. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 9301 Главный судья: Нильсен Ола
3:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаТорвальдссон Исак
26' Желтая карточкаСельнес Оле
1:0
40' ГолТённесен Кристоффер
45' Желтая карточкаОльсен Томас
55' Желтая карточкаНельсон Джейден
56' Желтая карточкаХансен Андре
2:0
58' ПенальтиОльсен Томас
3:0
65' ГолОльсен Томас
65' Вторая желтая карточкаНельсон Джейден
90'+7
Ход матча
26'
40'
45'
55'
56'
58'
2:0
65'
3:0
65'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лиллестрём
Русенборг
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
31 матч
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.07
Среднее время на гол
62
84
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
2.13
2.13
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
55
50
Голов в среднем за матч
1.77
1.61
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.68
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.55
|Осен Йермунд
|3
|0.14
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.14
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.09
|Гарнас Эспен
|2
|0.09
|Драгснес Ветле
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.05
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (2)
|0.22
|Хольсе Карло
|3
|0.13
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.09
|Бьёрло Мортен
|2
|0.09
|Скарсем Олаус
|2
|0.09
|Йенссен Ульрик
|2
|0.09
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Торвальдссон Исак
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Фредериксен Эмиль
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|7
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Нельсон Джейден
|3
|1
|Перейра Адриан
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
6
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
12
17
Лиллестрём
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Русенборг
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
28
9
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
14%
1
11%
1-15
5
18%
2
22%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
3
11%
1
11%
46-60
2
7%
3
33%
61-75
9
32%
2
22%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
7
33%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
5
31%
5
24%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
5
36%
3
16%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
42
28
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
5
12%
3
11%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
7
17%
2
7%
31-45
5
12%
7
25%
46-60
4
10%
7
25%
61-75
14
33%
5
18%
76-90
Пропущено
33
36
12 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 17
3
9%
10
28%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
18%
7
19%
31-45
7
21%
6
17%
46-60
7
21%
3
8%
61-75
7
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0
Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Русенборг
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
3:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
5
1 раз 5%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
74
48
65
39
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
47
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
176
1111
716
715
320
418
221
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|50 - 29
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|0:0
|22
|14
|4
|4
|32 - 21
|46
|4.
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|37 - 24
|40
|6.
|22
|11
|3
|8
|41 - 34
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|22
|5
|6
|11
|30 - 38
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|34 - 43
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|11
|7
|0
|4
|27 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 10
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4