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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: .
Кальмар
1:0
Первый тайм: 25'
Хеккен
0'
1:0
10' Гол
Хуммет Денис

Ход матча

10'
Хуммет Денис
(Скрабб Симон)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Хеккен
3.65
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4.27
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4.10
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
13
Сандберг
Симон
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
23
Сонко
Момоду
Кальмар
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Хеккен

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:3
А
1:1
А
3:1
А
1:4
А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.29

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

37
38

Голов в среднем за матч

1.28
1.31

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

70
68

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.29
Хуммет Денис 7 0.29
Скрабб Симон 5 (1) 0.21
Шамун Ноа 3 0.13
Саетра Ларс 3 0.13
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Хальберг Мелькер 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.5
Рюгор Миккель 7 0.29
Ховланд Эвен 6 0.25
Ларсен Ларс Олден 5 0.21
Садик Ибраим 5 0.21
Лаюни Амор 4 (1) 0.17
Ромео Аман 3 0.13
Сонко Момоду 3 0.13
Дабо Понтус 2 0.08
Юссеф Али 2 0.08
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Густафссон Симон 0 0
Камара Ола 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Рюгор Миккель 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хеккен
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
7
Кальмар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Хеккен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

11
38
Кальмар
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Хеккен
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

16
45

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
29%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
4
33%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

15
39
10 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
4
27%
6
15%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
8
21%
31-45
1
7%
10
26%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
1
7%
8
21%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

29
56
18 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
8
28%
7
13%
1-15
4
14%
4
7%
16-30
6
21%
10
18%
31-45
1
3%
15
27%
46-60
3
10%
9
16%
61-75
7
24%
11
20%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
11%
3
11%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
7
25%
6
21%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2
Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3
Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1

Результаты матчей

Кальмар
Хеккен

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
2
7 раз 30%
3
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
11
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
7
4
3
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
19
4
8
15
1.5
18
5
3
20
2.5
11
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 0:1 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 0:0 24 10 6 8 33 - 32 36
6.
Кальмар
 1:0 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 0:0 24 3 6 15 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:1 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 0:0 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 1:0 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 0:0 12 1 4 7 8 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 1:0 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 0:1 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
13.
Хаммарбю
 0:0 13 2 5 6 11 - 18 11
14.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
15.
Варберг БоИС
 0:0 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Хеккен
3.65
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4.27
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4.10
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