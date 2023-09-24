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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 4579
Кальмар
1:0
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
10' Гол
Хуммет Денис
27' Желтая карточка
Лаюни Амор
61' Желтая карточка
Дабо Понтус
77' Желтая карточка
Фридрих Рикардо
90' Желтая карточка
Чилуфя Эдвард
90'+6

Ход матча

10'
Хуммет Денис
(Скрабб Симон)
1:0
27'
 
Лаюни Амор
57'
 
Юссеф Али
Сонко Момоду
57'
 
Дабо Понтус
Рюгор Миккель
57'
 
Хрстич Срджан
Лаюни Амор
61'
 
Дабо Понтус
69'
Ромариньо Перейра
Тренсков Якоб
 
77'
Фридрих Рикардо
 
77'
Линдаль Аксель
Нетабай Нахом Гирмай
 
77'
Мотарархебжафарпур Араш
Хальберг Мелькер
 
82'
 
Сана Тобиас
Сандберг Симон
89'
Йенсен Кевин
Гояни Роберт
 
90'
 
Чилуфя Эдвард

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 12
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
13
Сандберг
Симон
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
23
Сонко
Момоду
Кальмар
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Хеккен

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:3
А
1:1
А
3:1
А
1:4
А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.29

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

37
38

Голов в среднем за матч

1.28
1.31

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

70
68

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.29
Хуммет Денис 7 0.29
Скрабб Симон 5 (1) 0.21
Шамун Ноа 3 0.13
Саетра Ларс 3 0.13
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.08
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Хальберг Мелькер 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.5
Рюгор Миккель 7 0.29
Ховланд Эвен 6 0.25
Ларсен Ларс Олден 5 0.21
Садик Ибраим 5 0.21
Лаюни Амор 4 (1) 0.17
Ромео Аман 3 0.13
Сонко Момоду 3 0.13
Дабо Понтус 2 0.08
Юссеф Али 2 0.08
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Густафссон Симон 0 0
Камара Ола 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 3 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Рюгор Миккель 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Дабо Понтус 2 0
Сандберг Симон 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0

Результаты матчей

Кальмар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хеккен
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
7
Кальмар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

11
38
Кальмар
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Хеккен
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

16
45

Голы по времени матча

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
33%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
40%
3
18%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Забито

15
39
10 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
4
27%
6
15%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
8
21%
31-45
1
7%
10
26%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
1
7%
8
21%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

30
56
19 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
9
30%
7
13%
1-15
4
13%
4
7%
16-30
6
20%
10
18%
31-45
1
3%
15
27%
46-60
3
10%
9
16%
61-75
7
23%
11
20%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
3
11%
4
14%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
7
25%
6
21%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2
Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3
Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1

Результаты матчей

Кальмар
Хеккен

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
2
7 раз 29%
3
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
4 раза 17%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
11
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
7
5
3
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
19
5
8
16
1.5
18
6
3
21
2.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
Кальмар
 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
11.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
12.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
14.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Лаюни Амор получил желтую карточку от судьи
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