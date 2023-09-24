Тур: 24. Стадион: Гульдфогельн Арена. Зрители: 4579
0'
1:0
10' ГолХуммет Денис
27' Желтая карточкаЛаюни Амор
61' Желтая карточкаДабо Понтус
77' Желтая карточкаФридрих Рикардо
90' Желтая карточкаЧилуфя Эдвард
90'+6
Ход матча
10'
1:0
27'
61'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
24
Лаюни
Амор
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Кальмар
Хеккен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
29 матчей
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.29
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
37
38
Голов в среднем за матч
1.28
1.31
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
70
68
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.29
|Хуммет Денис
|7
|0.29
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.21
|Шамун Ноа
|3
|0.13
|Саетра Ларс
|3
|0.13
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.08
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Хальберг Мелькер
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.5
|Рюгор Миккель
|7
|0.29
|Ховланд Эвен
|6
|0.25
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.21
|Садик Ибраим
|5
|0.21
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.17
|Ромео Аман
|3
|0.13
|Сонко Момоду
|3
|0.13
|Дабо Понтус
|2
|0.08
|Юссеф Али
|2
|0.08
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|3
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Хеккен
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
7
Кальмар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
11
38
Кальмар
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Хеккен
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
16
45
Голы по времени матча
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
5
33%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
40%
3
18%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Забито
15
39
10 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
4
27%
6
15%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
8
21%
31-45
1
7%
10
26%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
1
7%
8
21%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
3
20%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
30
56
19 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
9
30%
7
13%
1-15
4
13%
4
7%
16-30
6
20%
10
18%
31-45
1
3%
15
27%
46-60
3
10%
9
16%
61-75
7
23%
11
20%
76-90
Пропущено
28
29
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
3
11%
4
14%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
7
25%
6
21%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2
Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3
Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3
Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1
Результаты матчей
Кальмар
Хеккен
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
2
7 раз 29%
3
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
4 раза 17%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
75
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
195
816
186
321
1113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6