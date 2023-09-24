Тур: 24. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
10
Лушаку
Исмет
11
Муколли
Агон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Варберг БоИС
Хаммарбю
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
16 матчей
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|4
|0.17
|Жуниор Элитон
|3
|0.13
|Транберг Робин
|2
|0.08
|Ле Ру Люк
|2
|0.08
|Альфонси Оливер
|2
|0.08
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|9
|0.38
|Бесара Нахир
|6 (2)
|0.25
|Jusef Erabi
|5
|0.21
|Налич Ади
|3
|0.13
|Теки Тесфальдет
|2
|0.08
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Хаммар Фредрик
|1
|0.04
|Маркус Карлссон
|1
|0.04
|Нильссон Джоэл
|1
|0.04
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.04
|Маджед Монтадер
|1
|0.04
|Nathaniel Adjei
|1
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|6
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Хаммарбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Варберг БоИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
9
21
Варберг БоИС
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
13% (3)
48% (11)
Хаммарбю
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
1
9%
76-90
Пропущено
24
18
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
17%
3
17%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
6
25%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
25%
4
22%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Пропущено
25
14
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
4
16%
5
36%
76-90
Забито
22
33
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
3
14%
2
6%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
2
9%
10
30%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
6
27%
7
21%
76-90
Пропущено
49
32
25 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
9
18%
3
9%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
7
14%
7
22%
31-45
11
22%
5
16%
46-60
3
6%
4
13%
61-75
10
20%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1
Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2
Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Результаты матчей
Варберг БоИС
Хаммарбю
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
110
74
110
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
39
48
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
158
419
1112
221
518
221
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|4
|4
|51 - 21
|52
|2.
|23
|15
|3
|5
|46 - 21
|48
|3.
|0:1
|24
|15
|2
|7
|55 - 30
|47
|4.
|24
|12
|4
|8
|34 - 29
|40
|5.
|0:0
|24
|10
|6
|8
|33 - 32
|36
|6.
|1:0
|24
|10
|6
|8
|28 - 31
|36
|7.
|24
|10
|5
|9
|38 - 33
|35
|8.
|24
|10
|4
|10
|24 - 25
|34
|9.
|23
|10
|2
|11
|25 - 25
|32
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 38
|29
|11.
|24
|7
|8
|9
|27 - 28
|29
|12.
|24
|7
|7
|10
|28 - 30
|28
|13.
|24
|8
|3
|13
|32 - 41
|27
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|24
|7
|2
|15
|23 - 51
|23
|16.
|0:0
|24
|3
|6
|15
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|11
|0
|1
|39 - 15
|33
|2.
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|5.
|0:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|16 - 15
|17
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|14.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|16.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|8 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|9 - 18
|11
|13.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 32
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6