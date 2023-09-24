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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: .
Варберг БоИС
0:0
Первый тайм: 26'
Хаммарбю
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Хаммарбю
6.80
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4.70
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4.50
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Давид
20
Сильверхолт
Оливер
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
11
Муколли
Агон
7
Транберг
Робин
17
Mads
Borchers
37
Красники
Дион
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
36
Маркус
Карлссон
9
Налич
Ади
20
Бесара
Нахир
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Варберг БоИС
4-2-3-1
Хаммарбю
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Хаммарбю

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

16 матчей

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

А
2:0
А
5:1
А
0:3
А
1:0
А
1:3
А
5:2
А
1:0
К
5:1
К
3:0
К
3:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 4 0.17
Жуниор Элитон 3 0.13
Транберг Робин 2 0.08
Ле Ру Люк 2 0.08
Альфонси Оливер 2 0.08
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 9 0.38
Бесара Нахир 6 (2) 0.25
Jusef Erabi 5 0.21
Налич Ади 3 0.13
Теки Тесфальдет 2 0.08
Садику Лорет 1 0.04
Хаммар Фредрик 1 0.04
Маркус Карлссон 1 0.04
Нильссон Джоэл 1 0.04
Миккельсен Эугуст 1 0.04
Маджед Монтадер 1 0.04
Nathaniel Adjei 1 0.04
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marcus Rafferty 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 6 1
Куртулус Эдвин 4 1
Хаммар Фредрик 5 0
Nathaniel Adjei 3 1
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Хаммарбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6
Варберг БоИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

9
21
Варберг БоИС
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
13% (3)
48% (11)
Хаммарбю
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
17%
3
17%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
6
25%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
25%
4
22%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Пропущено

25
14
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
4
16%
5
36%
76-90

Забито

22
33
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
3
14%
2
6%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
2
9%
10
30%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
6
27%
7
21%
76-90

Пропущено

49
32
25 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
9
18%
3
9%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
7
14%
7
22%
31-45
11
22%
5
16%
46-60
3
6%
4
13%
61-75
10
20%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1
Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2
Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3

Результаты матчей

Варберг БоИС
Хаммарбю

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
15
8
4
19
1.5
11
12
2
21
2.5
5
18
2
21
3.5
2
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 0:1 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 0:0 24 10 6 8 33 - 32 36
6.
Кальмар
 1:0 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 0:0 24 3 6 15 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:1 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 0:0 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 1:0 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 0:0 12 1 4 7 8 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 1:0 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 0:1 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
13.
Хаммарбю
 0:0 13 2 5 6 11 - 18 11
14.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
15.
Варберг БоИС
 0:0 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Хаммарбю
6.80
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4.70
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4.50
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Хаммарбю
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