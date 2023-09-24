Тур: 24. Стадион: Варберг Энерджи Арена. Зрители: 1998
0:1
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 10
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
10
Лушаку
Исмет
11
Муколли
Агон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Варберг БоИС
Хаммарбю
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
16 матчей
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|4
|0.17
|Жуниор Элитон
|3
|0.13
|Транберг Робин
|2
|0.08
|Ле Ру Люк
|2
|0.08
|Альфонси Оливер
|2
|0.08
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|9
|0.38
|Бесара Нахир
|6 (2)
|0.25
|Jusef Erabi
|6
|0.25
|Налич Ади
|3
|0.13
|Теки Тесфальдет
|2
|0.08
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Хаммар Фредрик
|1
|0.04
|Маркус Карлссон
|1
|0.04
|Нильссон Джоэл
|1
|0.04
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.04
|Маджед Монтадер
|1
|0.04
|Nathaniel Adjei
|1
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|7
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|6
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Хаммарбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Варберг БоИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
9
21
Варберг БоИС
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
13% (3)
50% (12)
Хаммарбю
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
16%
3
17%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
5
28%
31-45
6
24%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
28%
4
22%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Пропущено
25
14
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
4
16%
5
36%
76-90
Забито
22
34
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 8
3
14%
2
6%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
2
9%
10
29%
29%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
6
27%
8
24%
76-90
Пропущено
50
32
25 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
9
18%
3
9%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
7
14%
7
22%
31-45
11
22%
5
16%
46-60
3
6%
4
13%
61-75
11
22%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1
Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2
Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Результаты матчей
Варберг БоИС
Хаммарбю
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
4
1 раз 8%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 54%
1
7 раз 29%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
92
111
74
111
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
39
49
111
112
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1113
Больше Меньше
168
420
1113
222
519
222
222
123
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6