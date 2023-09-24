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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 1998
Варберг БоИС
0:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
58' Желтая карточка
Транберг Робин
0:1
80' Гол
Jusef Erabi
90'+9

Ход матча

58'
Транберг Робин
 
65'
Kristoffer Hoven
Муколли Агон
 
67'
 
Marcus Rafferty
Хаммар Фредрик
67'
 
Маджед Монтадер
Налич Ади
78'
Maxime Sainte
Карлссон Виктор
 
78'
Эль Уатки Яссин
Транберг Робин
 
80'
0:1
Jusef Erabi
(Бесара Нахир)
90'
 
Nathaniel Adjei
Маркус Карлссон
90'
 
Миккельсен Эугуст
Джуканович Виктор

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Ольссон
Давид
20
Сильверхолт
Оливер
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
11
Муколли
Агон
7
Транберг
Робин
17
Mads
Borchers
37
Красники
Дион
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
36
Маркус
Карлссон
9
Налич
Ади
20
Бесара
Нахир
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Варберг БоИС
4-2-3-1
Хаммарбю
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Хаммарбю

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

16 матчей

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

А
2:0
А
5:1
А
0:3
А
1:0
А
1:3
А
5:2
А
1:0
К
5:1
К
3:0
К
3:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 4 0.17
Жуниор Элитон 3 0.13
Транберг Робин 2 0.08
Ле Ру Люк 2 0.08
Альфонси Оливер 2 0.08
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 9 0.38
Бесара Нахир 6 (2) 0.25
Jusef Erabi 6 0.25
Налич Ади 3 0.13
Теки Тесфальдет 2 0.08
Садику Лорет 1 0.04
Хаммар Фредрик 1 0.04
Маркус Карлссон 1 0.04
Нильссон Джоэл 1 0.04
Миккельсен Эугуст 1 0.04
Маджед Монтадер 1 0.04
Nathaniel Adjei 1 0.04
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marcus Rafferty 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 7 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 6 1
Куртулус Эдвин 4 1
Хаммар Фредрик 5 0
Nathaniel Adjei 3 1
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Хаммарбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6
Варберг БоИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
0% (0)
33% (4)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

9
21
Варберг БоИС
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
13% (3)
50% (12)
Хаммарбю
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
16%
3
17%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
5
28%
31-45
6
24%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
28%
4
22%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
3
23%
4
18%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Пропущено

25
14
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
20%
0
0%
1-15
6
24%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
4
16%
5
36%
76-90

Забито

22
34
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 11
12 Не забивали 8
3
14%
2
6%
1-15
4
18%
2
6%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
2
9%
10
29%
29%
46-60
4
18%
5
15%
61-75
6
27%
8
24%
76-90

Пропущено

50
32
25 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
9
18%
3
9%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
7
14%
7
22%
31-45
11
22%
5
16%
46-60
3
6%
4
13%
61-75
11
22%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1
Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2
Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3

Результаты матчей

Варберг БоИС
Хаммарбю

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
4
1 раз 8%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 54%
1
7 раз 29%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
2
1
11
1.5
7
4
1
11
2.5
4
7
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
13
0.5
Больше Меньше
16
8
4
20
1.5
11
13
2
22
2.5
5
19
2
22
3.5
2
22
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
Кальмар
 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
11.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
12.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
13.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
14.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:1 Хаммарбю онлайн

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