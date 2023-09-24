Тур: 23. Стадион: Бранн. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
26 Malick Diouf
-
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Бранн
Тромсё
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.58
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|13 (1)
|0.59
|Нильсен Сиверт
|7 (5)
|0.32
|Кастро Никлас
|4
|0.18
|Бёстринг Фредерик
|2
|0.09
|Хорн Майер
|2
|0.09
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.09
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.09
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.05
|Jonas Torsvik
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|9 (3)
|0.41
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.23
|Yaw Paintsil
|4
|0.18
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.14
|Йенсен Рубен
|2
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.09
|Траоре Маи
|2
|0.09
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Опсал Сакариас
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Басси Даниэль
|1
|0.05
|Malick Diouf
|1
|0.05
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Тромсё
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
1
Бранн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тромсё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
10
19
Бранн
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (11)
19% (4)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
24% (5)
19% (4)
Тромсё
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
25
12
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
5
20%
2
17%
31-45
5
20%
3
25%
46-60
3
12%
4
33%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
17%
4
19%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
33%
5
24%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
37
33
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
14%
4
12%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
6
16%
7
21%
46-60
3
8%
8
24%
61-75
9
24%
6
18%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
8%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
5
21%
3
15%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
6
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8
Тромсё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Бранн
Тромсё
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Бранн
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
74
75
56
39
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
1110
1110
615
417
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|50 - 29
|51
|2.
|22
|15
|4
|3
|57 - 29
|49
|3.
|0:0
|22
|14
|4
|4
|32 - 21
|46
|4.
|22
|12
|5
|5
|48 - 24
|41
|5.
|0:0
|22
|12
|4
|6
|37 - 24
|40
|6.
|22
|11
|3
|8
|41 - 34
|36
|7.
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|8.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|9.
|23
|8
|5
|10
|29 - 35
|29
|10.
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|22
|7
|3
|12
|31 - 46
|24
|12.
|22
|5
|6
|11
|30 - 38
|21
|13.
|22
|5
|6
|11
|34 - 43
|21
|14.
|23
|5
|6
|12
|20 - 34
|21
|15.
|21
|4
|5
|12
|19 - 34
|17
|16.
|23
|3
|3
|17
|16 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|10
|7
|2
|1
|27 - 12
|23
|6.
|11
|7
|0
|4
|27 - 17
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|16.
|11
|2
|2
|7
|16 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 10
|20
|4.
|12
|5
|3
|4
|22 - 16
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|12.
|12
|1
|4
|7
|6 - 17
|7
|13.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|15.
|12
|1
|2
|9
|14 - 32
|5
|16.
|11
|0
|0
|11
|6 - 34
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4