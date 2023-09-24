Тур: 23. Стадион: Бранн. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
27' Желтая карточкаJakob Napoleon Romsaas
29' Желтая карточкаПсише Кристоф
1:0
40' ГолБёстринг Фредерик
42' Желтая карточкаФинне Бор
2:0
45' ГолФинне Бор
56' Желтая карточкаНильсен Сиверт
2:1
90' ПенальтиVegard Oestraat Erlien
90' Желтая карточкаЙенсен Рубен
90'+9
Ход матча
29'
40'
1:0
42'
45'
2:0
56'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
26 Malick Diouf
-
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Бранн
Тромсё
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.58
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.64
|Нильсен Сиверт
|7 (5)
|0.32
|Кастро Никлас
|4
|0.18
|Бёстринг Фредерик
|3
|0.14
|Хорн Майер
|2
|0.09
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.09
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.09
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.05
|Jonas Torsvik
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|10 (4)
|0.45
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.23
|Yaw Paintsil
|4
|0.18
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.14
|Йенсен Рубен
|2
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.09
|Траоре Маи
|2
|0.09
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Опсал Сакариас
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Басси Даниэль
|1
|0.05
|Malick Diouf
|1
|0.05
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|3
|0
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Тромсё
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
2
Бранн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
10
19
Бранн
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Тромсё
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
27
13
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
11%
0
0%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
17%
4
19%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
33%
5
24%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
39
34
21 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
13%
4
12%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
9
23%
5
15%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
3
8%
8
24%
61-75
9
23%
7
21%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
7
28%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8
Тромсё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Бранн
Тромсё
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Бранн
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
75
57
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
1210
1111
616
418
220
121
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (5)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4