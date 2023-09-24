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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Бранн
2:1
Конец матча
Тромсё
0'
27' Желтая карточка
Jakob Napoleon Romsaas
29' Желтая карточка
Псише Кристоф
1:0
40' Гол
Бёстринг Фредерик
42' Желтая карточка
Финне Бор
2:0
45' Гол
Финне Бор
56' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
2:1
90' Пенальти
Vegard Oestraat Erlien
90' Желтая карточка
Йенсен Рубен
90'+9

Ход матча

27'
 
Jakob Napoleon Romsaas
29'
 
Псише Кристоф
40'
Бёстринг Фредерик
(Финне Бор)
1:0
42'
Финне Бор
 
45'
Финне Бор
2:0
46'
 
Vegard Oestraat Erlien
Jakob Napoleon Romsaas
56'
Нильсен Сиверт
 
62'
 
Jens Hjertoe-Dahl
Опсал Сакариас
62'
 
Траоре Маи
Нордас Лассе
72'
 
Норхейм Рунар
Антонсен Кент-Аре
78'
Селанн-Хеггебе Эуне
Матисен Ульрик
 
83'
 
Malick Diouf
Yaw Paintsil
90'
2:1
Vegard Oestraat Erlien
90'
Финне Бор
 
90'
 
Йенсен Рубен
90'
Симба Мунга
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Бёстринг
Фредерик
11
Финне
Бор
14
Матисен
Ульрик
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
18
Нордас
Лассе
Бранн
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Тромсё

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
ТМК
0:3
Э
4:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.64
Нильсен Сиверт 7 (5) 0.32
Кастро Никлас 4 0.18
Бёстринг Фредерик 3 0.14
Хорн Майер 2 0.09
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.09
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.09
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.05
Jonas Torsvik 1 0.05
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 10 (4) 0.45
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.23
Yaw Paintsil 4 0.18
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.14
Йенсен Рубен 2 0.09
Гундерсен Йостейн 2 0.09
Траоре Маи 2 0.09
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Опсал Сакариас 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Басси Даниэль 1 0.05
Malick Diouf 1 0.05
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Финне Бор 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Хорн Майер 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 3 0
Йенсен Рубен 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Бранн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Тромсё
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
2
Бранн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

10
19
Бранн
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Тромсё
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

27
13
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
11%
0
0%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Забито

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
17%
4
19%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
33%
5
24%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

39
34
21 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
13%
4
12%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
9
23%
5
15%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
3
8%
8
24%
61-75
9
23%
7
21%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
7
28%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8
Тромсё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Бранн
Тромсё

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Бранн
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
7
5
5
7
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
12
10
1.5
11
11
6
16
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 22 16 3 3 50 - 29 51
2.
Будё-Глимт
 22 15 4 3 57 - 29 49
3.
Тромсё
 22 14 3 5 33 - 23 45
4.
Бранн
 22 13 3 6 39 - 25 42
5.
Молде
 22 12 5 5 48 - 24 41
6.
Лиллестрём
 22 11 3 8 41 - 34 36
7.
Сарпсборг-08
 23 10 4 9 41 - 36 34
8.
Одд
 23 8 6 9 28 - 31 30
9.
Русенборг
 23 8 5 10 29 - 35 29
10.
Стрёмсгодсет
 22 8 3 11 26 - 29 27
11.
Хам-Кам
 22 7 3 12 31 - 46 24
12.
Волеренга
 22 5 6 11 30 - 38 21
13.
Саннефьёрд
 22 5 6 11 34 - 43 21
14.
Хёугесунн
 23 5 6 12 20 - 34 21
15.
Стабек
 21 4 5 12 19 - 34 17
16.
Олесунн
 23 3 3 17 16 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 12 9 2 1 26 - 10 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 10 7 2 1 27 - 12 23
6.
Лиллестрём
 11 7 0 4 27 - 17 21
7.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
8.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
9.
Одд
 11 5 3 3 14 - 11 18
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 10 6 1 3 13 - 12 19
4.
Молде
 12 5 3 4 22 - 16 18
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 11 3 4 4 14 - 15 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 11 2 3 6 10 - 20 9
12.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
13.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 12 1 2 9 14 - 32 5
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (5)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
  • 42'
    Финне Бор получил желтую карточку от судьи
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