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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:1
Перерыв
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
3' Желтая карточка
Галлахер Джон
1:0
11' Гол
Ринг Александр
30' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
1:1
45' Пенальти
Пуч Рикард
2:1
45' Гол
Финлей Итан

Ход матча

3'
Галлахер Джон
 
11'
Ринг Александр
(Ригони Эмилиано)
1:0
26'
 
Завалета Эрик
Мавинга Крис
30'
Вяйсянен Лео
 
45'
1:1
Пуч Рикард
45'
Финлей Итан
(Галлахер Джон)
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Остин
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
17
Галлахер
Джон
10
Дриусси
Себастьян
5
Валенсия
Йохан
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
8
Ринг
Александр
7
Ригони
Эмилиано
1
Бонд
Джонатан
18
Леердам
Келвин
4
Ёсида
Мая
17
Мавинга
Крис
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
16
Росель
Ориоль
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
27
Шарп
Билли
21
Фагундес
Диего
Остин
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

М
2:0
М
4:1
М
0:1
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.5

Среднее время на гол

33
180

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 10 (2) 0.33
Зардес Гьяси 6 0.2
Галлахер Джон 5 0.17
Финлей Итан 5 0.17
Ригони Эмилиано 4 0.13
Фагундес Диего 3 0.1
Касканте Хулио 2 0.07
Брюин Уилл 2 0.07
Ринг Александр 2 0.07
Лима Ник 1 0.03
Гэвин Вулфф 1 0.03
Редес Родни 1 0.03
Урути Максимилиано 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Валенсия Йохан 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуч Рикард 7 (2) 0.24
Бойд Тайлер 6 0.21
Шарп Билли 6 (1) 0.21
Йовелич Деян 3 (1) 0.1
Preston Judd 3 0.1
Дельгадо Марко 2 0.07
Бругман Гастон 2 (1) 0.07
Касерес Мартин 2 0.07
Ёсида Мая 1 0.03
Эдвардс Рахим 1 0.03
Леердам Келвин 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Родригес Мемо 1 0.03
Нил Джален 1 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Коста Дуглас 0 0
Росель Ориоль 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 1
Касканте Хулио 5 0
Лима Ник 5 0
Вяйсянен Лео 4 0
Галлахер Джон 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Валенсия Йохан 3 0
Финлей Итан 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Лундквист Адам 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 7 0
Пуч Рикард 7 0
Julian Aude 6 0
Дельгадо Марко 5 0
Чичарито 3 1
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Бругман Гастон 3 0
Бойд Тайлер 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Mauricio Cuevas 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Шарп Билли 1 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0

Результаты матчей

Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
8
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

15
20
Остин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Лос-Анджелес Гэлакси
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
5%
0
0%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
15%
5
33%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
2
7%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
2
13%
8
30%
30%
61-75
6
40%
4
15%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

30
21
9 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
3%
4
19%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
8
27%
3
14%
76-90

Забито

41
39
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
3
7%
1
3%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
9
22%
5
13%
31-45
7
17%
6
15%
46-60
5
12%
12
31%
61-75
10
24%
8
21%
76-90

Пропущено

45
48
15 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
2
4%
6
13%
1-15
7
16%
7
15%
16-30
6
13%
12
25%
31-45
8
18%
4
8%
46-60
8
18%
12
25%
61-75
14
31%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0

Результаты матчей

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
9
5
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
5
9
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
19
9
12
17
1.5
14
14
4
25
2.5
5
23
1
28
3.5
1
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 16 5 10 58 - 39 53
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 12 9 9 44 - 34 45
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 12 7 11 42 - 45 43
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 11 9 11 41 - 48 42
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 11 8 10 47 - 43 41
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 10 11 10 36 - 40 41
9.
Даллас
 Заявка 29 10 9 10 34 - 33 39
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 10 8 13 41 - 44 38
11.
Остин
 2:1 Заявка 30 10 7 13 42 - 47 37
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 9 10 11 38 - 40 37
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 29 8 9 12 40 - 50 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 29 4 10 15 21 - 45 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 30 18 8 4 50 - 33 62
2.
Орландо Сити
 Заявка 30 14 9 7 46 - 37 51
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 29 14 7 8 51 - 35 49
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 13 10 6 49 - 36 49
5.
Коламбус Крю
 Заявка 30 14 7 9 61 - 42 49
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 13 10 8 61 - 47 49
7.
Нэшвилл
 Заявка 29 12 8 9 36 - 28 44
8.
ФК Монреаль
 Заявка 30 11 4 15 30 - 45 37
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 8 13 10 33 - 36 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 9 9 13 41 - 44 36
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 8 10 12 30 - 37 34
12.
Чикаго Файр
 Заявка 30 8 10 12 34 - 47 34
13.
Шарлотт
 Заявка 29 7 12 10 36 - 48 33
14.
Интер Майами
 Заявка 29 9 5 15 37 - 45 32
15.
Торонто
 Заявка 30 4 10 16 24 - 48 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Даллас
 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Остин
 2:1 Заявка 15 7 3 5 22 - 16 24
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 6 4 6 23 - 24 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 3 8 4 18 - 17 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 13 1 1 30 - 9 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 10 3 3 41 - 20 33
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 9 4 1 29 - 10 31
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
9.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 5 3 25 - 17 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 7 3 22 - 19 22
12.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 6 5 29 - 23 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 3 7 21 - 25 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 4 4 7 18 - 27 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 3 6 6 13 - 19 15
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 2:1 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 15 2 5 8 15 - 30 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 2 4 9 11 - 25 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 2 3 10 11 - 32 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 16 4 5 7 14 - 19 17
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
8.
Шарлотт
 Заявка 14 3 4 7 16 - 27 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 15 3 4 8 23 - 30 13
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 15 3 2 10 15 - 28 11
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 2 11 9 - 35 8
15.
Торонто
 Заявка 15 0 4 11 7 - 31 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (9)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Шарлотт Джонс Деррик 10
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Бойд Тайлер уходит с поля. Барриос Майкл выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Г О О О О Л - Финлей Итан бьет в цель!
  • 51'
    Джон Галлахер сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Пуч Рикард из команды Лос-Анджелес Гэлакси забивает с точки!
  • 30'
    Вяйсянен Лео получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.99
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4.60
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7.34
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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