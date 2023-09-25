Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
3:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаГаллахер Джон
1:0
11' ГолРинг Александр
30' Желтая карточкаВяйсянен Лео
1:1
45' ПенальтиПуч Рикард
2:1
45' ГолФинлей Итан
3:1
75' ГолРигони Эмилиано
84' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
3:2
89' ГолЙовелич Деян
3:3
90' ГолБарриос Майкл
90'+10
Ход матча
11'
30'
45'
1:1
45'
2:1
75'
84'
89'
3:2
90'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лима
Ник
15
Вяйсянен
Лео
13
Финлей
Итан
17
Мавинга
Крис
11
Бойд
Тайлер
27
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вольфф ОуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
19 CJ Fodrey
-
12 Damian Las
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.5
Среднее время на гол
33
180
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
225
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|10 (2)
|0.33
|Зардес Гьяси
|6
|0.2
|Галлахер Джон
|5
|0.17
|Финлей Итан
|5
|0.17
|Ригони Эмилиано
|5
|0.17
|Фагундес Диего
|3
|0.1
|Касканте Хулио
|2
|0.07
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Ринг Александр
|2
|0.07
|Лима Ник
|1
|0.03
|Гэвин Вулфф
|1
|0.03
|Редес Родни
|1
|0.03
|Урути Максимилиано
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Валенсия Йохан
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|7 (2)
|0.24
|Бойд Тайлер
|6
|0.21
|Шарп Билли
|6 (1)
|0.21
|Йовелич Деян
|4 (1)
|0.14
|Preston Judd
|3
|0.1
|Дельгадо Марко
|2
|0.07
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.07
|Касерес Мартин
|2
|0.07
|Ёсида Мая
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Леердам Келвин
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Родригес Мемо
|1
|0.03
|Нил Джален
|1
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Коста Дуглас
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Перес Хонатан
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|1
|Касканте Хулио
|5
|0
|Лима Ник
|5
|0
|Вяйсянен Лео
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Финлей Итан
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|7
|0
|Пуч Рикард
|7
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Дельгадо Марко
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Бойд Тайлер
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Mauricio Cuevas
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
11
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
15
20
Остин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
5
22%
3
17%
76-90
Пропущено
18
30
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
3
10%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
3
17%
8
27%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
2
11%
9
30%
61-75
8
44%
4
13%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
30
21
9 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
3%
4
19%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
8
27%
3
14%
76-90
Забито
44
42
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
4
9%
1
2%
1-15
7
16%
7
17%
16-30
10
23%
6
14%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
6
14%
12
29%
61-75
10
23%
10
24%
76-90
Пропущено
48
51
16 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 23
2
4%
7
14%
1-15
7
15%
7
14%
16-30
7
15%
13
25%
31-45
8
17%
4
8%
46-60
8
17%
13
25%
61-75
16
33%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Результаты матчей
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
78
95
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
69
69
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
209
1317
1514
525
623
129
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|58 - 39
|53
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 34
|45
|3.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|4.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 45
|43
|6.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|41 - 48
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 43
|41
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|36 - 40
|41
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|34 - 33
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|41 - 44
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 40
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|43 - 49
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 51
|34
|14.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|21 - 45
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|50 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 37
|51
|3.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|51 - 35
|49
|4.
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|49 - 36
|49
|5.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|61 - 42
|49
|6.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|61 - 47
|49
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|36 - 28
|44
|8.
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|30 - 45
|37
|9.
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|33 - 36
|37
|10.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|41 - 44
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|12.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|13.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|36 - 48
|33
|14.
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|37 - 45
|32
|15.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|24 - 48
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|30 - 9
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|41 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 10
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|29 - 23
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|5.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|11.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 32
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 30
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|14.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 35
|8
|15.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|7 - 31
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (9)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|10