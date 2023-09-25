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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: .
Вернаму
0:1
Конец матча
Сириус
0'
20' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
40' Желтая карточка
Ларссон Виктор
58' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
62' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
76' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
0:1
90' Гол
Мэтьюз Ташрик
90'+6

Ход матча

20'
 
Карлссон Тобиас
40'
Ларссон Виктор
 
46'
Hampus Naesstroem
Эрикссон Виктор
 
58'
Оливейра Вендерсон
 
62'
 
Вельчерлинг-Перссон Якоб
63'
Frank Junior Adjei
Энгвалль Густав
 
76'
 
Стенссон Даниэль
86'
Винст Фредди
Зелькович Айдин
 
86'
 
Aron Bjarnason I
Хейер Мелкер
86'
 
Викман Адам
Де Кампс Юри
90'
0:1
Мэтьюз Ташрик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
8
Адеми
Альбион
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
20
Перссон
Хоаким
9
Wessam
Abou
Ali
Вернаму
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
Сириус

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
2:0
А
2:3
А
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
0.8

Среднее время на гол

360
112

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.2
2.75

Среднее время на гол

40
32

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.29
Йоханссон Оскар 3 0.13
Бастос Марко 3 (1) 0.13
Зелькович Айдин 3 0.13
Адеми Альбион 2 0.08
Терн Симон 1 0.04
Hampus Naesstroem 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Albin Lohikangas 1 0.04
Бечирович Эдвин 1 0.04
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 8 (1) 0.33
Перссон Хоаким 7 0.29
Хейер Мелкер 4 0.17
Wessam Abou Ali 4 0.17
Роше Джейми 2 0.08
Aron Bjarnason I 2 0.08
Алсанати Андре 2 0.08
Стенссон Даниэль 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Матисен Маркус 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Виктор 4 0
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 7 1
Aron Bjarnason I 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Викман Адам 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Вернаму
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сириус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
7
Вернаму
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сириус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

14
12
Вернаму
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сириус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

16
21
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
6%
2
10%
1-15
6
38%
5
24%
16-30
2
13%
9
43%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Забито

24
34
14 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
3
13%
3
9%
1-15
8
33%
7
21%
16-30
3
13%
11
32%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
6
25%
6
18%
76-90

Пропущено

27
38
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
2
7%
6
16%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
5
19%
9
24%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
6
22%
6
16%
61-75
8
30%
30%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2
Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6
Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2

Результаты матчей

Вернаму
Сириус

Точный счет

0:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 25%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
10
14
2
22
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
Кальмар
 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 24 10 2 12 25 - 26 32
10.
Хальмстад
 24 8 5 11 23 - 39 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 24 7 5 12 36 - 36 26
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Ларссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Карлссон Тобиас III получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Где смотреть матч Вернаму 0:1 Сириус онлайн

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