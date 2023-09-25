Тур: 24. Стадион: Финнведсваллен.
0'
20' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
40' Желтая карточкаЛарссон Виктор
58' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
62' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
76' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
0:1
90' ГолМэтьюз Ташрик
90'+6
Ход матча
20'
40'
76'
90'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вернаму
Сириус
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
0.8
Среднее время на гол
360
112
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.2
2.75
Среднее время на гол
40
32
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.29
|Йоханссон Оскар
|3
|0.13
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.13
|Зелькович Айдин
|3
|0.13
|Адеми Альбион
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Albin Lohikangas
|1
|0.04
|Бечирович Эдвин
|1
|0.04
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|8 (1)
|0.33
|Перссон Хоаким
|7
|0.29
|Хейер Мелкер
|4
|0.17
|Wessam Abou Ali
|4
|0.17
|Роше Джейми
|2
|0.08
|Aron Bjarnason I
|2
|0.08
|Алсанати Андре
|2
|0.08
|Стенссон Даниэль
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Виктор
|4
|0
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|7
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сириус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
7
Вернаму
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сириус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
19
Упущенные победы
14
12
Вернаму
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сириус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
6%
2
10%
1-15
6
38%
5
24%
16-30
2
13%
9
43%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Забито
24
34
14 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
3
13%
3
9%
1-15
8
33%
7
21%
16-30
3
13%
11
32%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
6
25%
6
18%
76-90
Пропущено
27
38
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
2
7%
6
16%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
5
19%
9
24%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
6
22%
6
16%
61-75
8
30%
30%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2
Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6
Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2
Результаты матчей
Вернаму
Сириус
Точный счет
0:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 25%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
111
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
717
1014
222
420
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6