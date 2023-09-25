Тур: 24. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 5277
0'
37' Желтая карточкаБаффо Джозеф
63' Желтая карточкаКарлссон Каспер
65' Желтая карточкаОккельс Йеппе
0:1
89' ГолJalal Abdulai
90' Желтая карточкаJalal Abdulai
90' Вторая желтая карточкаJalal Abdulai
90' Вторая желтая карточкаБаффо Джозеф
90'+10
Ход матча
37'
63'
65'
89'
0:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Camil Jebara
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Хальмстад
Эльфсборг
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 16 побед
31 матч
12.9%
22.6%
64.5%
4 победы 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.79
0.76
Среднее время на гол
114
117
Всего голов
48
21
Голов в среднем за матч
2.82
1.5
Среднее время на гол
31
60
Всего голов
59
34
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.25
|Naeem Mohammed
|4
|0.17
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.13
|Карлссон Каспер
|2
|0.08
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Йоханссон Александр II
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|9 (1)
|0.38
|Ондрейка Якоб
|7
|0.29
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.29
|Бернхардссон Александер
|5
|0.21
|Michael Baidoo
|3
|0.13
|Ларссон Йохан
|3
|0.13
|Лав Джек Купер
|3
|0.13
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Лагербильке Густав
|2
|0.08
|Касем Ахмед
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Jalal Abdulai
|1
|0.04
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Карлссон Каспер
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Хульт Никлас
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Jalal Abdulai
|2
|1
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
2
1
Хальмстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Эльфсборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
7
26
Хальмстад
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Эльфсборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
22
12
Упущенные победы
9
27
Голы по времени матча
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
3
17%
1-15
4
44%
5
28%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Забито
12
27
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
4
33%
10
37%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
2
7%
76-90
Пропущено
24
9
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
8
33%
1
11%
76-90
Забито
21
45
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
0
0%
6
13%
1-15
5
24%
8
18%
16-30
5
24%
5
11%
31-45
5
24%
13
29%
46-60
2
10%
8
18%
61-75
4
19%
5
11%
76-90
Пропущено
41
22
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
5
12%
0
0%
1-15
9
22%
6
27%
16-30
4
10%
6
27%
31-45
6
15%
3
14%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
13
32%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4
Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2
Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1
Результаты матчей
Хальмстад
Эльфсборг
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
2
9 раз 38%
1
5 раз 21%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
48
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
57
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
195
915
1311
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6