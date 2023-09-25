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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 5277
Хальмстад
0:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
37' Желтая карточка
Баффо Джозеф
63' Желтая карточка
Карлссон Каспер
65' Желтая карточка
Оккельс Йеппе
0:1
89' Гол
Jalal Abdulai
90' Желтая карточка
Jalal Abdulai
90' Вторая желтая карточка
Jalal Abdulai
90' Вторая желтая карточка
Баффо Джозеф
90'+10

Ход матча

37'
Баффо Джозеф
 
63'
Карлссон Каспер
 
65'
 
Оккельс Йеппе
72'
 
Jalal Abdulai
Гудьонсен Свейнн
72'
 
Emmanuel Boateng2
Оккельс Йеппе
78'
Viktor Granath
Лав Джек Купер
 
87'
 
Gottfrid Rapp
Касем Ахмед
89'
0:1
Jalal Abdulai
(Michael Baidoo)
90'
 
Jalal Abdulai
90'
Хьертстранд Бенджамин
Ульссон Маркус
 
90'
William Granath
Карлссон Каспер
 
90'
 
Jalal Abdulai
90'
 
Хенрикссон Густав
Боман Андре
90'
Баффо Джозеф
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
5
Баффо
Джозеф
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
18
Naeem
Mohammed
13
Лав
Джек
Купер
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
21
Боман
Андре
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
Хальмстад
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Эльфсборг

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 16 побед

31 матч

12.9%
22.6%
64.5%
4 победы 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

А
6:1
ТМК
0:0
ТМК
0:4
А
0:1
А
2:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
А
1:0
А
1:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
ТМК
1:1
А
1:0
А
1:1
А
4:1
А
2:2
А
1:1
ТМС
3:1
А
1:2
А
3:2
А
1:3
А
6:0
А
1:2
А
4:0
ТМС
4:0
А
3:0
А
1:2
ШК
2:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.79
0.76

Среднее время на гол

114
117

Всего голов

48
21

Голов в среднем за матч

2.82
1.5

Среднее время на гол

31
60

Всего голов

59
34

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
82

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.25
Naeem Mohammed 4 0.17
Ахльстранд Эрик 3 0.13
Карлссон Каспер 2 0.08
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Йоханссон Александр II 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 9 (1) 0.38
Ондрейка Якоб 7 0.29
Гудьонсен Свейнн 7 0.29
Бернхардссон Александер 5 0.21
Michael Baidoo 3 0.13
Ларссон Йохан 3 0.13
Лав Джек Купер 3 0.13
Фрик Пер 2 0.08
Лагербильке Густав 2 0.08
Касем Ахмед 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Jalal Abdulai 1 0.04
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Карлссон Каспер 5 0
Gabriel Wallentin 2 1
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Jalal Abdulai 2 1
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Оккельс Йеппе 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эльфсборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

2
1
Хальмстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Эльфсборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

7
26
Хальмстад
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Эльфсборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

22
12

Упущенные победы

9
27

Голы по времени матча

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
3
17%
1-15
4
44%
5
28%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Забито

12
27
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
4
33%
10
37%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
2
7%
76-90

Пропущено

24
9
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
8
33%
1
11%
76-90

Забито

21
45
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
0
0%
6
13%
1-15
5
24%
8
18%
16-30
5
24%
5
11%
31-45
5
24%
13
29%
46-60
2
10%
8
18%
61-75
4
19%
5
11%
76-90

Пропущено

41
22
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
5
12%
0
0%
1-15
9
22%
6
27%
16-30
4
10%
6
27%
31-45
6
15%
3
14%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
13
32%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4
Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2
Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1

Результаты матчей

Хальмстад
Эльфсборг

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
2
9 раз 38%
1
5 раз 21%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
19
5
9
15
1.5
13
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 24 16 4 4 51 - 21 52
2.
Эльфсборг
 24 16 3 5 47 - 21 51
3.
Хеккен
 24 15 2 7 55 - 30 47
4.
Юргорден
 24 12 4 8 34 - 29 40
5.
Хаммарбю
 24 11 5 8 34 - 32 38
6.
Кальмар
 24 10 6 8 28 - 31 36
7.
ИФК Норрчепинг
 24 10 5 9 38 - 33 35
8.
Мьельбю
 24 10 4 10 24 - 25 34
9.
Вернаму
 24 10 2 12 25 - 26 32
10.
Хальмстад
 24 8 5 11 23 - 39 29
11.
Гётеборг
 24 7 8 9 27 - 28 29
12.
АИК
 24 7 7 10 28 - 30 28
13.
Броммапойкарна
 24 8 3 13 32 - 41 27
14.
Сириус
 24 7 5 12 36 - 36 26
15.
Дегерфорс
 24 7 2 15 23 - 51 23
16.
Варберг БоИС
 24 3 5 16 20 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
12.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 12 3 3 6 10 - 13 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
14.
Гётеборг
 12 2 5 5 9 - 18 11
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Баффо Джозеф получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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