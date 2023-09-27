Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
15
Кричак
Иван
22
Кусу
Манассе
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Эстер
Хельсинборг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.33
2.29
Среднее время на гол
67
39
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
55
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|16
|0.67
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.5
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.25
|Родич Владимир
|3
|0.13
|Ahmed Bonnah
|3
|0.13
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|Прекович Милое
|1
|0.04
|Adam Herdonsson
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.26
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.22
|Ринг Эрик
|3
|0.13
|Лупер Вильгельм
|2
|0.09
|Benjamin Acquah
|2
|0.09
|Simon Bengtsson
|1
|0.04
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Cole Alexander
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|8
|0
|Карлссон Монц
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Adam Herdonsson
|6
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|6
|0
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Хеллман Эмиль
|3
|0
|Ринг Эрик
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Вилар Бернардо
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Хельсинборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
9
Эстер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Хельсинборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
21
8
Эстер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Хельсинборг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
26
17
Голы по времени матча
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
25%
31-45
6
26%
1
8%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
4
17%
4
33%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
18%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
6
26%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
6
50%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
4%
3
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
7
30%
2
12%
61-75
2
9%
8
47%
76-90
Забито
46
24
21 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
9
20%
2
8%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
7
15%
4
17%
31-45
10
22%
2
8%
46-60
5
11%
4
17%
61-75
10
22%
10
42%
76-90
Пропущено
34
34
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
3
9%
6
18%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
5
15%
3
9%
31-45
8
24%
5
15%
46-60
9
26%
4
12%
61-75
5
15%
13
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0
Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2
Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1
Результаты матчей
Эстер
Хельсинборг
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстер
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
74
48
38
111
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
38
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
176
168
716
717
122
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|15
|6
|3
|38 - 18
|51
|2.
|23
|14
|4
|5
|43 - 20
|46
|3.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|49 - 32
|45
|4.
|23
|12
|6
|5
|45 - 18
|42
|5.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|31 - 33
|35
|6.
|23
|9
|5
|9
|29 - 35
|32
|7.
|23
|8
|6
|9
|33 - 39
|30
|8.
|23
|8
|5
|10
|26 - 34
|29
|9.
|23
|6
|11
|6
|32 - 31
|29
|10.
|23
|7
|7
|9
|36 - 41
|28
|11.
|23
|6
|10
|7
|30 - 29
|28
|12.
|24
|7
|5
|12
|31 - 46
|26
|13.
|0:0
|24
|6
|7
|11
|25 - 33
|25
|14.
|0:1
|24
|6
|7
|11
|20 - 32
|25
|15.
|23
|5
|7
|11
|26 - 37
|22
|16.
|0:0
|24
|5
|5
|14
|26 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|2.
|1:0
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|12
|7
|2
|3
|19 - 19
|23
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|7.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|22 - 12
|20
|8.
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|9.
|12
|4
|7
|1
|16 - 8
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|11.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 13
|16
|12.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|14.
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|15.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|2
|3
|22 - 15
|26
|2.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|3.
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|20 - 7
|19
|5.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 19
|14
|6.
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|7.
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|8.
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|9.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|11.
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|13.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|0:0
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|8