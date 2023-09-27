  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Эстер
1:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
23' Желтая карточка
Хелльборг Адам
29' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
45' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
1:0
52' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
1:1
53' Гол
Amin Al-Hamawi
58' Желтая карточка
Вилар Бернардо
61' Вторая желтая карточка
Хелльборг Адам
73' Желтая карточка
Хеллман Эмиль
90'+6
1
Прекович
Милое
15
Кричак
Иван
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
24
Theodor
Johansson
17
Adam
Herdonsson
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
1
Йоэльссон
Калле
24
Хеллман
Эмиль
21
Веберг
Чарли
3
Вилар
Бернардо
20
Олссон
Деннис
15
Amin
Al-Hamawi
25
Хелльборг
Адам
16
Ervin
Gigovac
13
Лупер
Вильгельм
9
Лима
Лукас
11
Ринг
Эрик
Эстер
4-2-3-1
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Хельсинборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:1
ТМК
2:4
С
2:1
С
0:1
ТМК
2:0
С
4:4
С
3:1
С
0:2
С
1:2
ТМК
2:0
ТМК
2:4
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.33
2.29

Среднее время на гол

67
39

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
55

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 16 0.64
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.52
Сёдерберг Никлас 6 0.24
Родич Владимир 3 0.12
Ahmed Bonnah 3 0.12
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Косица Дзенис 1 0.04
Прекович Милое 1 0.04
Adam Herdonsson 1 0.04
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.25
Amin Al-Hamawi 6 0.25
Ринг Эрик 3 0.13
Лупер Вильгельм 2 0.08
Benjamin Acquah 2 0.08
Simon Bengtsson 1 0.04
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Cole Alexander 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 9 0
Карлссон Монц 6 0
Хедлунд Себастьян 6 0
Adam Herdonsson 6 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Сёдерберг Никлас 4 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 7 1
Benjamin Acquah 5 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Хеллман Эмиль 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ринг Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Victor Blixt 1 0

Результаты матчей

Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хельсинборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
10
Эстер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Хельсинборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

21
8
Эстер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Хельсинборг
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

27
18

Голы по времени матча

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
7
29%
29%
2
15%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
4
17%
4
31%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
6
26%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
6
50%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
4%
3
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
6
26%
2
12%
46-60
7
30%
2
12%
61-75
2
9%
8
47%
76-90

Забито

47
25
21 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
9
19%
2
8%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
7
15%
4
16%
31-45
11
23%
3
12%
46-60
5
11%
4
16%
61-75
10
21%
10
40%
76-90

Пропущено

35
35
12 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
3
9%
6
17%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
9
26%
6
17%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
5
14%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0
Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2
Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1

Результаты матчей

Эстер
Хельсинборг

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эстер
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
3
9
4
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
18
6
16
9
1.5
7
17
7
18
2.5
1
23
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 23 14 4 5 43 - 20 46
3.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
4.
ГАИС
 23 12 6 5 45 - 18 42
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 23 9 5 9 29 - 35 32
7.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
8.
Треллеборг
 23 8 6 9 33 - 39 30
9.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
10.
Йёнчёпинг
 23 7 7 9 36 - 41 28
11.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
12.
Сундсвалль
 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Эргрюте
 23 5 7 11 26 - 37 22
16.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
8.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
11.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
12.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 11 5 4 2 20 - 7 19
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Вестермарк Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Сёдерберг Никлас получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Хелльборг Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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