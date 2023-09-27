Тур: 24.
0'
30' Желтая карточкаРедин Понтус
1:0
31' Гол в свои воротаChristopher Redenstrand
49' Желтая карточкаХеллберг Сет
2:0
82' ГолБрэндон Эрик
90' Желтая карточкаШтольт Малкольм
90' Желтая карточкаAndre Bernardini
90'+8
Ход матча
30'
31'
49'
82'
2:0
90'
90'
22
Раск
Теодор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Andre Nader
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эстерсунд
Браге
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.25
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.21
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.17
|Miroslav Mazur
|4
|0.17
|Calvin Kabuye
|3
|0.13
|Mansour Sinyan
|3
|0.13
|Simon Marklund
|2
|0.08
|Брэндон Эрик
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (2)
|0.29
|Хеллберг Сет
|4
|0.17
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.17
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Pontus Jonsson1
|1
|0.04
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Jacob Stensson
|1
|0.04
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Редин Понтус
|1
|0.04
|Henry Sletsjoee
|1
|0.04
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|6
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|8
|0
|Хеллберг Сет
|5
|1
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Jacob Stensson
|4
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|3
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Браге
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
5
Эстерсунд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Браге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
9
18
Эстерсунд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Браге
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
1
5%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
29%
31-45
5
26%
2
29%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
10%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
5
25%
4
19%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
6
30%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Забито
31
27
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
1
3%
2
7%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
3
10%
8
30%
30%
31-45
6
19%
6
22%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
9
29%
29%
6
22%
76-90
Пропущено
34
35
13 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
9%
3
9%
1-15
6
18%
5
14%
16-30
4
12%
7
20%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
5
15%
7
20%
61-75
9
26%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2
Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0
Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Браге
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
168
1014
717
321
222
123
123
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8