  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Эстерсунд
2:0
Конец матча
Браге
0'
30' Желтая карточка
Редин Понтус
1:0
31' Гол в свои ворота
Christopher Redenstrand
49' Желтая карточка
Хеллберг Сет
2:0
82' Гол
Брэндон Эрик
90' Желтая карточка
Штольт Малкольм
90' Желтая карточка
Andre Bernardini
90'+8
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
29
Calvin
Kabuye
10
Simon
Marklund
15
Jakob
Johnsson
17
Штольт
Малкольм
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
14
Jacob
Stensson
10
Берггрен
Густав
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
Эстерсунд
4-2-3-1
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Эстерсунд
Браге

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:0
ПД
2:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.25
Карлссон Грач Себастьян 5 0.21
Chovanie Amatkarijo 4 0.17
Miroslav Mazur 4 0.17
Calvin Kabuye 3 0.13
Mansour Sinyan 3 0.13
Simon Marklund 2 0.08
Брэндон Эрик 1 0.04
Andre Oesterholm 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (2) 0.29
Хеллберг Сет 4 0.17
Samouil Izountouemoi 4 0.17
Kevin Appiah Nyarko 3 0.13
Берггрен Густав 2 0.08
Pontus Jonsson1 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Jacob Stensson 1 0.04
Викстрём Эмиль 1 0.04
Редин Понтус 1 0.04
Henry Sletsjoee 1 0.04
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 6 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 8 0
Хеллберг Сет 5 1
Samouil Izountouemoi 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Jacob Stensson 4 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 3 0
Асанте Эйрик 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Браге
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
5
Эстерсунд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Браге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
18
Эстерсунд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Браге
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

19
7
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
1
5%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
29%
31-45
5
26%
2
29%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
10%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
6
30%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

31
27
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
1
3%
2
7%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
3
10%
8
30%
30%
31-45
6
19%
6
22%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
9
29%
29%
6
22%
76-90

Пропущено

34
35
13 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
3
9%
3
9%
1-15
6
18%
5
14%
16-30
4
12%
7
20%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
5
15%
7
20%
61-75
9
26%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2
Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0
Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Браге

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
6
6
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
3
9
1.5
1
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
16
8
10
14
1.5
7
17
3
21
2.5
2
22
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 23 14 4 5 43 - 20 46
3.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
4.
ГАИС
 23 12 6 5 45 - 18 42
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 23 9 5 9 29 - 35 32
7.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
8.
Треллеборг
 23 8 6 9 33 - 39 30
9.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
10.
Йёнчёпинг
 23 7 7 9 36 - 41 28
11.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
12.
Сундсвалль
 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Эргрюте
 23 5 7 11 26 - 37 22
16.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
8.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
11.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
12.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 11 5 4 2 20 - 7 19
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Берггрен Густав уходит с поля. Samouil Izountouemoi выходит вместо него
  • 31'
    Г О О О О Л - Christopher Redenstrand уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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    • 30'
      Редин Понтус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 2:0 Браге онлайн

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