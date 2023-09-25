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Интер Майами
 
Позже
Хьюстон Динамо
Прогнозы 62
Интер Майами 88.7% (55)
X 1.6% (1)
Хьюстон Динамо 9.7% (6)
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Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Хьюстон Динамо
4.80
4.20
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4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Майами
Хьюстон Динамо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:0
М
1:3
М
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 2 0.4
Кампана Леонардо 2 0.4
Мартинес Хосеф 1 0.2
Негри Франко 1 0.2
Боргелин Шанидер 1 0.2
Сэйлор Райан 1 0.2
Месси Лионель 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 3 0.6
Бэрд Кори 3 (1) 0.6
Эррера Эктор 1 0.2
Карраскилья Адальберто 1 0.2
Luis Caicedo III 1 0.2
Nelson Quinones 1 0.2
Thor Ulfarsson 1 0.2
Рейнс Бруклин 1 0.2
Басси Амине 1 (1) 0.2

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альба Жорди 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Мота Жеан 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспер Чейз 0 1

Результаты матчей

Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хьюстон Динамо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Интер Майами
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Хьюстон Динамо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
3
43%
2
25%
91-120

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

9
13
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
3
33%
2
15%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3
Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0

Результаты матчей

Интер Майами
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2
1/8 финала
4 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Цинциннати
1 Питтсбург Риверхаундз
0 Коламбус Крю
1 Бирмингем Легион
0 Шарлотт
2 Интер Майами
1 Нэшвилл
0 Остин
2 Чикаго Файр
4 Хьюстон Динамо
0 Миннесота Юнайтед
0 Колорадо Рэпидс
1 Реал Солт-Лейк
0 Лос-Анджелес
2 Лос-Анджелес Гэлакси
1/4 финала
3 Цинциннати
1 Питтсбург Риверхаундз
0 Бирмингем Легион
1 Интер Майами
1 Чикаго Файр
4 Хьюстон Динамо
3 Реал Солт-Лейк
2 Лос-Анджелес Гэлакси
1/2 финала
7 Цинциннати
8 Интер Майами
3 Хьюстон Динамо
1 Реал Солт-Лейк
Финал
Интер Майами
Хьюстон Динамо

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 4
Нью-Мехико Юнайтед Josh Dolling 4
Бирмингем Легион Агудело Хуан 3
Цинциннати Васкес Брэндон 3
Колорадо Рэпидс Льюис Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Окленд Рутс Формелла Дариуш 1
Эль Фаролито СК Enrique Soto 1
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 1
Хьюстон Динамо Гаспер Чейз 1
Лоудаун Юнайтед Самаке Гауссу 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Хьюстон Динамо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 62
    Интер Майами 88.7% (55)
    X 1.6% (1)
    Хьюстон Динамо 9.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Хьюстон Динамо
    4.80
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    4.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Хьюстон Динамо

    Исход игры
    Интер Майами
    88.7% (55)
    Ничья
    1.6% (1)
    Хьюстон Динамо
    9.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    30.6% (19)
    2:0 Интер Майами
    14.5% (9)
    1:2 Хьюстон Динамо
    6.5% (4)
    1:0 Интер Майами
    4.8% (3)
    3:1 Интер Майами
    3.2% (2)
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    Интер Майами
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