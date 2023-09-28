Тур: 24.
0'
1:0
3' ГолБакман Виктор
2:0
12' ПенальтиХольмберг Карл
3:0
21' ГолБакман Виктор
45' Желтая карточкаМилованович Вилльям
4:0
50' ГолВальгейрссон Вальгейр
61' Желтая карточкаМоро Насиру
5:0
66' ГолЛарссон Джейк
71' Желтая карточкаХольмберг Карл
71' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
5:1
79' ГолКарлстранд Линус
Ход матча
3'
1:0
12'
2:0
21'
50'
61'
66'
5:0
71'
79'
5:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
20 Adam Bark
-
-
18 Rasmus Bonde
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эребру
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|0.42
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.21
|Валкер Кевин
|3
|0.13
|Ларссон Джейк
|3
|0.13
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0.08
|Adam Bark
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Бакман Виктор
|2
|0.08
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|13
|0.54
|Albin Skoglund
|6
|0.25
|Erik Westermark
|3
|0.13
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.08
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.08
|Allan Mohideen
|2
|0.08
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.08
|Бом Карл
|1
|0.04
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.04
|Ландстен Карл
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|1
|0.04
|Emir Bosnic
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
|Карлстранд Линус
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Erik Gunnarsson2
|4
|1
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Мартинссон Фредрик
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Sebastian Lagerlund
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Утсиктенс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
9
20
Эребру
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Утсиктенс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
9% (2)
52% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
19%
6
46%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
7
30%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
10%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
7
33%
3
27%
76-90
Забито
30
36
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
6
20%
2
6%
1-15
3
10%
8
22%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
7
23%
9
25%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
7
23%
7
19%
76-90
Пропущено
29
21
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
4
14%
2
10%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
2
7%
5
24%
46-60
6
21%
6
29%
61-75
8
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1
Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0
Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1
Результаты матчей
Эребру
Утсиктенс
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эребру
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
48
84
39
48
111
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
194
914
1211
419
617
122
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|39 - 19
|51
|2.
|1:5
|24
|14
|4
|6
|44 - 25
|46
|3.
|3:1
|24
|13
|6
|5
|48 - 19
|45
|4.
|25
|13
|6
|6
|50 - 33
|45
|5.
|24
|10
|4
|10
|33 - 37
|34
|6.
|1:2
|24
|9
|5
|10
|30 - 37
|32
|7.
|24
|7
|11
|6
|34 - 31
|32
|8.
|1:1
|24
|8
|7
|9
|34 - 40
|31
|9.
|5:1
|24
|7
|10
|7
|35 - 30
|31
|10.
|24
|8
|5
|11
|26 - 36
|29
|11.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|12.
|2:1
|25
|8
|5
|12
|33 - 47
|29
|13.
|24
|6
|7
|11
|26 - 34
|25
|14.
|24
|6
|7
|11
|21 - 33
|25
|15.
|24
|6
|4
|14
|30 - 44
|22
|16.
|1:3
|24
|5
|7
|12
|27 - 40
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:5
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|3:1
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|1:2
|12
|7
|2
|3
|19 - 19
|23
|6.
|5:1
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|23 - 13
|20
|9.
|1:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|12.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 23
|18
|13.
|1:1
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|1:3
|12
|2
|5
|5
|16 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|3.
|3:1
|12
|6
|4
|2
|23 - 8
|22
|4.
|1:5
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|6.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|8.
|1:3
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|9.
|2:1
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|11.
|5:1
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|12.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|1:1
|12
|1
|6
|5
|16 - 25
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8