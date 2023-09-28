  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Эребру
5:1
Второй тайм: 90+'
Утсиктенс
0'
1:0
3' Гол
Бакман Виктор
2:0
12' Пенальти
Хольмберг Карл
3:0
21' Гол
Бакман Виктор
45' Желтая карточка
Милованович Вилльям
4:0
50' Гол
Вальгейрссон Вальгейр
61' Желтая карточка
Моро Насиру
5:0
66' Гол
Ларссон Джейк
71' Желтая карточка
Хольмберг Карл
71' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
5:1
79' Гол
Карлстранд Линус
1
Эскелинен
Виллиам
5
Хульквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
15
Бергмарк
Никлас
2
Бьёрнквист
Даниэль
7
Сегер
Давид
8
Валкер
Кевин
10
Бакман
Виктор
27
Вальгейрссон
Вальгейр
12
Ларссон
Джейк
17
Хольмберг
Карл
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
33
Sebastian
Lagerlund
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
8
Фальцетас
Александр
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
9
Lucas
Hedlund
10
Albin
Skoglund
Эребру
3-5-2
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Эребру
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 10 (2) 0.42
Миллескуг Ноэль 5 0.21
Валкер Кевин 3 0.13
Ларссон Джейк 3 0.13
Сегер Давид 3 0.13
Вальгейрссон Вальгейр 2 0.08
Adam Bark 2 0.08
Кроон Самуэль 2 0.08
Бакман Виктор 2 0.08
Андрессон Аксель 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бергмарк Никлас 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.54
Albin Skoglund 6 0.25
Erik Westermark 3 0.13
Мартинссон Фредрик 2 0.08
Wilhelm Nilsson 2 0.08
Allan Mohideen 2 0.08
Erik Gunnarsson2 2 0.08
Бом Карл 1 0.04
Sebastian Lagerlund 1 0.04
Ландстен Карл 1 0.04
Милованович Вилльям 1 0.04
Emir Bosnic 1 0.04
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Карлстранд Линус 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 5 0
Валкер Кевин 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Lucas Hedlund 6 1
Albin Skoglund 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Брандт Йеспер 5 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Мартинссон Фредрик 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Sebastian Lagerlund 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Пекальски Иво 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0

Результаты матчей

Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Утсиктенс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Утсиктенс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

9
20
Эребру
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Утсиктенс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
9% (2)
52% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
19%
6
46%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
7
30%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
10%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
7
33%
3
27%
76-90

Забито

30
36
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
6
20%
2
6%
1-15
3
10%
8
22%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
7
23%
9
25%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
7
23%
7
19%
76-90

Пропущено

29
21
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
4
14%
2
10%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
2
7%
5
24%
46-60
6
21%
6
29%
61-75
8
28%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1
Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0
Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1

Результаты матчей

Эребру
Утсиктенс

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эребру
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
4
8
1
11
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
19
4
9
14
1.5
12
11
4
19
2.5
6
17
1
22
3.5
4
19
1
22
4.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 1:5 24 14 4 6 44 - 25 46
3.
ГАИС
 3:1 24 13 6 5 48 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 1:2 24 9 5 10 30 - 37 32
7.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
8.
Треллеборг
 1:1 24 8 7 9 34 - 40 31
9.
Эребру
 5:1 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
11.
Йёнчёпинг
 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
12.
Сундсвалль
 2:1 25 8 5 12 33 - 47 29
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
16.
Эргрюте
 1:3 24 5 7 12 27 - 40 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:5 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 3:1 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 1:2 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 5:1 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 1:1 12 6 2 4 21 - 17 20
10.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
11.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
12.
Сундсвалль
 2:1 13 5 3 5 19 - 23 18
13.
Треллеборг
 1:1 12 5 2 5 16 - 19 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 1:3 12 2 5 5 16 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 3:1 12 6 4 2 23 - 8 22
4.
Утсиктенс
 1:5 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 1:1 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 1:3 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 2:1 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Эребру
 5:1 11 2 3 6 14 - 21 9
12.
Гефле
 1:2 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 1:1 12 1 6 5 16 - 25 9
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
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