Тур: 24.
0'
1:0
3' ГолБакман Виктор
2:0
12' ПенальтиХольмберг Карл
3:0
21' ГолБакман Виктор
45' Желтая карточкаМилованович Вилльям
4:0
50' ГолВальгейрссон Вальгейр
61' Желтая карточкаМоро Насиру
5:0
66' ГолЛарссон Джейк
71' Желтая карточкаХольмберг Карл
71' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
5:1
79' ГолКарлстранд Линус
90'+5
Ход матча
3'
1:0
12'
2:0
21'
50'
61'
66'
5:0
71'
79'
5:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
20 Adam Bark
-
-
18 Rasmus Bonde
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эребру
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|0.42
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.21
|Валкер Кевин
|3
|0.13
|Ларссон Джейк
|3
|0.13
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0.08
|Adam Bark
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Бакман Виктор
|2
|0.08
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|13
|0.54
|Albin Skoglund
|6
|0.25
|Erik Westermark
|3
|0.13
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.08
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.08
|Allan Mohideen
|2
|0.08
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.08
|Бом Карл
|1
|0.04
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.04
|Ландстен Карл
|1
|0.04
|Emir Bosnic
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Erik Gunnarsson2
|4
|1
|Брандт Йеспер
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Мартинссон Фредрик
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Sebastian Lagerlund
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Утсиктенс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
3
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Утсиктенс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
9
20
Эребру
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Утсиктенс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
8% (2)
54% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
12
23
Голы по времени матча
Забито
21
14
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
7
33%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
19%
6
43%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
5
33%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
7
30%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
10%
2
18%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
7
33%
3
27%
76-90
Забито
35
37
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
8
23%
2
5%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
8
23%
9
24%
46-60
3
9%
6
16%
61-75
7
20%
8
22%
76-90
Пропущено
30
26
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 17
4
13%
4
15%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
6
20%
7
27%
61-75
9
30%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1
Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0
Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1
Результаты матчей
Эребру
Утсиктенс
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эребру
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
58
84
49
48
211
48
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
56
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
204
1014
1212
519
618
222
420
222
222
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8