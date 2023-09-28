  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Эргрюте
1:3
Второй тайм: 86'
ГАИС
0'
0:1
19' Гол
Robin Frej
0:2
36' Гол
Селик Мерван
51' Желтая карточка
Оберг Йоаким
1:2
52' Гол
Силисуфай Эди
53' Желтая карточка
Азулай Джонатан
63' Желтая карточка
Дальквист Исак
1:3
65' Гол
Axel Henriksson
75' Желтая карточка
Хольмен Кевин
75' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
18
Дротт
Джонатан
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
15
Дальквист
Исак
26
Силисуфай
Эди
11
Noah
Christoffersson
1
Красники
Мергим
18
Салихович
Дино
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
12
Robin
Frej
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Эргрюте
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
ГАИС

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
4:4
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:1
А
1:0
А
1:5

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.5
0.89

Среднее время на гол

180
101

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

0.76
1.12

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

117
80

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.25
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.13
Силисуфай Эди 3 0.13
Тагессон Линус 3 0.13
Дальквист Исак 2 0.08
Hady Saleh Karim 2 0.08
Муянич Амел 2 0.08
Дальстрём Виллиам 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Свенссон Уильям 1 0.04
Азулай Джонатан 1 (1) 0.04
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селик Мерван 10 0.42
Линдберг Юлиус 8 (2) 0.33
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.33
Axel Henriksson 4 0.17
Фрайди Ричард 4 0.17
Gustav Lundgren 2 0.08
Оберг Йоаким 2 (1) 0.08
Вангберг Август 2 0.08
Robin Frej 2 0.08
Салихович Дино 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 8 0
Erion Sadiku 8 0
Hady Saleh Karim 4 1
Хольмен Кевин 5 0
Азулай Джонатан 4 0
Свенссон Уильям 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Тагессон Линус 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Андреассон Антон 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 6 0
Фрайди Ричард 3 1
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Axel Henriksson 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ГАИС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
4
Эргрюте
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ГАИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

7
26
Эргрюте
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
ГАИС
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
5
24%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
8
50%
4
19%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
4
19%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
5
29%
29%
3
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
33%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
27%
3
12%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
8
31%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Забито

27
47
16 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
3
11%
8
17%
1-15
3
11%
8
17%
16-30
10
37%
9
19%
31-45
3
11%
5
11%
46-60
3
11%
5
11%
61-75
5
19%
12
26%
76-90

Пропущено

36
16
17 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 12
6
17%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
8
22%
4
25%
31-45
8
22%
4
25%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
8
22%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0
Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1
Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1

Результаты матчей

Эргрюте
ГАИС

Точный счет

2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
6 раз 26%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
8
4
1
10
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
5
6
2
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
6
7
16
1.5
13
10
3
20
2.5
9
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 1:5 24 14 4 6 44 - 25 46
3.
ГАИС
 3:1 24 13 6 5 48 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 1:2 24 9 5 10 30 - 37 32
7.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
8.
Треллеборг
 1:1 24 8 7 9 34 - 40 31
9.
Эребру
 5:1 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
11.
Йёнчёпинг
 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
12.
Сундсвалль
 2:1 25 8 5 12 33 - 47 29
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
16.
Эргрюте
 1:3 24 5 7 12 27 - 40 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:5 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 3:1 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 1:2 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 5:1 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 1:1 12 6 2 4 21 - 17 20
10.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
11.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
12.
Сундсвалль
 2:1 13 5 3 5 19 - 23 18
13.
Треллеборг
 1:1 12 5 2 5 16 - 19 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 1:3 12 2 5 5 16 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 3:1 12 6 4 2 23 - 8 22
4.
Утсиктенс
 1:5 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 1:1 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 1:3 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 2:1 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Эребру
 5:1 11 2 3 6 14 - 21 9
12.
Гефле
 1:2 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 1:1 12 1 6 5 16 - 25 9
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Норен Аксель сделал результативную передачу.
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    • 36'
      Г О О О О Л - Селик Мерван бьет в цель!
    • 19'
      Axel Henriksson сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Robin Frej бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эргрюте
    Ничья
    ГАИС
    81.00
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    5.10
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    1.93
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