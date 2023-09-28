Тур: 24.
0'
0:1
19' ГолRobin Frej
0:2
36' ГолСелик Мерван
51' Желтая карточкаОберг Йоаким
1:2
52' ГолСилисуфай Эди
53' Желтая карточкаАзулай Джонатан
63' Желтая карточкаДальквист Исак
1:3
65' ГолAxel Henriksson
75' Желтая карточкаХольмен Кевин
75' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
Ход матча
19'
0:1
36'
0:2
51'
52'
1:2
53'
63'
65'
75'
75'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эргрюте
ГАИС
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.5
0.89
Среднее время на гол
180
101
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
0.76
1.12
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
117
80
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.25
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.13
|Силисуфай Эди
|3
|0.13
|Тагессон Линус
|3
|0.13
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Hady Saleh Karim
|2
|0.08
|Муянич Амел
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Свенссон Уильям
|1
|0.04
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селик Мерван
|10
|0.42
|Линдберг Юлиус
|8 (2)
|0.33
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.33
|Axel Henriksson
|4
|0.17
|Фрайди Ричард
|4
|0.17
|Gustav Lundgren
|2
|0.08
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.08
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Robin Frej
|2
|0.08
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|8
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Хольмен Кевин
|5
|0
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Тагессон Линус
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ГАИС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
4
Эргрюте
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ГАИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
26
Эргрюте
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
ГАИС
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
16
21
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
5
24%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
8
50%
4
19%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
3
19%
4
19%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
5
29%
29%
3
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
33%
76-90
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
3
27%
3
12%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
8
31%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Забито
27
47
16 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
3
11%
8
17%
1-15
3
11%
8
17%
16-30
10
37%
9
19%
31-45
3
11%
5
11%
46-60
3
11%
5
11%
61-75
5
19%
12
26%
76-90
Пропущено
36
16
17 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 12
6
17%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
8
22%
4
25%
31-45
8
22%
4
25%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
8
22%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0
Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1
Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1
Результаты матчей
Эргрюте
ГАИС
Точный счет
2:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
6 раз 26%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
56
84
110
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
210
56
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
176
716
1310
320
914
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|39 - 19
|51
|2.
|1:5
|24
|14
|4
|6
|44 - 25
|46
|3.
|3:1
|24
|13
|6
|5
|48 - 19
|45
|4.
|25
|13
|6
|6
|50 - 33
|45
|5.
|24
|10
|4
|10
|33 - 37
|34
|6.
|1:2
|24
|9
|5
|10
|30 - 37
|32
|7.
|24
|7
|11
|6
|34 - 31
|32
|8.
|1:1
|24
|8
|7
|9
|34 - 40
|31
|9.
|5:1
|24
|7
|10
|7
|35 - 30
|31
|10.
|24
|8
|5
|11
|26 - 36
|29
|11.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|12.
|2:1
|25
|8
|5
|12
|33 - 47
|29
|13.
|24
|6
|7
|11
|26 - 34
|25
|14.
|24
|6
|7
|11
|21 - 33
|25
|15.
|24
|6
|4
|14
|30 - 44
|22
|16.
|1:3
|24
|5
|7
|12
|27 - 40
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:5
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|3:1
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|1:2
|12
|7
|2
|3
|19 - 19
|23
|6.
|5:1
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|23 - 13
|20
|9.
|1:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|12.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 23
|18
|13.
|1:1
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|1:3
|12
|2
|5
|5
|16 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|3.
|3:1
|12
|6
|4
|2
|23 - 8
|22
|4.
|1:5
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|6.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|8.
|1:3
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|9.
|2:1
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|11.
|5:1
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|12.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|1:1
|12
|1
|6
|5
|16 - 25
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8