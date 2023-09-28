  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Эргрюте
1:4
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
19' Гол
Robin Frej
0:2
36' Гол
Селик Мерван
51' Желтая карточка
Оберг Йоаким
1:2
52' Гол
Силисуфай Эди
53' Желтая карточка
Азулай Джонатан
63' Желтая карточка
Дальквист Исак
1:3
65' Гол
Axel Henriksson
75' Желтая карточка
Хольмен Кевин
75' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
1:4
90' Гол
Линдберг Юлиус
90' Желтая карточка
Красники Мергим
90' Желтая карточка
Тагессон Линус
90'+55
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
18
Дротт
Джонатан
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
15
Дальквист
Исак
26
Силисуфай
Эди
11
Noah
Christoffersson
1
Красники
Мергим
18
Салихович
Дино
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
12
Robin
Frej
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Эргрюте
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
ГАИС

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
4:4
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:1
А
1:0
А
1:5

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.5
0.89

Среднее время на гол

180
101

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

0.76
1.12

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

117
80

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.25
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.13
Силисуфай Эди 3 0.13
Тагессон Линус 3 0.13
Дальквист Исак 2 0.08
Hady Saleh Karim 2 0.08
Муянич Амел 2 0.08
Дальстрём Виллиам 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Свенссон Уильям 1 0.04
Азулай Джонатан 1 (1) 0.04
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селик Мерван 10 0.42
Линдберг Юлиус 9 (2) 0.38
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.33
Axel Henriksson 4 0.17
Фрайди Ричард 4 0.17
Gustav Lundgren 2 0.08
Оберг Йоаким 2 (1) 0.08
Вангберг Август 2 0.08
Robin Frej 2 0.08
Салихович Дино 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 8 0
Erion Sadiku 8 0
Hady Saleh Karim 4 1
Хольмен Кевин 5 0
Азулай Джонатан 4 0
Тагессон Линус 4 0
Свенссон Уильям 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Андреассон Антон 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 6 0
Фрайди Ричард 3 1
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Axel Henriksson 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ГАИС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

13
4
Эргрюте
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ГАИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

7
26
Эргрюте
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
ГАИС
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

20
30

Голы по времени матча

Забито

17
25
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
0
0%
5
20%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
8
47%
5
20%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
2
12%
4
16%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Пропущено

21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
6
29%
3
43%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
2
29%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
3
27%
3
12%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
8
31%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Забито

28
51
16 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
3
11%
8
16%
1-15
3
11%
9
18%
16-30
10
36%
10
20%
31-45
4
14%
5
10%
46-60
3
11%
6
12%
61-75
5
18%
13
25%
76-90

Пропущено

40
17
19 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 13
6
15%
1
6%
1-15
4
10%
1
6%
16-30
9
23%
4
24%
31-45
8
20%
5
29%
29%
46-60
4
10%
1
6%
61-75
9
23%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0
Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1
Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1

Результаты матчей

Эргрюте
ГАИС

Точный счет

2:2
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
14
10
3
21
2.5
10
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 24 14 4 6 44 - 25 46
3.
ГАИС
 24 13 6 5 49 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Треллеборг
 24 9 6 9 35 - 40 33
7.
Гефле
 24 9 6 9 31 - 37 33
8.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
9.
Эребру
 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
11.
Йёнчёпинг
 24 7 7 10 37 - 43 28
12.
Сундсвалль
 25 7 6 12 33 - 48 27
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
16.
Эргрюте
 24 5 7 12 27 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
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