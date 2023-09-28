Тур: 24.
0'
0:1
19' ГолRobin Frej
0:2
36' ГолСелик Мерван
51' Желтая карточкаОберг Йоаким
1:2
52' ГолСилисуфай Эди
53' Желтая карточкаАзулай Джонатан
63' Желтая карточкаДальквист Исак
1:3
65' ГолAxel Henriksson
75' Желтая карточкаХольмен Кевин
75' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
1:4
90' ГолЛиндберг Юлиус
90' Желтая карточкаКрасники Мергим
90' Желтая карточкаТагессон Линус
90'+55
Ход матча
19'
0:1
36'
0:2
51'
52'
1:2
53'
63'
65'
75'
75'
90'
90'
90'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эргрюте
ГАИС
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.5
0.89
Среднее время на гол
180
101
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
0.76
1.12
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
117
80
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.25
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.13
|Силисуфай Эди
|3
|0.13
|Тагессон Линус
|3
|0.13
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Hady Saleh Karim
|2
|0.08
|Муянич Амел
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Свенссон Уильям
|1
|0.04
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селик Мерван
|10
|0.42
|Линдберг Юлиус
|9 (2)
|0.38
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.33
|Axel Henriksson
|4
|0.17
|Фрайди Ричард
|4
|0.17
|Gustav Lundgren
|2
|0.08
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.08
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Robin Frej
|2
|0.08
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|8
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Хольмен Кевин
|5
|0
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Тагессон Линус
|4
|0
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ГАИС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
13
4
Эргрюте
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ГАИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
26
Эргрюте
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
ГАИС
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
20
30
Голы по времени матча
Забито
17
25
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
0
0%
5
20%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
8
47%
5
20%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
2
12%
4
16%
61-75
3
18%
5
20%
76-90
Пропущено
21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
6
29%
3
43%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
2
29%
76-90
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
3
27%
3
12%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
8
31%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Забито
28
51
16 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
3
11%
8
16%
1-15
3
11%
9
18%
16-30
10
36%
10
20%
31-45
4
14%
5
10%
46-60
3
11%
6
12%
61-75
5
18%
13
25%
76-90
Пропущено
40
17
19 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 13
6
15%
1
6%
1-15
4
10%
1
6%
16-30
9
23%
4
24%
31-45
8
20%
5
29%
29%
46-60
4
10%
1
6%
61-75
9
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0
Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1
Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1
Результаты матчей
Эргрюте
ГАИС
Точный счет
2:2
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
84
111
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
66
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
186
717
1410
321
1014
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8