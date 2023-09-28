Тур: 24.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
11' ГолСильверхолт Тейлор
1:1
24' ГолМортенсен Николас
44' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
2:1
90' ГолLiam Olausson
Ход матча
11'
0:1
24'
44'
90'
2:1
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Filip Bohman
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Треллеборг
Йёнчёпинг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
250%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|7
|0.29
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.25
|Оффия Генри
|6
|0.25
|Filip Bohman
|6
|0.25
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.13
|Халльберг Херман
|2
|0.08
|Андерссон Маттиас
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.33
|Сильверхолт Тейлор
|8
|0.33
|Pashang Abdulla
|8
|0.33
|Николич Марко
|2
|0.08
|August Karlin
|2
|0.08
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Flamur Dzelili
|1
|0.04
|Торссон Антон
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Sadmir Zekovic
|1
|0.04
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Arvid Eriksson
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Ben Engdahl
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|5
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Zander Hyltoft
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|3
|1
|Бук Робин
|4
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Николич Марко
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Ben Engdahl
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Йёнчёпинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
14
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Йёнчёпинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
15
16
Треллеборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Йёнчёпинг
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
21
30
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
6
33%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
4
22%
6
25%
76-90
Забито
18
24
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
6
33%
5
21%
46-60
5
28%
7
29%
29%
61-75
3
17%
3
13%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
7
50%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Забито
33
39
12 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
2
6%
6
15%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
8
24%
6
15%
46-60
6
18%
9
23%
61-75
7
21%
5
13%
76-90
Пропущено
39
38
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
7
18%
5
13%
1-15
9
23%
3
8%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
9
23%
9
24%
46-60
3
8%
6
16%
61-75
8
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2
Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2
Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Результаты матчей
Треллеборг
Йёнчёпинг
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
56
84
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
57
56
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
1013
1310
518
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|39 - 19
|51
|2.
|1:5
|24
|14
|4
|6
|44 - 25
|46
|3.
|3:1
|24
|13
|6
|5
|48 - 19
|45
|4.
|25
|13
|6
|6
|50 - 33
|45
|5.
|24
|10
|4
|10
|33 - 37
|34
|6.
|1:2
|24
|9
|5
|10
|30 - 37
|32
|7.
|24
|7
|11
|6
|34 - 31
|32
|8.
|1:1
|24
|8
|7
|9
|34 - 40
|31
|9.
|5:1
|24
|7
|10
|7
|35 - 30
|31
|10.
|24
|8
|5
|11
|26 - 36
|29
|11.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|37 - 42
|29
|12.
|2:1
|25
|8
|5
|12
|33 - 47
|29
|13.
|24
|6
|7
|11
|26 - 34
|25
|14.
|24
|6
|7
|11
|21 - 33
|25
|15.
|24
|6
|4
|14
|30 - 44
|22
|16.
|1:3
|24
|5
|7
|12
|27 - 40
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:5
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|2.
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|3:1
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|1:2
|12
|7
|2
|3
|19 - 19
|23
|6.
|5:1
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|23 - 13
|20
|9.
|1:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|11.
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|12.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 23
|18
|13.
|1:1
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|1:3
|12
|2
|5
|5
|16 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|3.
|3:1
|12
|6
|4
|2
|23 - 8
|22
|4.
|1:5
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|6.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|7.
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|8.
|1:3
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|9.
|2:1
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|11.
|5:1
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|12.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|1:1
|12
|1
|6
|5
|16 - 25
|9
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8