  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Треллеборг
2:1
Второй тайм: 90+'
Йёнчёпинг
0'
0:1
11' Гол
Сильверхолт Тейлор
1:1
24' Гол
Мортенсен Николас
44' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
2:1
90' Гол
Liam Olausson
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
8
Халльберг
Херман
26
Бркич
Харис
7
Pierre
Larsen
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
31
David
Celic
19
Ламин
Адам
Бен
3
Бернтссон
Александер
4
Маннс
Йеспер
7
Моенза
Малкольм
8
Адриан
Самуэль
2
Ben
Engdahl
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
23
Hady
Saleh
Karim
9
Сильверхолт
Тейлор
Треллеборг
4-3-3
Йёнчёпинг
4-1-4-1

История личных встреч

Треллеборг
Йёнчёпинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

250%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

С
3:1
С
1:3
С
2:3
С
1:3
С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
2:0
А
1:1
А
2:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 7 0.29
Бркич Харис 6 (1) 0.25
Оффия Генри 6 0.25
Filip Bohman 6 0.25
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.13
Халльберг Херман 2 0.08
Андерссон Маттиас 2 0.08
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.33
Сильверхолт Тейлор 8 0.33
Pashang Abdulla 8 0.33
Николич Марко 2 0.08
August Karlin 2 0.08
Моенза Малкольм 1 0.04
Flamur Dzelili 1 0.04
Торссон Антон 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Sadmir Zekovic 1 0.04
Страндсатер Даниэль 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Arvid Eriksson 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Ben Engdahl 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 5 1
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 1
Flamur Dzelili 6 0
August Karlin 3 1
Бук Робин 4 0
Arvid Eriksson 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Николич Марко 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Ben Engdahl 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Йёнчёпинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
14
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Йёнчёпинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

15
16
Треллеборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Йёнчёпинг
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

18
24
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
6
33%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
4
22%
6
25%
76-90

Забито

18
24
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
6
33%
5
21%
46-60
5
28%
7
29%
29%
61-75
3
17%
3
13%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
7
50%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Забито

33
39
12 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
2
6%
6
15%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
8
24%
6
15%
46-60
6
18%
9
23%
61-75
7
21%
5
13%
76-90

Пропущено

39
38
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
7
18%
5
13%
1-15
9
23%
3
8%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
9
23%
9
24%
46-60
3
8%
6
16%
61-75
8
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2
Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2
Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3

Результаты матчей

Треллеборг
Йёнчёпинг

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
8
4
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
5
6
3
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
5
10
13
1.5
13
10
5
18
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 1:5 24 14 4 6 44 - 25 46
3.
ГАИС
 3:1 24 13 6 5 48 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 1:2 24 9 5 10 30 - 37 32
7.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
8.
Треллеборг
 1:1 24 8 7 9 34 - 40 31
9.
Эребру
 5:1 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
11.
Йёнчёпинг
 1:1 24 7 8 9 37 - 42 29
12.
Сундсвалль
 2:1 25 8 5 12 33 - 47 29
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
16.
Эргрюте
 1:3 24 5 7 12 27 - 40 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:5 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 3:1 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 1:2 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 5:1 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 1:1 12 6 2 4 21 - 17 20
10.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
11.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
12.
Сундсвалль
 2:1 13 5 3 5 19 - 23 18
13.
Треллеборг
 1:1 12 5 2 5 16 - 19 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 1:3 12 2 5 5 16 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 3:1 12 6 4 2 23 - 8 22
4.
Утсиктенс
 1:5 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 1:1 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 1:3 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 2:1 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Эребру
 5:1 11 2 3 6 14 - 21 9
12.
Гефле
 1:2 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 1:1 12 1 6 5 16 - 25 9
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ламин Адам Бен получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Мортенсен Николас бьет в цель!
  • 11'
    Бук Робин сделал результативную передачу.
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    Треллеборг
    Ничья
    Йёнчёпинг
    5.75
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