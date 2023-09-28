Тур: 24.
2:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолСильверхолт Тейлор
1:1
24' ГолМортенсен Николас
44' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
2:1
90' ГолLiam Olausson
90'+5
Ход матча
11'
0:1
24'
44'
90'
2:1
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Filip Bohman
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Треллеборг
Йёнчёпинг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
250%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|7
|0.29
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.25
|Оффия Генри
|6
|0.25
|Filip Bohman
|6
|0.25
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.13
|Халльберг Херман
|2
|0.08
|Андерссон Маттиас
|2
|0.08
|Liam Olausson
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.33
|Сильверхолт Тейлор
|8
|0.33
|Pashang Abdulla
|8
|0.33
|Николич Марко
|2
|0.08
|August Karlin
|2
|0.08
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Flamur Dzelili
|1
|0.04
|Торссон Антон
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Sadmir Zekovic
|1
|0.04
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Arvid Eriksson
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Ben Engdahl
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|5
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Zander Hyltoft
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|3
|1
|Бук Робин
|4
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Николич Марко
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Ben Engdahl
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Йёнчёпинг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
15
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Йёнчёпинг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
15
16
Треллеборг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Йёнчёпинг
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
6%
3
19%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
5
29%
29%
5
31%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
7
37%
3
12%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
4
21%
7
27%
76-90
Забито
18
24
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
6
33%
5
21%
46-60
5
28%
7
29%
29%
61-75
3
17%
3
13%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
1
5%
2
14%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
24%
7
50%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Забито
35
40
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
2
6%
7
18%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
7
20%
7
18%
31-45
8
23%
6
15%
46-60
6
17%
9
23%
61-75
8
23%
5
13%
76-90
Пропущено
40
40
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 21
8
20%
5
13%
1-15
9
23%
4
10%
16-30
3
8%
5
13%
31-45
9
23%
9
23%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
8
20%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2
Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2
Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3
Результаты матчей
Треллеборг
Йёнчёпинг
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
84
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
57
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
1113
1311
519
420
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8