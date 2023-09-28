Тур: 24.
2:2
Конец матча
0'
31' Красная карточкаConstantino Capotondi
44' Желтая карточкаДурмаз Элиас
1:0
51' ГолЭнгблум Понтус
2:0
71' ПенальтиАндерссон Эрик
2:1
89' ГолЛундин Оскар
2:2
90' ГолOskar Karlsson
90'+5
Ход матча
44'
51'
1:0
71'
2:0
89'
2:1
90'
2:2
20
Дурмаз
Элиас
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
35 Jakob Jager
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Сундсвалль
Гефле
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.75
Среднее время на гол
69
120
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.2
|Пичках Пайя
|5
|0.2
|Энгблум Понтус
|4
|0.16
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.16
|Симба Мунга
|3
|0.12
|Бурман Маркус
|3
|0.12
|Лундстрём Роберт
|2
|0.08
|Карстрем Йеспер
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Халлениус Линус
|1
|0.04
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.38
|Лундин Антон
|4
|0.17
|Эдквист Адриан
|3
|0.13
|Antonio Yakoub
|3
|0.13
|Лундин Оскар
|3
|0.13
|Nils Eriksson
|2
|0.08
|Рафаэль Йорк
|1
|0.04
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.04
|Йельте Якоб
|1
|0.04
|Kevin Persson
|1
|0.04
|Oskar Karlsson
|1
|0.04
|Constantino Capotondi
|1
|0.04
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Пичках Пайя
|7
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Constantino Capotondi
|3
|1
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Kevin Persson
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Гефле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
9
Сундсвалль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
12
18
Сундсвалль
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
16% (4)
32% (8)
Гефле
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
38% (9)
50% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
18
12
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
7
39%
1
8%
61-75
2
11%
5
42%
76-90
Пропущено
24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
6
25%
4
22%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
5
21%
4
22%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 14
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
3
21%
4
21%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
8%
6
32%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
7
29%
29%
4
21%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Забито
32
31
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
3
9%
3
10%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
6
19%
7
23%
46-60
10
31%
6
19%
61-75
5
16%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
48
37
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
3
6%
7
19%
1-15
11
23%
6
16%
16-30
6
13%
6
16%
31-45
10
21%
9
24%
46-60
10
21%
4
11%
61-75
8
17%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2
Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1
Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3
Результаты матчей
Сундсвалль
Гефле
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
66
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
48
39
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
195
1114
915
421
222
124
123
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8