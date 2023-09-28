  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 24.
Сундсвалль
2:2
Конец матча
Гефле
0'
31' Красная карточка
Constantino Capotondi
44' Желтая карточка
Дурмаз Элиас
1:0
51' Гол
Энгблум Понтус
2:0
71' Пенальти
Андерссон Эрик
2:1
89' Гол
Лундин Оскар
2:2
90' Гол
Oskar Karlsson
90'+5
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
44
Стоянович-Фредин
Оливер
14
Бенгтссон
Йохан
20
Дурмаз
Элиас
16
Бурман
Маркус
21
Энгблум
Понтус
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
19
Аспгрен
Кристоффер
6
Лундин
Оскар
18
Constantino
Capotondi
14
Sebastian
Friman
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
Сундсвалль
4-2-3-1
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Гефле

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
3:2
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
4:1
А
2:3
А
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.75

Среднее время на гол

69
120

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 5 (1) 0.2
Пичках Пайя 5 0.2
Энгблум Понтус 4 0.16
Бенгтссон Йохан 4 0.16
Симба Мунга 3 0.12
Бурман Маркус 3 0.12
Лундстрём Роберт 2 0.08
Карстрем Йеспер 2 0.08
Блумквист Александр 2 0.08
Халлениус Линус 1 0.04
Стенсхаген Теодор 1 0.04
Дурмаз Элиас 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.38
Лундин Антон 4 0.17
Эдквист Адриан 3 0.13
Antonio Yakoub 3 0.13
Лундин Оскар 3 0.13
Nils Eriksson 2 0.08
Рафаэль Йорк 1 0.04
Ройсхенберг Мартин 1 0.04
Йельте Якоб 1 0.04
Kevin Persson 1 0.04
Oskar Karlsson 1 0.04
Constantino Capotondi 1 0.04
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 7 0
Пичках Пайя 7 0
Андерссон Эрик 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 1
Лундин Оскар 6 0
Аспгрен Кристоффер 3 1
Constantino Capotondi 3 1
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Kevin Persson 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Iu Ranera 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Гефле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
9
Сундсвалль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Гефле
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

12
18
Сундсвалль
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
16% (4)
32% (8)
Гефле
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
38% (9)
50% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

18
12
4 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
7
39%
1
8%
61-75
2
11%
5
42%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
6
25%
4
22%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
6
25%
2
11%
61-75
5
21%
4
22%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 14
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
3
21%
4
21%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
8%
6
32%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
7
29%
29%
4
21%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Забито

32
31
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
3
9%
3
10%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
6
19%
7
23%
46-60
10
31%
6
19%
61-75
5
16%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

48
37
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
3
6%
7
19%
1-15
11
23%
6
16%
16-30
6
13%
6
16%
31-45
10
21%
9
24%
46-60
10
21%
4
11%
61-75
8
17%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2
Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0
Гефле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1
Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3

Результаты матчей

Сундсвалль
Гефле

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
6
6
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
5
11
14
1.5
9
15
4
21
2.5
2
22
1
24
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 24 15 6 3 39 - 19 51
2.
Утсиктенс
 24 14 4 6 44 - 25 46
3.
ГАИС
 24 13 6 5 49 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Треллеборг
 24 9 6 9 35 - 40 33
7.
Гефле
 24 9 6 9 31 - 37 33
8.
Эстерсунд
 24 7 11 6 34 - 31 32
9.
Эребру
 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 24 8 5 11 26 - 36 29
11.
Йёнчёпинг
 24 7 7 10 37 - 43 28
12.
Сундсвалль
 25 7 6 12 33 - 48 27
13.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
14.
Сирианска Эскильстуна
 24 6 7 11 21 - 33 25
15.
Сковде АИК
 24 6 4 14 30 - 44 22
16.
Эргрюте
 24 5 7 12 27 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 8 2 2 29 - 11 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Треллеборг
 12 3 5 4 18 - 21 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Дурмаз Элиас получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      УДАЛЕНИЕ! - Constantino Capotondi увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сундсвалль 2:2 Гефле онлайн

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