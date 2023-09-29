Тур: 27. Стадион: Cangzhou Stadium.
0:1
Конец матча
0'
0:1
73' ГолКосович Небойша
89' Желтая карточкаPuliang Shao
90' Желтая карточкаXiming Pan
90'+5
Ход матча
73'
0:1
76'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 16
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
422 Количество передач 476
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
17
Shihao
Piao
27
Fuyu
Ma
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Youzu He
-
35 Jianyi Zhou
-
18 Xuchen Yao
-
26 Yunqi Guo
-
22 Wei Wu
-
25 Yue Zhang
-
20 Xinyu Liu1
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
28 Daogang Yao
-
21 Wei Wang
-
-
19 Yilin Yang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Цанчжоу
Мэйчжоу Хакка
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу-Секьере Деабеас
|8
|0.3
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.26
|Oscar Taty Maritu
|6 (1)
|0.22
|Peng Wang III
|4
|0.15
|Шкорич Миле
|2
|0.07
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|6
|0.22
|Rodrigo Henrique
|5
|0.19
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.15
|Котник Андрей
|4
|0.15
|Chugui Ye
|3
|0.11
|Косович Небойша
|3
|0.11
|Дугалич Раде
|3
|0.11
|Инь Цуняо
|3
|0.11
|Zhechao Chen
|2
|0.07
|Хунбо Инь
|1
|0.04
|Yihu Yang
|1
|0.04
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Liang Shi
|1
|0.04
|Ximing Pan
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Карточки
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Yun Yang
|3
|2
|Honglue Zhao
|6
|0
|Puliang Shao
|5
|0
|Peng Wang III
|5
|0
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Kaimu Zheng
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|7
|1
|Liang Shi
|7
|0
|Дугалич Раде
|5
|0
|Junjian Liao
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Weihui Rao
|3
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Инь Цуняо
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Результаты матчей
Цанчжоу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Мэйчжоу Хакка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
13
Цанчжоу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
9
19
Цанчжоу
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Мэйчжоу Хакка
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
5
31%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
5
31%
3
17%
76-90
Пропущено
19
29
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
11%
1
3%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
5
26%
6
21%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
21%
7
24%
61-75
5
26%
8
28%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
8%
4
18%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
15%
4
18%
76-90
Пропущено
28
18
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
9
50%
76-90
Забито
29
40
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
6
21%
7
18%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
9
23%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
7
24%
7
18%
76-90
Пропущено
47
47
20 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 23
5
11%
2
4%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
9
19%
11
23%
31-45
9
19%
5
11%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
10
21%
17
36%
76-90
Результаты последних матчей
Цанчжоу
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Результаты матчей
Цанчжоу
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
2:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Цанчжоу
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
59
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
310
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
225
819
1017
126
522
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7