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  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Цанчжоу
0:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
73' Гол
Косович Небойша
89' Желтая карточка
Puliang Shao
90' Желтая карточка
Ximing Pan
90'+5

Ход матча

62'
 
Котник Андрей
Конраад Тайрон
65'
Xiaotian Yang
Zihao Yan
 
73'
0:1
Косович Небойша
(Chugui Ye)
76'
Yue Zhang
Xiangshuo Zhang
 
76'
Jianyi Zhou
Fuyu Ma
 
85'
 
Zhechao Chen
Chugui Ye
85'
 
Liang Shi
Jie Chen
89'
Puliang Shao
 
90'
 
Yihu Yang
Чао-Шэн Ян
90'
 
Ximing Pan

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 16
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 422 Количество передач 476
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
3
Honglue
Zhao
17
Shihao
Piao
5
Zihao
Yan
27
Fuyu
Ma
19
Жуков
Георгий
33
Xiangshuo
Zhang
31
Овусу-Секьере
Деабеас
10
Oscar
Taty
Maritu
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
27
Косович
Небойша
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
7
Chugui
Ye
25
Rodrigo
Henrique
8
Конраад
Тайрон
Цанчжоу
5-4-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Цанчжоу
Мэйчжоу Хакка

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:3
С
4:1
С
1:1
ПЛК
1:0
ПЛК
4:5
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу-Секьере Деабеас 8 0.3
Локадия Юрген 7 (2) 0.26
Oscar Taty Maritu 6 (1) 0.22
Peng Wang III 4 0.15
Шкорич Миле 2 0.07
Жуков Георгий 1 0.04
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 6 0.22
Rodrigo Henrique 5 0.19
Чао-Шэн Ян 4 0.15
Котник Андрей 4 0.15
Chugui Ye 3 0.11
Косович Небойша 3 0.11
Дугалич Раде 3 0.11
Инь Цуняо 3 0.11
Zhechao Chen 2 0.07
Хунбо Инь 1 0.04
Yihu Yang 1 0.04
Tze-Nam Yue 1 0.04
Liang Shi 1 0.04
Ximing Pan 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0

Карточки

Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Yun Yang 3 2
Honglue Zhao 6 0
Puliang Shao 5 0
Peng Wang III 5 0
Chuangyi Lin 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Kaimu Zheng 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Овусу-Секьере Деабеас 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 7 1
Liang Shi 7 0
Дугалич Раде 5 0
Junjian Liao 5 0
Jie Chen 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 3 0
Weihui Rao 3 0
Chugui Ye 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Инь Цуняо 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0

Результаты матчей

Цанчжоу
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Мэйчжоу Хакка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
13
Цанчжоу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

9
19
Цанчжоу
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Мэйчжоу Хакка
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

16
32

Голы по времени матча

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
5
31%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
5
31%
3
17%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
11%
1
3%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
5
26%
6
21%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
21%
7
24%
61-75
5
26%
8
28%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
8%
4
18%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
15%
4
18%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
9
50%
76-90

Забито

29
40
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
6
21%
7
18%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
9
23%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
7
24%
7
18%
76-90

Пропущено

47
47
20 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 23
5
11%
2
4%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
9
19%
11
23%
31-45
9
19%
5
11%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
10
21%
17
36%
76-90

Результаты последних матчей

Цанчжоу
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1

Результаты матчей

Цанчжоу
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
2:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цанчжоу
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
10
17
1
26
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 26 13 6 7 45 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 26 7 5 14 31 - 38 26
14.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
15.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Ximing Pan получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Чао-Шэн Ян уходит с поля. Yihu Yang выходит вместо него
  • 89'
    Puliang Shao получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Jie Chen уходит с поля. Liang Shi выходит вместо него
  • 85'
    Chugui Ye уходит с поля. Zhechao Chen выходит вместо него
  • 76'
    Fuyu Ma уходит с поля. Jianyi Zhou выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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