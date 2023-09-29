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  3. Китай
  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Шаньдун Тайшань
2:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
27' Желтая карточка
Long Song
35' Желтая карточка
Феллайни Маруан
39' Желтая карточка
Wenneng Xie
43' Желтая карточка
Abdurasul Abudulam
1:0
49' Гол
Феллайни Маруан
59' Желтая карточка
Гао Чжуньи
2:0
84' Гол
Жадсон II
90' Желтая карточка
Ван Да-Лэй
2:1
90' Гол
Якубу Абдул-Азиз
90' Желтая карточка
Jianfei Zhao
90'+9

Ход матча

27'
Long Song
 
35'
Феллайни Маруан
 
39'
Wenneng Xie
 
43'
Abdurasul Abudulam
 
46'
Ляо Лишэн
Zhengyu Huang
 
46'
Yuanyi Li
Abdurasul Abudulam
 
46'
Tong Wang1
Wenneng Xie
 
46'
Кризан
Matheus Pato
 
49'
Феллайни Маруан
(Кризан)
1:0
59'
 
Гао Чжуньи
64'
 
Чжипэн Цзян
Xiaobin Zhang II
77'
 
Имин Лю
Dinghao Yan
77'
 
Yang Li3
Guan He
84'
Жадсон II
(Кризан)
2:0
85'
 
Wentao Zhang
Хан Жэнь
90'
Ван Да-Лэй
 
90'
2:1
Якубу Абдул-Азиз
90'
Jianfei Zhao
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 273 Количество передач 504
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
4
Жадсон
II
31
Jianfei
Zhao
39
Long
Song
30
Abdurasul
Abudulam
35
Zhengyu
Huang
38
Wenneng
Xie
25
Феллайни
Маруан
8
Matheus
Pato
29
Chen
Pu
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
8
Dinghao
Yan
12
Xiaobin
Zhang
II
4
Вэй
Ши-Хао
30
Се
Пэнфэй
9
Якубу
Абдул-Азиз
11
Давидсон
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Ухань Три Таунс
3-4-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:0
К
0:3
К
3:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 11 (1) 0.41
Феллайни Маруан 11 0.41
Chen Pu 5 0.19
Мойсес Лима 4 0.15
Лю Биньбинь 3 0.11
Жадсон II 3 0.11
Yuanyi Li 2 0.07
Ляо Лишэн 2 0.07
Fernandinho V 2 0.07
Wenneng Xie 2 0.07
Chi Zhang 1 0.04
Zhengyu Huang 1 0.04
Matheus Pato 1 (1) 0.04
Guowen Sun 1 0.04
Tong Wang1 0 0
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Lei Tong 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 13 (1) 0.48
Давидсон 5 (1) 0.19
Вэй Ши-Хао 4 0.15
Ademilson 4 (1) 0.15
Се Пэнфэй 3 0.11
Qianglong Tao 3 0.11
Marcao V 3 0.11
Ханьвэнь Дэн 2 0.07
Yang Li3 2 0.07
Станчу Николае 1 0.04
Dinghao Yan 1 0.04
Liuyu Duan 1 0.04
Пак Чжи Су 0 0
Guan He 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 7 0
Yuanyi Li 6 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 3 0
Цзи Сян 3 0
Кризан 3 0
Ван Да-Лэй 2 0
Fernandinho V 2 0
Long Song 2 0
Guowen Sun 2 0
Wenneng Xie 2 0
Abdurasul Abudulam 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Chi Zhang 1 0
Лю Биньбинь 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Tong Wang1 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 5 1
Гао Чжуньи 5 0
Се Пэнфэй 5 0
Чао Хэ 4 0
Вэй Ши-Хао 2 1
Имин Лю 3 0
Ханьвэнь Дэн 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
8
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ухань Три Таунс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

13
19
Шаньдун Тайшань
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Ухань Три Таунс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

33
22
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
6%
2
9%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
6
18%
7
32%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
9
27%
4
18%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
4
20%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
27%
5
25%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
6
40%
5
25%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
31%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Забито

48
42
21 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
2
4%
6
14%
1-15
9
19%
3
7%
16-30
10
21%
12
29%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
15
31%
9
21%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
23%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
4
18%
7
24%
61-75
6
27%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
4
9
4
1.5
6
8
7
6
2.5
3
11
4
9
3.5
2
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
22
4
12
14
1.5
10
16
8
18
2.5
6
20
4
22
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 26 13 6 7 45 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 26 7 5 14 31 - 38 26
14.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
15.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Jianfei Zhao получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Г О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз бьет в цель!
  • 93'
    Ван Да-Лэй получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Хан Жэнь уходит с поля. Wentao Zhang выходит вместо него
  • 84'
    Кризан сделал результативную передачу.
  • 84'
    Г О О О О Л - Жадсон II бьет в цель!
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    • 46'
      Zhengyu Huang уходит с поля. Ляо Лишэн выходит вместо него
    • 46'
      Matheus Pato уходит с поля. Кризан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Abudulam Abdurasul получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Wenneng Xie получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Феллайни Маруан получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Сон Лон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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