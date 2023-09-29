Тур: 27. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium.
2:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаLong Song
35' Желтая карточкаФеллайни Маруан
39' Желтая карточкаWenneng Xie
43' Желтая карточкаAbdurasul Abudulam
1:0
49' ГолФеллайни Маруан
59' Желтая карточкаГао Чжуньи
2:0
84' ГолЖадсон II
90' Желтая карточкаВан Да-Лэй
2:1
90' ГолЯкубу Абдул-Азиз
90' Желтая карточкаJianfei Zhao
90'+9
Ход матча
27'
35'
39'
46'
49'
1:0
59'
77'
85'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 10
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
273 Количество передач 504
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
31
Jianfei
Zhao
39
Long
Song
38
Wenneng
Xie
29
Chen
Pu
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
20
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
- Защитник
-
31 Jianfei ZhaoЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
34 Feifan Jia
-
-
26 Shibo Liu
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
26 Guan HeЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
15 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
14 Jing LuoНападающий
-
31 Jiayu Guo
-
-
32 Haidong Lu
-
17 Chen Yuhao
-
28 Denny Wang
-
2 Yang Li3
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|11 (1)
|0.41
|Феллайни Маруан
|11
|0.41
|Chen Pu
|5
|0.19
|Мойсес Лима
|4
|0.15
|Лю Биньбинь
|3
|0.11
|Жадсон II
|3
|0.11
|Yuanyi Li
|2
|0.07
|Ляо Лишэн
|2
|0.07
|Fernandinho V
|2
|0.07
|Wenneng Xie
|2
|0.07
|Chi Zhang
|1
|0.04
|Zhengyu Huang
|1
|0.04
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.04
|Guowen Sun
|1
|0.04
|Tong Wang1
|0
|0
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|13 (1)
|0.48
|Давидсон
|5 (1)
|0.19
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.15
|Ademilson
|4 (1)
|0.15
|Се Пэнфэй
|3
|0.11
|Qianglong Tao
|3
|0.11
|Marcao V
|3
|0.11
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.07
|Yang Li3
|2
|0.07
|Станчу Николае
|1
|0.04
|Dinghao Yan
|1
|0.04
|Liuyu Duan
|1
|0.04
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Guan He
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|7
|0
|Yuanyi Li
|6
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Лю Ян
|3
|0
|Цзи Сян
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Fernandinho V
|2
|0
|Long Song
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Wenneng Xie
|2
|0
|Abdurasul Abudulam
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Chi Zhang
|1
|0
|Лю Биньбинь
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|5
|1
|Гао Чжуньи
|5
|0
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Вэй Ши-Хао
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Пак Чжи Су
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ухань Три Таунс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
8
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ухань Три Таунс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
13
19
Шаньдун Тайшань
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Ухань Три Таунс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
33
22
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
6%
2
9%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
6
18%
7
32%
31-45
3
9%
4
18%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
9
27%
4
18%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
4
20%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
27%
5
25%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
6
40%
5
25%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
31%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Забито
48
42
21 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
2
4%
6
14%
1-15
9
19%
3
7%
16-30
10
21%
12
29%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
7
15%
7
17%
61-75
15
31%
9
21%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
23%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
4
18%
7
24%
61-75
6
27%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
94
68
76
311
49
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
310
48
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
224
1214
1016
818
620
422
323
125
125
125
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7