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  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Наньтун Чжиюнь
0:1
Конец матча
Шанхай Порт
0'
9' Желтая карточка
Шэньчао Ван
0:1
29' Гол
Лэй У
58' Желтая карточка
Лукаш Жоау
60' Желтая карточка
Балде Ромарио
87' Желтая карточка
Ли Ан
90'+11

Ход матча

9'
 
Шэньчао Ван
29'
0:1
Лэй У
(Ли Ан)
33'
Zilei Jiang
Lai Wei
 
58'
Song Wang
Kang Cao
 
58'
 
Лукаш Жоау
59'
 
Ян Шиюань
Лукаш Жоау
60'
Балде Ромарио
 
72'
Ruan Yang
Haoqian Zheng
 
72'
Пуцлин Давид
Кастильо Роман
 
74'
 
Хуэй-Кан Цай
Xin Xu
86'
 
Мирахметджан Музеппер
Варгас Матиас
87'
 
Вэньцзюнь Люй
Каллон Исса
87'
 
Ли Ан
87'
 
Хай Юй
Ли Ан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 19
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 308 Количество передач 378
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
32
Qinghao
Xue
2
Lai
Wei
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
8
Морелатто
Лукас
29
Haoqian
Zheng
6
Ming
Yang
Yang
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
13
Чжэнь
Вэй
34
Каллон
Исса
16
Xin
Xu
8
Оскар
дос
Сантос
24
Варгас
Матиас
7
Лэй
У
18
Лукаш
Жоау
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Шанхай Порт
4-4-2

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.26
Балде Ромарио 5 (1) 0.19
Пуцлин Давид 3 0.11
Kang Cao 2 0.07
Морелатто Лукас 1 0.04
Haoqian Zheng 1 0.04
Song Wang 1 0.04
Ruan Yang 1 0.04
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 16 0.59
Оскар дос Сантос 8 (5) 0.3
Каллон Исса 5 0.19
Вэньцзюнь Люй 5 0.19
Шэньчао Ван 4 0.15
Лукаш Жоау 3 0.11
Паулиньо Пауло 3 0.11
Ли Шенглонг 3 0.11
Пинк Маркус 2 0.07
Варгас Матиас 1 0.04
Мирахметджан Музеппер 1 0.04
Чжэнь Вэй 1 0.04
Браунинг Тайас 1 0.04
Ли Шуай I 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балде Ромарио 7 0
Ming Yang Yang 6 0
Брессан Матеус 6 0
Yeljan Shinar 6 0
Кастильо Роман 5 0
Kang Cao 3 0
Морелатто Лукас 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Пуцлин Давид 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Лю Хуань 2 0
Wei Liu2 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Jie Wang 1 0
Lai Wei 1 0
Zilei Jiang 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 4 2
Линьпэн Чжан 5 0
Мирахметджан Музеппер 4 0
Чжэнь Вэй 4 0
Шэньчао Ван 3 0
Ли Шуай I 3 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Хуэй-Кан Цай 2 0
Ян Шиюань 2 0
Xin Xu 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Лукаш Жоау 1 0
Ли Ан 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Шанхай Порт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
3
Наньтун Чжиюнь
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Шанхай Порт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

7
21
Наньтун Чжиюнь
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Шанхай Порт
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

9
29
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
22%
5
17%
31-45
3
33%
1
3%
46-60
0
0%
11
38%
61-75
4
44%
7
24%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
5
26%
1
10%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
17%
2
8%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
3
25%
6
24%
46-60
2
17%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
15%
2
12%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
25%
7
41%
61-75
3
15%
4
24%
76-90

Забито

21
54
8 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
2
10%
4
7%
1-15
2
10%
7
13%
16-30
4
19%
8
15%
31-45
6
29%
7
13%
46-60
2
10%
16
30%
30%
61-75
5
24%
12
22%
76-90

Пропущено

39
27
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 17
3
8%
3
11%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
9
23%
6
22%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
7
18%
8
30%
30%
61-75
6
15%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2
Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0
Шанхай Порт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 2:1 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3
Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 43%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
9 раз 33%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
17 раз 63%
0
8 раз 30%
2
2 раза 7%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
6 раз 22%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
1
13
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
25
2
2
25
1.5
17
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 26 13 6 7 45 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 26 7 5 14 31 - 38 26
14.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
15.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 33'
      Lai Wei уходит с поля. Zilei Jiang выходит вместо него
    • 29'
      Ли Ан сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Лэй У бьет в цель!
    • 9'
      Шэньчао Ван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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