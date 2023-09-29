Тур: 27. Стадион: Rugao Olympic Sports Center.
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаШэньчао Ван
0:1
29' ГолЛэй У
58' Желтая карточкаЛукаш Жоау
60' Желтая карточкаБалде Ромарио
87' Желтая карточкаЛи Ан
90'+11
Ход матча
9'
33'
58'
59'
60'
74'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 19
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
308 Количество передач 378
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
32
Qinghao
Xue
2
Lai
Wei
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
2
Ли
Ан
13
Чжэнь
Вэй
34
Каллон
Исса
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
18
Лукаш
Жоау
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
-
2 Lai WeiЗащитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
5 Sheng Ma
-
-
3 Jie Wang
-
30 Xiangbin Li
-
44 Ruan Yang
-
-
36 Zhongyi Qiu
-
21 Jiahao Wang
-
45 Yu Zhang
-
Главный тренер: Qi Zhu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
43 Ван Ивэй
-
29 Чжан Хуачэнь
-
15 Ли Шеньюань
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|7
|0.26
|Балде Ромарио
|5 (1)
|0.19
|Пуцлин Давид
|3
|0.11
|Kang Cao
|2
|0.07
|Морелатто Лукас
|1
|0.04
|Haoqian Zheng
|1
|0.04
|Song Wang
|1
|0.04
|Ruan Yang
|1
|0.04
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|16
|0.59
|Оскар дос Сантос
|8 (5)
|0.3
|Каллон Исса
|5
|0.19
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.19
|Шэньчао Ван
|4
|0.15
|Лукаш Жоау
|3
|0.11
|Паулиньо Пауло
|3
|0.11
|Ли Шенглонг
|3
|0.11
|Пинк Маркус
|2
|0.07
|Варгас Матиас
|1
|0.04
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.04
|Чжэнь Вэй
|1
|0.04
|Браунинг Тайас
|1
|0.04
|Ли Шуай I
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балде Ромарио
|7
|0
|Ming Yang Yang
|6
|0
|Брессан Матеус
|6
|0
|Yeljan Shinar
|6
|0
|Кастильо Роман
|5
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Морелатто Лукас
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Пуцлин Давид
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Лю Хуань
|2
|0
|Wei Liu2
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Jie Wang
|1
|0
|Lai Wei
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|4
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Чжэнь Вэй
|4
|0
|Шэньчао Ван
|3
|0
|Ли Шуай I
|3
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Ян Шиюань
|2
|0
|Xin Xu
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Лукаш Жоау
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Шанхай Порт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
3
Наньтун Чжиюнь
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Шанхай Порт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
7
21
Наньтун Чжиюнь
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Шанхай Порт
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
9
29
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
22%
5
17%
31-45
3
33%
1
3%
46-60
0
0%
11
38%
61-75
4
44%
7
24%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
5
26%
1
10%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Забито
12
25
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
17%
2
8%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
3
25%
6
24%
46-60
2
17%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
15%
2
12%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
25%
7
41%
61-75
3
15%
4
24%
76-90
Забито
21
54
8 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
2
10%
4
7%
1-15
2
10%
7
13%
16-30
4
19%
8
15%
31-45
6
29%
7
13%
46-60
2
10%
16
30%
30%
61-75
5
24%
12
22%
76-90
Пропущено
39
27
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 17
3
8%
3
11%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
9
23%
6
22%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
7
18%
8
30%
30%
61-75
6
15%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2
Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0
Шанхай Порт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 2:1 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3
Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 43%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
9 раз 33%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
17 раз 63%
0
8 раз 30%
2
2 раза 7%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
6 раз 22%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
112
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
113
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
252
225
1710
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7