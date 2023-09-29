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  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Шэньчжэнь
0:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
32' Желтая карточка
Yue Liu
41' Красная карточка
Chengjian Liao
0:1
62' Гол
Yongjing Cao
79' Желтая карточка
Hujahmat Shahsat
90'+8

Ход матча

32'
Yue Liu
 
41'
 
Chengjian Liao
57'
Wei Li
Junjie Yuan
 
61'
 
Sabit Abdusalam
Чанчэн Чэн
62'
0:1
Yongjing Cao
(Сержиньо Солер)
73'
Yue Xu
Ziyi Tian
 
79'
Hujahmat Shahsat
 
82'
Lu Jiaqiang
Lei Liao
 
82'
Lu Wentao
Jiajin Hu
 
82'
Hao Fu
Hujahmat Shahsat
 
82'
 
Li Zhang II
Jinxian Wang
83'
 
Abduhamit Abdugheni
Yongjing Cao
90'
 
Shuaihang Feng
Цуль Петер

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 332 Количество передач 460
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Minzhe
Wei
28
Xin
Zhou2
36
Guoliang
Chen
13
Haofeng
Xu
12
Lei
Liao
43
Junjie
Yuan
20
Yue
Liu
5
Ziyi
Tian
37
Jiajin
Hu
34
Hujahmat
Shahsat
33
Yuezheng
Du
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
3
Jinhao
Bi
6
Юань
Миньчэн
24
Zhiyu
Yan
19
Chengjian
Liao
37
Yongjing
Cao
44
Цуль
Петер
10
Сержиньо
Солер
8
Jinxian
Wang
13
Чанчэн
Чэн
Шэньчжэнь
5-3-2
Чанчунь Ятай
4-1-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.19
Hujahmat Shahsat 3 (2) 0.11
Yuan Zhang2 2 (1) 0.07
Yue Liu 2 0.07
Чжипэн Цзян 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Алессандрини Ромен 1 0.04
Shuai Pei 1 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Донкин Уилл 1 0.04
Xin Zhou2 1 0.04
Haofeng Xu 1 0.04
Guoliang Chen 1 0.04
Zigui Shen 1 0.04
Dalun Zheng 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Xiangyu Chen 0 0
Li Ning 0 0
Ziyi Tian 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 13 (1) 0.48
Тан Лонг 9 0.33
Цуль Петер 5 0.19
Сержиньо Солер 4 0.15
Jinxian Wang 2 0.07
Yongjing Cao 2 0.07
Chengjian Liao 2 0.07
Чанчэн Чэн 2 0.07
Yufeng Zhang 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Zhiyu Yan 1 0.04
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 5 1
Yue Liu 3 2
Li Ning 4 1
Yue Xu 5 0
Yuan Zhang2 4 0
Yuezheng Du 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Shuai Pei 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Юань Миньчэн 3 0
Ruifeng Huang 3 0
Ziyi Tian 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Мубарак Вакасо 1 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Xin Zhou2 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Hujahmat Shahsat 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yufeng Zhang 6 0
Chengjian Liao 3 1
Цуль Петер 4 0
Тан Лонг 3 0
Йи Тенг 3 0
Yake Wu 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Zhiyu Yan 3 0
Окоре Жорес 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Qi Cui 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Yun Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Чанчунь Ятай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
10
Шэньчжэнь
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Чанчунь Ятай
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

35
7

Упущенные победы

4
20
Шэньчжэнь
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Чанчунь Ятай
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

39
9

Упущенные победы

9
30

Голы по времени матча

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
5
42%
8
44%
76-90

Пропущено

30
21
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
5
17%
5
24%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
9
30%
6
29%
61-75
4
13%
6
29%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
17%
5
23%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
4
33%
2
9%
61-75
2
17%
3
14%
76-90

Пропущено

39
19
15 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
10%
5
26%
1-15
6
15%
1
5%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
4
10%
7
37%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
12
31%
1
5%
76-90

Забито

24
40
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
3
13%
5
13%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
5
21%
7
18%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
5
21%
7
18%
61-75
7
29%
29%
11
28%
76-90

Пропущено

69
40
28 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 20
9
13%
10
25%
1-15
11
16%
2
5%
16-30
8
12%
5
13%
31-45
8
12%
8
20%
46-60
17
25%
8
20%
61-75
16
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 2:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
5:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
6
7
1
13
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
11
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
21
6
5
22
1.5
11
16
2
25
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 26 13 6 7 45 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 26 7 5 14 31 - 38 26
14.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
15.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • 79'
    Shahzat Ghojaehmet получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    Ziyi Tian уходит с поля. Yue Xu выходит вместо него
  • 62'
    Сержиньо Солер сделал результативную передачу.
  • 62'
    Г О О О О Л - Yongjing Cao бьет в цель!
  • 61'
    Чанчэн Чэн уходит с поля. Sabit Abdusalam выходит вместо него
  • 57'
    Junjie Yuan уходит с поля. Wei Li выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 41'
      УДАЛЕНИЕ! - Chengjian Liao увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 32'
      Yue Liu получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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