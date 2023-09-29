Тур: 27. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаYue Liu
41' Красная карточкаChengjian Liao
0:1
62' ГолYongjing Cao
79' Желтая карточкаHujahmat Shahsat
90'+8
Ход матча
32'
41'
57'
62'
0:1
79'
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
332 Количество передач 460
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
28
Xin
Zhou2
13
Haofeng
Xu
12
Lei
Liao
43
Junjie
Yuan
20
Yue
Liu
37
Jiajin
Hu
33
Yuezheng
Du
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
37
Yongjing
Cao
44
Цуль
Петер
13
Чанчэн
Чэн
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
12 Lei LiaoЗащитник
-
43 Junjie YuanЗащитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jiajin HuПолузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
42 Wei LiПолузащитник
-
32 Jiabao Ji
-
31 Yifan Ge
-
11 Yuan Zhang1
-
40 Lu Jiaqiang
-
17 Hao Fu
-
19 Yue Xu
-
35 Lu Wentao
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
- Полузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
-
-
32 Лукич Ненад
-
-
15 Yuda Tian
-
17 Hong Li
-
34 Yiran He
-
-
27 Li Zhang II
-
38 Ning Lu
-
28 Zhifeng Wang
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.19
|Hujahmat Shahsat
|3 (2)
|0.11
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.07
|Yue Liu
|2
|0.07
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Алессандрини Ромен
|1
|0.04
|Shuai Pei
|1
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Донкин Уилл
|1
|0.04
|Xin Zhou2
|1
|0.04
|Haofeng Xu
|1
|0.04
|Guoliang Chen
|1
|0.04
|Zigui Shen
|1
|0.04
|Dalun Zheng
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Xiangyu Chen
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
|Ziyi Tian
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|13 (1)
|0.48
|Тан Лонг
|9
|0.33
|Цуль Петер
|5
|0.19
|Сержиньо Солер
|4
|0.15
|Jinxian Wang
|2
|0.07
|Yongjing Cao
|2
|0.07
|Chengjian Liao
|2
|0.07
|Чанчэн Чэн
|2
|0.07
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Zhiyu Yan
|1
|0.04
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|5
|1
|Yue Liu
|3
|2
|Li Ning
|4
|1
|Yue Xu
|5
|0
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yuezheng Du
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Shuai Pei
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Юань Миньчэн
|3
|0
|Ruifeng Huang
|3
|0
|Ziyi Tian
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Xin Zhou2
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
|Hujahmat Shahsat
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yufeng Zhang
|6
|0
|Chengjian Liao
|3
|1
|Цуль Петер
|4
|0
|Тан Лонг
|3
|0
|Йи Тенг
|3
|0
|Yake Wu
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Zhiyu Yan
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
|Chao Fan
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Чанчунь Ятай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
10
Шэньчжэнь
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Чанчунь Ятай
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
35
7
Упущенные победы
4
20
Шэньчжэнь
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
Чанчунь Ятай
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
39
9
Упущенные победы
9
30
Голы по времени матча
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
5
42%
8
44%
76-90
Пропущено
30
21
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
5
17%
5
24%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
9
30%
6
29%
61-75
4
13%
6
29%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
17%
5
23%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
4
33%
2
9%
61-75
2
17%
3
14%
76-90
Пропущено
39
19
15 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
10%
5
26%
1-15
6
15%
1
5%
16-30
5
13%
3
16%
31-45
4
10%
7
37%
46-60
8
21%
2
11%
61-75
12
31%
1
5%
76-90
Забито
24
40
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 6
3
13%
5
13%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
5
21%
7
18%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
5
21%
7
18%
61-75
7
29%
29%
11
28%
76-90
Пропущено
69
40
28 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 20
9
13%
10
25%
1-15
11
16%
2
5%
16-30
8
12%
5
13%
31-45
8
12%
8
20%
46-60
17
25%
8
20%
61-75
16
23%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 2:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
5:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
121
311
67
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
211
59
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
216
522
1116
225
621
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7