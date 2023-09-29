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  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Тяньцзинь Тайгер
2:2
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
28' Гол
Давид Андухар
34' Желтая карточка
Jingqi Fang
37' Желтая карточка
Ган Чао
1:1
39' Гол
Элкесон Кардосо
64' Желтая карточка
Zihao Yang
2:1
82' Гол
Qiuming Wang
2:2
90' Гол
Chuang Tang
90' Желтая карточка
Pengfei Han
90'+5

Ход матча

28'
Давид Андухар
1:0
34'
Jingqi Fang
 
37'
 
Ган Чао
39'
1:1
Элкесон Кардосо
(Мяо Тан)
46'
Фарлей Роса
Витанов Петар
 
61'
 
Лю Тао
Yanfeng Dong
61'
 
Паласиос Мануэль
Zhuoyi Feng
64'
Zihao Yang
 
67'
Fan Yang1
Zihao Yang
 
67'
Yinong Tian
Hao Guo
 
77'
Weijun Xie
Ба Дунь
 
78'
 
Chuang Tang
Элкесон Кардосо
82'
Qiuming Wang
(Weijun Xie)
2:1
85'
Yumiao Qian
Мерида Фран
 
89'
 
Лю2 Бин
Ruibao Hu
90'
2:2
Chuang Tang
90'
Pengfei Han
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 490 Количество передач 373
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
16
Zihao
Yang
36
Hao
Guo
30
Qiuming
Wang
38
Мерида
Фран
34
Витанов
Петар
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
23
Yiming
Yang
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
6
Zhuoyi
Feng
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
18
Andrigo
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Тяньцзинь Тайгер
4-1-4-1
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Тяньцзинь Тайгер
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 8 0.3
Qiuming Wang 6 0.22
Фарлей Роса 5 0.19
Ба Дунь 4 0.15
Weijun Xie 4 0.15
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Hao Guo 1 0.04
Давид Андухар 1 0.04
Мин Тянь 0 0
Jingqi Fang 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Yuanjie Su 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.33
Элкесон Кардосо 7 (2) 0.26
Ким Мин-У 6 0.22
Ромуло 3 0.11
Andrigo 3 0.11
Чоу Тим 3 0.11
Мяо Тан 2 0.07
Chuang Tang 2 0.07
Ган Чао 1 0.04
Тан Синь 1 0.04
Zhuoyi Feng 1 0.04
Ruibao Hu 1 0.04
Лю Тао 1 0.04
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерида Фран 7 0
Мин Тянь 5 1
Берич Роберт 5 0
Yuanjie Su 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Hao Guo 3 0
Pengfei Han 3 0
Yinong Tian 3 0
Jingqi Fang 2 0
Qiuming Wang 2 0
Feiya Chang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yumiao Qian 1 0
Zihao Yang 1 0
Yan Shi 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 7 0
Фелипе 3 1
Ган Чао 4 0
Тан Синь 4 0
Yiming Yang 4 0
Чжан Янь 2 1
Zhuoyi Feng 0 2
Ruibao Hu 3 0
Yanfeng Dong 3 0
Мяо Тан 2 0
Gong Zhang 2 0
Tao Jian 2 0
Виндбихлер Рихард 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Chuang Tang 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
12
Тяньцзинь Тайгер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ченду Беттер Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

8
20
Тяньцзинь Тайгер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Ченду Беттер Сити
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

18
32

Голы по времени матча

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
7
35%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
19%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
40%
5
24%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
1
10%
2
10%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Забито

30
41
17 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
8
27%
6
15%
1-15
4
13%
9
22%
16-30
5
17%
5
12%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
7
23%
9
22%
76-90

Пропущено

29
30
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
5
17%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
21%
7
23%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тяньцзинь Тайгер
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
8
5
4
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
2
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
14
13
4
23
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 26 13 6 7 45 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 26 7 5 14 31 - 38 26
14.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
15.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Pengfei Han получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Г О О О О Л - Chuang Tang бьет в цель!
  • 89'
    Ruibao Hu уходит с поля. Лю2 Бин выходит вместо него
  • 85'
    Мерида Фран уходит с поля. Yumiao Qian выходит вместо него
  • 82'
    Weijun Xie сделал результативную передачу.
  • 82'
    Г О О О О Л - Qiuming Wang бьет в цель!
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    • 46'
      Витанов Петар уходит с поля. Фарлей Роса выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Мяо Тан сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Элкесон Кардосо бьет в цель!
    • 37'
      Ган Чао получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Jingqi Fang получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Давид Андухар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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