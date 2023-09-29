Тур: 27. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre.
2:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолДавид Андухар
34' Желтая карточкаJingqi Fang
37' Желтая карточкаГан Чао
1:1
39' ГолЭлкесон Кардосо
64' Желтая карточкаZihao Yang
2:1
82' ГолQiuming Wang
2:2
90' ГолChuang Tang
90' Желтая карточкаPengfei Han
90'+5
Ход матча
28'
1:0
34'
37'
39'
1:1
61'
64'
67'
67'
77'
82'
2:1
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
490 Количество передач 373
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
16
Zihao
Yang
36
Hao
Guo
30
Qiuming
Wang
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
23
Yiming
Yang
20
Мяо
Тан
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
18
Andrigo
21
Фелипе
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zihao YangЗащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
19 Feiya ChangПолузащитник
-
40 Yan Shi
-
-
11 Weijun Xie
-
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
31 Yinong Tian
-
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
19 Yanfeng DongЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
18 AndrigoНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
- Вратарь
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
22 Chu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
-
2 Ху Хетао
-
36 Гоу Чжунчен
-
27 Лю2 Бин
-
26 Лю Тао
-
24 Chuang Tang
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Тяньцзинь Тайгер
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|8
|0.3
|Qiuming Wang
|6
|0.22
|Фарлей Роса
|5
|0.19
|Ба Дунь
|4
|0.15
|Weijun Xie
|4
|0.15
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.04
|Hao Guo
|1
|0.04
|Давид Андухар
|1
|0.04
|Мин Тянь
|0
|0
|Jingqi Fang
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
|Yuanjie Su
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.33
|Элкесон Кардосо
|7 (2)
|0.26
|Ким Мин-У
|6
|0.22
|Ромуло
|3
|0.11
|Andrigo
|3
|0.11
|Чоу Тим
|3
|0.11
|Мяо Тан
|2
|0.07
|Chuang Tang
|2
|0.07
|Ган Чао
|1
|0.04
|Тан Синь
|1
|0.04
|Zhuoyi Feng
|1
|0.04
|Ruibao Hu
|1
|0.04
|Лю Тао
|1
|0.04
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерида Фран
|7
|0
|Мин Тянь
|5
|1
|Берич Роберт
|5
|0
|Yuanjie Su
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Weijun Xie
|4
|0
|Yang Yu1
|2
|1
|Fan Yang1
|2
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Hao Guo
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Qiuming Wang
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yumiao Qian
|1
|0
|Zihao Yang
|1
|0
|Yan Shi
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|7
|0
|Фелипе
|3
|1
|Ган Чао
|4
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Yiming Yang
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Zhuoyi Feng
|0
|2
|Ruibao Hu
|3
|0
|Yanfeng Dong
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Tao Jian
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Chuang Tang
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
12
Тяньцзинь Тайгер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ченду Беттер Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
8
20
Тяньцзинь Тайгер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Ченду Беттер Сити
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
30%
7
35%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
19%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
40%
5
24%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
1
10%
2
10%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
30
41
17 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
8
27%
6
15%
1-15
4
13%
9
22%
16-30
5
17%
5
12%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
7
23%
9
22%
76-90
Пропущено
29
30
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
5
17%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
21%
7
23%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
Ченду Беттер Сити
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тяньцзинь Тайгер
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
68
85
410
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
211
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
819
1413
423
423
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7