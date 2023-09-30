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  3. Китай
  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Бэйцзин Гоань
2:0
Второй тайм: 90+'
Далянь Профешнл
0'
8' Желтая карточка
Zhu Ting
35' Желтая карточка
Liyn Yang
45' Желтая карточка
Yaopeng Wang
53' Желтая карточка
Пен Лю
1:0
70' Гол
Liyn Yang
2:0
74' Гол
Абреу Фабиу
75' Желтая карточка
Xianjun Wang

Ход матча

8'
 
Zhu Ting
35'
Liyn Yang
 
45'
 
Yaopeng Wang
53'
 
Пен Лю
60'
 
Yu Wang
Ян Ксиангчуанг
70'
Liyn Yang
(Дабао Юй)
1:0
74'
Абреу Фабиу
(Кан Сан-У)
2:0
75'
 
Xianjun Wang
78'
 
Босанчич Неманья
Пен Лю
78'
 
Jianbo Zhao
Cesar Manzoki
87'
Ziming Wang
Ли Лэй
 
87'
Пяо Чэн
Дабао Юй
 
90'
Yaki Yan
Liyn Yang
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Далянь Профешнл
4.70
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6.00
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Все Коэффициенты
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
4
Ли
Лэй
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
22
Дабао
Юй
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
7
Кан
Сан-У
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
13
Yaopeng
Wang
6
Xianjun
Wang
8
Zhu
Ting
5
Wei
Wu
III
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
10
Цонев
Борислав
39
Ян
Ксиангчуанг
17
Cesar
Manzoki
Бэйцзин Гоань
4-3-3
Далянь Профешнл
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Далянь Профешнл

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:3
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
С
5:2
С
0:3
С
4:1
С
0:1
С
4:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.27

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

43
71

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан Сан-У 7 (1) 0.26
Ziming Wang 7 0.26
Абреу Фабиу 6 0.22
Liyn Yang 5 0.19
Соуза Жосеф 4 0.15
Чжанг Сичже 3 (1) 0.11
Адеми Ариян 2 0.07
Hao Fang 2 0.07
Tianyi Gao 1 0.04
Чи Чжунго 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Mohemati Naibijiang 1 0.04
Пяо Чэн 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Yang Bai 1 0.04
Gang Wang 0 0
Дабао Юй 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Dezhi Duan 0 0
Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.22
Линь Лянмин 5 0.19
Ян Ксиангчуанг 4 0.15
Мамба Стрели 3 0.11
Цонев Борислав 2 0.07
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Gang Wang 5 0
Jiaqi Han 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Tianyi Gao 4 0
Чендун Чжан 3 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Boxuan Feng 3 0
Hao Fang 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Абреу Фабиу 2 0
Кан Сан-У 2 0
Liyn Yang 2 0
Сень Хоу 0 1
Йеннарис Никлас 1 0
Чжанг Сичже 1 0
Ziming Wang 1 0
Wenhao Jiang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 7 0
Vas Nunez 3 2
Cesar Manzoki 4 1
Yan Wu 5 0
Xianjun Wang 3 1
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Zhu Ting 3 0
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Пен Лю 2 0
Wei Wu III 2 0
Yaopeng Wang 2 0
Yin Shang 2 0
Хие Хуи 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
8
Бэйцзин Гоань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
12
Бэйцзин Гоань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Далянь Профешнл
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (13)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
65% (17)
23% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

27
8
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
11%
3
38%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
1
13%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
7
26%
3
38%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
23%
5
22%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
1
8%
7
30%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
1
8%
6
26%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
6
38%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
5
42%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Забито

43
22
19 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
5
12%
5
23%
1-15
6
14%
3
14%
16-30
8
19%
3
14%
31-45
10
23%
1
5%
46-60
5
12%
3
14%
61-75
9
21%
7
32%
76-90

Пропущено

32
35
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
5
16%
5
14%
1-15
8
25%
6
17%
16-30
4
13%
9
26%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
5
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Далянь Профешнл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0
Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Далянь Профешнл

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
5
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Далянь Профешнл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
4
9
4
9
2.5
3
10
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
1
12
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
15
11
9
17
1.5
5
21
5
21
2.5
4
22
3.5
3
23
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 26 13 6 7 45 - 31 45
4.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
5.
Бэйцзин Гоань
 2:0 27 12 9 6 46 - 31 45
6.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 26 7 5 14 31 - 38 26
14.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
15.
Далянь Профешнл
 0:2 27 3 10 14 20 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Бэйцзин Гоань
 2:0 14 8 4 2 29 - 13 28
3.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 0:2 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 2:0 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 0:2 14 0 3 11 8 - 25 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • 74'
    Кан Сан-У сделал результативную передачу.
  • 70'
    Дабао Юй сделал результативную передачу.
  • 70'
    Г О О О О Л - Liyu Yang бьет в цель!
  • 60'
    Ян Ксиангчуанг уходит с поля. Yu Wang выходит вместо него
  • 53'
    Пен Лю получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Yaopeng Wang получил желтую карточку от судьи
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    • 35'
      Liyu Yang получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Чжу Тин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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