Тур: 27. Стадион: Воркерс.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
8' Желтая карточкаZhu Ting
35' Желтая карточкаLiyn Yang
45' Желтая карточкаYaopeng Wang
53' Желтая карточкаПен Лю
1:0
70' ГолLiyn Yang
2:0
74' ГолАбреу Фабиу
75' Желтая карточкаXianjun Wang
Ход матча
8'
35'
45'
53'
74'
2:0
75'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
4
Ли
Лэй
22
Дабао
Юй
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дабао ЮйПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
-
26 Yang Bai
-
33 Nureli Abbas
-
20 Ziming Wang
-
-
39 Yaki Yan
-
44 Dezhi Duan
-
43 Wenhao Jiang
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
16 Le Liu
-
26 Ming'an Cui
-
22 Rong Chen
-
28 Yu Fei
-
-
35 Yu Wang
-
15 Jianbo Zhao
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Далянь Профешнл
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.27
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
43
71
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|7 (1)
|0.26
|Ziming Wang
|7
|0.26
|Абреу Фабиу
|6
|0.22
|Liyn Yang
|5
|0.19
|Соуза Жосеф
|4
|0.15
|Чжанг Сичже
|3 (1)
|0.11
|Адеми Ариян
|2
|0.07
|Hao Fang
|2
|0.07
|Tianyi Gao
|1
|0.04
|Чи Чжунго
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.04
|Пяо Чэн
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Yang Bai
|1
|0.04
|Gang Wang
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.22
|Линь Лянмин
|5
|0.19
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.15
|Мамба Стрели
|3
|0.11
|Цонев Борислав
|2
|0.07
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Zhenao Wang
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Gang Wang
|5
|0
|Jiaqi Han
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Tianyi Gao
|4
|0
|Чендун Чжан
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Hao Fang
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Абреу Фабиу
|2
|0
|Кан Сан-У
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Сень Хоу
|0
|1
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|7
|0
|Vas Nunez
|3
|2
|Cesar Manzoki
|4
|1
|Yan Wu
|5
|0
|Xianjun Wang
|3
|1
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Zhu Ting
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Пен Лю
|2
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Yaopeng Wang
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
8
Бэйцзин Гоань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
12
Бэйцзин Гоань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Далянь Профешнл
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (13)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
65% (17)
23% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
27
8
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
11%
3
38%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
1
13%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
3
11%
1
13%
61-75
7
26%
3
38%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
23%
5
22%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
1
8%
7
30%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
1
8%
6
26%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
6
38%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
5
42%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Забито
43
22
19 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
5
12%
5
23%
1-15
6
14%
3
14%
16-30
8
19%
3
14%
31-45
10
23%
1
5%
46-60
5
12%
3
14%
61-75
9
21%
7
32%
76-90
Пропущено
32
35
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
5
16%
5
14%
1-15
8
25%
6
17%
16-30
4
13%
9
26%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
5
16%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Далянь Профешнл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0
Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Далянь Профешнл
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
5
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Далянь Профешнл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
49
49
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1511
917
521
521
422
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|5
|4
|56 - 25
|59
|2.
|27
|14
|9
|4
|50 - 23
|51
|3.
|26
|13
|6
|7
|45 - 31
|45
|4.
|26
|13
|6
|7
|30 - 28
|45
|5.
|2:0
|27
|12
|9
|6
|46 - 31
|45
|6.
|27
|12
|8
|7
|41 - 30
|44
|7.
|27
|11
|9
|7
|43 - 31
|42
|8.
|27
|9
|14
|4
|33 - 26
|41
|9.
|27
|10
|8
|9
|40 - 40
|38
|10.
|27
|9
|6
|12
|41 - 46
|33
|11.
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|12.
|27
|8
|6
|13
|28 - 48
|30
|13.
|26
|7
|5
|14
|31 - 38
|26
|14.
|27
|3
|10
|14
|21 - 39
|19
|15.
|0:2
|27
|3
|10
|14
|20 - 39
|19
|16.
|27
|3
|3
|21
|22 - 71
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|36 - 9
|35
|2.
|2:0
|14
|8
|4
|2
|29 - 13
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|16 - 12
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|6.
|14
|5
|9
|0
|21 - 15
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|8.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|9.
|13
|7
|2
|4
|22 - 17
|23
|10.
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|11.
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|12.
|14
|6
|5
|3
|21 - 16
|23
|13.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|14.
|0:2
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|15.
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|14
|3
|1
|10
|12 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|30 - 9
|32
|2.
|13
|6
|4
|3
|25 - 18
|22
|3.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|4.
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|5.
|13
|5
|4
|4
|22 - 15
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|7.
|2:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|8.
|13
|3
|7
|3
|14 - 14
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|10.
|13
|3
|3
|7
|13 - 28
|12
|11.
|14
|2
|4
|8
|17 - 30
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|13.
|14
|1
|6
|7
|12 - 20
|9
|14.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|15.
|0:2
|14
|0
|3
|11
|8 - 25
|3
|16.
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7