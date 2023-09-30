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  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Шанхай Шеньхуа
1:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
28' Желтая карточка
Yibo Sha
1:0
29' Пенальти
Цао Юньдин
79' Желтая карточка
Junshuai Liu
87' Желтая карточка
Yue Zhu
90'+6

Ход матча

28'
 
Yibo Sha
29'
Цао Юньдин
1:0
45'
 
Chaoyang Liu
Yibo Sha
64'
 
Ming Hu
Чен Чуньсинь
64'
 
Marko Saric
Форбс Браун
67'
Zexiang Yang
Hao Wang
 
73'
Yangyang Jin
Shunkai Jin
 
73'
Longhai He
Цао Юньдин
 
79'
 
Junshuai Liu
86'
 
Weicheng Liu
Ма Ксянгью
87'
Yue Zhu
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 450 Количество передач 497
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
19
Yue
Zhu
32
Aidi
Fulang
Xisi
3
Shunkai
Jin
2
Хинг-Гловер
Макарио
14
Hao
Wang
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
4
Junshuai
Liu
5
Yibo
Sha
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
12
Чен
Чуньсинь
8
Ма
Ксянгью
7
Сарич
Элвис
10
Кангва
Эванс
9
Форбс
Браун
Шанхай Шеньхуа
3-5-2
Циндао Чжуннэн
5-4-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Циндао Чжуннэн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1
К
5:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 10 0.37
Ханчао Ю 5 0.19
Shenglong Jiang 4 0.15
Цао Юньдин 2 (1) 0.07
Амаду Ибраим 2 (1) 0.07
Бассогог Кристиан 2 (1) 0.07
У Си 2 0.07
Haoyang Xu 1 0.04
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.04
Haijian Wang 1 0.04
Yangyang Jin 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Wai-Tsun Dai 0 0
Чжу Чэньцзе 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.26
Кангва Эванс 6 0.22
Сарич Элвис 3 (1) 0.11
Wei Zhang I 3 0.11
Wenjie Song 3 0.11
Chien-Ming Wang 2 0.07
Aleksandar Andrejevic 2 0.07
Чен Чуньсинь 1 0.04
Синьли Пэн 1 0.04
Junshuai Liu 1 0.04
Marko Saric 1 0.04
Табеку Серж 0 0
Цзю Янь 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 7 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 4 0
Haoyang Xu 4 0
Haijian Wang 4 0
Синьли Пэн 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Амаду Ибраим 2 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Цао Юньдин 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Yue Zhu 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 7 1
Сарич Элвис 7 0
Dong Xu 5 0
Форбс Браун 4 0
Aleksandar Andrejevic 4 0
Jiashen Liu 4 0
Лун Чжэн 0 2
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Yibo Sha 3 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Циндао Чжуннэн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
9
Шанхай Шеньхуа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

11
21
Шанхай Шеньхуа
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Циндао Чжуннэн
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

17
30

Голы по времени матча

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
0
0%
1
11%
1-15
7
39%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
6
67%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

11
22
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
5
23%
16-30
4
36%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
36%
4
18%
61-75
1
9%
3
14%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
1
7%
6
27%
76-90

Пропущено

16
17
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
6
38%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

32
31
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
2
6%
4
13%
1-15
8
25%
3
10%
16-30
7
22%
3
10%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
5
16%
10
32%
61-75
5
16%
8
26%
76-90

Пропущено

27
39
17 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
2
7%
1
3%
1-15
8
30%
30%
7
18%
16-30
7
26%
8
21%
31-45
1
4%
9
23%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
4
15%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
19 раз 70%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
0
12 раз 44%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
7
6
1
13
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
8
2
11
1.5
3
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
15
12
5
22
1.5
10
17
2
25
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 27 14 6 7 48 - 31 48
4.
Шанхай Шеньхуа
 27 14 6 7 31 - 28 48
5.
Бэйцзин Гоань
 27 12 9 6 46 - 31 45
6.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 27 8 8 11 30 - 34 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 27 7 5 15 31 - 39 26
14.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
15.
Далянь Профешнл
 27 3 10 14 20 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Бэйцзин Гоань
 14 8 4 2 29 - 13 28
3.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 17 - 12 28
4.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
5.
Чжэцзян Профессионал
 14 8 2 4 23 - 13 26
6.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
7.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
8.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 14 2 3 9 12 - 24 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 14 0 3 11 9 - 22 3
15.
Далянь Профешнл
 14 0 3 11 8 - 25 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 6
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 7
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • 64'
    Чен Чуньсинь уходит с поля. Ming Hu выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Yibo Sha уходит с поля. Chaoyang Liu выходит вместо него
  • 29'
    Г О О О О Л - Цао Юньдин из команды Шанхай Шеньхуа забивает с точки!
  • 28'
    Yibo Sha получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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