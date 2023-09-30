Тур: 27. Стадион: Хонгкоу.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаYibo Sha
1:0
29' ПенальтиЦао Юньдин
79' Желтая карточкаJunshuai Liu
87' Желтая карточкаYue Zhu
90'+6
Ход матча
28'
29'
1:0
45'
64'
67'
73'
79'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
450 Количество передач 497
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
19
Yue
Zhu
14
Hao
Wang
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
5
Yibo
Sha
12
Чен
Чуньсинь
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
19 Yue ZhuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Hao WangПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
-
-
38 Jiabao Wen
-
36 Ernanduo Fei
-
35 Longhai He
-
29 Junchen Zhou
-
1 Zhen Ma
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
-
5 Yibo ShaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
29 Chaoyang Liu
-
24 Dong Xu
-
-
18 Ming Hu
-
17 Yuncheng Fu
-
45 Marko Saric
-
26 Jun Liu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Циндао Чжуннэн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|10
|0.37
|Ханчао Ю
|5
|0.19
|Shenglong Jiang
|4
|0.15
|Цао Юньдин
|2 (1)
|0.07
|Амаду Ибраим
|2 (1)
|0.07
|Бассогог Кристиан
|2 (1)
|0.07
|У Си
|2
|0.07
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.04
|Haijian Wang
|1
|0.04
|Yangyang Jin
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
|Чжу Чэньцзе
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.26
|Кангва Эванс
|6
|0.22
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.11
|Wei Zhang I
|3
|0.11
|Wenjie Song
|3
|0.11
|Chien-Ming Wang
|2
|0.07
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.07
|Чен Чуньсинь
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1
|0.04
|Junshuai Liu
|1
|0.04
|Marko Saric
|1
|0.04
|Табеку Серж
|0
|0
|Цзю Янь
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|7
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|4
|0
|Haoyang Xu
|4
|0
|Haijian Wang
|4
|0
|Синьли Пэн
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Амаду Ибраим
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Цао Юньдин
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Yue Zhu
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|7
|1
|Сарич Элвис
|7
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Aleksandar Andrejevic
|4
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Лун Чжэн
|0
|2
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Yibo Sha
|3
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wenjie Song
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Chien-Ming Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Циндао Чжуннэн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
9
Шанхай Шеньхуа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
11
21
Шанхай Шеньхуа
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Циндао Чжуннэн
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
17
30
Голы по времени матча
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
0
0%
1
11%
1-15
7
39%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
6
67%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
5
23%
16-30
4
36%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
36%
4
18%
61-75
1
9%
3
14%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
1
7%
6
27%
76-90
Пропущено
16
17
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
6
38%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
32
31
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
2
6%
4
13%
1-15
8
25%
3
10%
16-30
7
22%
3
10%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
5
16%
10
32%
61-75
5
16%
8
26%
76-90
Пропущено
27
39
17 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
2
7%
1
3%
1-15
8
30%
30%
7
18%
16-30
7
26%
8
21%
31-45
1
4%
9
23%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
4
15%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Цанчжоу 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Циндао Чжуннэн
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
19 раз 70%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
0
12 раз 44%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
311
76
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
68
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1512
522
1017
225
423
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 6
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 7
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7