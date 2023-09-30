Тур: 27. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center.
3:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаDilmurat Mawlanyaz
26' Желтая карточкаШангуань Ван
1:0
44' ГолКуасси Жан
53' Желтая карточкаYu Dong
55' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
2:0
72' ГолАндрияшевич Франко
75' Желтая карточкаKeqiang Chen
3:0
87' ГолАндрияшевич Франко
90'+6
Ход матча
13'
26'
44'
1:0
53'
72'
75'
87'
88'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
354 Количество передач 311
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
10
Tixiang
Li
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
16
Dilemet
Tudi
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
26 Jie Yin
-
38 Jinming Fan
-
12 Jinfeng Lai
-
31 Bin Gu
-
21 Shengpan Ji
-
15 Haoxiang Jin
-
-
-
39 Yudong Wang
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuhao ZhaoЗащитник
-
24 Songyi LiЗащитник
- Полузащитник
-
21 Keqiang Chen
-
26 Jiahui Liu
-
14 Tianyu Gao
-
22 Haoran Wang
-
-
30 Tenglong Li
-
27 Ziyi Niu
-
-
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Хэнань Суншань Лунмэн
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|16 (2)
|0.59
|Леонардо Родригес
|7
|0.26
|Куасси Жан
|6 (1)
|0.22
|Андрияшевич Франко
|6
|0.22
|Di Gao
|4
|0.15
|Junsheng Yao
|3
|0.11
|Цзяци Чжан
|2
|0.07
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Zheng'ao Sun
|1
|0.04
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.04
|Ulrich Ewolo
|1
|0.04
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|14 (3)
|0.52
|Zichang Huang
|3
|0.11
|Денич Джордже
|3
|0.11
|Boyuan Feng
|3
|0.11
|Межеевски Адриан
|2
|0.07
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Пина Томас
|1
|0.04
|Yihao Zhong
|1
|0.04
|Dilemet Tudi
|1
|0.04
|Songyi Li
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|6
|2
|Лён Нок-Хан
|4
|1
|Xin Yue
|4
|1
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Н'Думбу Александр
|3
|1
|Андрияшевич Франко
|4
|0
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Tixiang Li
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мушекви Няша
|2
|0
|Chang Wang
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|7
|0
|Чович Неманья
|5
|1
|Zhao Ke
|4
|1
|Yihao Zhong
|4
|1
|Перейра Илдеберту
|5
|0
|Пина Томас
|3
|1
|Шунич Тони
|4
|0
|Шангуань Ван
|4
|0
|Dilemet Tudi
|4
|0
|Межеевски Адриан
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Guoming Wang
|3
|0
|Boyuan Feng
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
9
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
23
17
Чжэцзян Профессионал
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Хэнань Суншань Лунмэн
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
25
26
Голы по времени матча
Забито
23
13
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
9%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
9
39%
3
23%
61-75
5
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
8
35%
76-90
Забито
26
17
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
12%
2
12%
1-15
5
19%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
8
31%
4
24%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
4
15%
2
12%
76-90
Пропущено
17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
2
18%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Забито
49
30
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
5
10%
3
10%
1-15
6
12%
6
20%
16-30
8
16%
6
20%
31-45
10
20%
6
20%
46-60
11
22%
7
23%
61-75
9
18%
2
7%
76-90
Пропущено
30
34
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
4
13%
5
15%
1-15
8
27%
3
9%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
4
13%
7
21%
46-60
3
10%
5
15%
61-75
7
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0
Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Хэнань Суншань Лунмэн
Точный счет
3:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Хэнань Суншань Лунмэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
86
58
59
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
86
85
311
211
113
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
189
1611
819
720
423
225
126
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|17 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|16 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|16 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|13
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 6
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 7
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7