  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023
Тур: 27. Стадион: .
Чжэцзян Профессионал
3:0
Конец матча
Хэнань Суншань Лунмэн
0'
21' Желтая карточка
Dilmurat Mawlanyaz
26' Желтая карточка
Шангуань Ван
1:0
44' Гол
Куасси Жан
53' Желтая карточка
Yu Dong
55' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
2:0
72' Гол
Андрияшевич Франко
75' Желтая карточка
Keqiang Chen
3:0
87' Гол
Андрияшевич Франко
90'+6

Ход матча

13'
 
Shuai Yang1
Цао Гу
21'
 
Dilmurat Mawlanyaz
26'
 
Шангуань Ван
43'
Haofan Liu
Dongsheng Wang
 
44'
Куасси Жан
(Андрияшевич Франко)
1:0
46'
 
Tianyu Gao
Dilemet Tudi
53'
Yu Dong
 
55'
 
Перейра Илдеберту
71'
 
Keqiang Chen
Yixin Liu
72'
Андрияшевич Франко
2:0
75'
 
Keqiang Chen
76'
 
Ziyi Niu
Межеевски Адриан
76'
 
Boyuan Feng
Zichang Huang
78'
Junsheng Yao
Jin Cheng
 
78'
Мушекви Няша
Леонардо Родригес
 
87'
Андрияшевич Франко
(Junsheng Yao)
3:0
88'
Цзяци Чжан
Куасси Жан
 
89'
Bin Gu
Tixiang Li
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 354 Количество передач 311
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
17
Куасси
Жан
45
Леонардо
Родригес
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
2
Yixin
Liu
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
16
Dilemet
Tudi
35
Денич
Джордже
10
Межеевски
Адриан
20
Чович
Неманья
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Хэнань Суншань Лунмэн

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 16 (2) 0.59
Леонардо Родригес 7 0.26
Куасси Жан 6 (1) 0.22
Андрияшевич Франко 6 0.22
Di Gao 4 0.15
Junsheng Yao 3 0.11
Цзяци Чжан 2 0.07
Jin Cheng 1 0.04
Zheng'ao Sun 1 0.04
Поссиньоло Лукас 1 0.04
Ulrich Ewolo 1 0.04
Н'Думбу Александр 0 0
Tixiang Li 0 0
Xin Yue 0 0
Bin Gu 0 0
Yu Dong 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 14 (3) 0.52
Zichang Huang 3 0.11
Денич Джордже 3 0.11
Boyuan Feng 3 0.11
Межеевски Адриан 2 0.07
Перейра Илдеберту 1 0.04
Пина Томас 1 0.04
Yihao Zhong 1 0.04
Dilemet Tudi 1 0.04
Songyi Li 0 0
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 6 2
Лён Нок-Хан 4 1
Xin Yue 4 1
Dongsheng Wang 5 0
Н'Думбу Александр 3 1
Андрияшевич Франко 4 0
Поссиньоло Лукас 4 0
Zheng'ao Sun 2 1
Bo Zhao 2 1
Цзяци Чжан 3 0
Tixiang Li 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Мушекви Няша 2 0
Chang Wang 2 0
Junsheng Yao 2 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haofan Liu 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 5 1
Zhao Ke 4 1
Yihao Zhong 4 1
Перейра Илдеберту 5 0
Пина Томас 3 1
Шунич Тони 4 0
Шангуань Ван 4 0
Dilemet Tudi 4 0
Межеевски Адриан 3 0
Songyi Li 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Guoming Wang 3 0
Boyuan Feng 3 0
Shuai Yang2 3 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Tianyu Gao 2 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Keqiang Chen 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
9
Чжэцзян Профессионал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

23
17
Чжэцзян Профессионал
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Хэнань Суншань Лунмэн
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
26% (7)
56% (15)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

25
26

Голы по времени матча

Забито

23
13
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
9%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
9
39%
3
23%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
8
35%
76-90

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
12%
2
12%
1-15
5
19%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
8
31%
4
24%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
4
15%
2
12%
76-90

Пропущено

17
11
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
2
18%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Забито

49
30
19 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
5
10%
3
10%
1-15
6
12%
6
20%
16-30
8
16%
6
20%
31-45
10
20%
6
20%
46-60
11
22%
7
23%
61-75
9
18%
2
7%
76-90

Пропущено

30
34
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
4
13%
5
15%
1-15
8
27%
3
9%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
4
13%
7
21%
46-60
3
10%
5
15%
61-75
7
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0
Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

3:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
5
8
5
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
8
5
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
18
9
16
11
1.5
8
19
7
20
2.5
4
23
2
25
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 27 18 5 4 56 - 25 59
2.
Шаньдун Тайшань
 27 14 9 4 50 - 23 51
3.
Чжэцзян Профессионал
 27 14 6 7 48 - 31 48
4.
Шанхай Шеньхуа
 27 14 6 7 31 - 28 48
5.
Бэйцзин Гоань
 27 12 9 6 46 - 31 45
6.
Ченду Беттер Сити
 27 12 8 7 41 - 30 44
7.
Ухань Три Таунс
 27 11 9 7 43 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 27 9 14 4 33 - 26 41
9.
Чанчунь Ятай
 27 10 8 9 40 - 40 38
10.
Мэйчжоу Хакка
 27 9 6 12 41 - 46 33
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 27 8 8 11 30 - 34 32
12.
Цанчжоу
 27 8 6 13 28 - 48 30
13.
Циндао Чжуннэн
 27 7 5 15 31 - 39 26
14.
Наньтун Чжиюнь
 27 3 10 14 21 - 39 19
15.
Далянь Профешнл
 27 3 10 14 20 - 39 19
16.
Шэньчжэнь
 27 3 3 21 22 - 71 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 11 2 1 36 - 9 35
2.
Бэйцзин Гоань
 14 8 4 2 29 - 13 28
3.
Шанхай Шеньхуа
 14 8 4 2 17 - 12 28
4.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
5.
Чжэцзян Профессионал
 14 8 2 4 23 - 13 26
6.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
7.
Тяньцзинь Тайгер
 14 5 9 0 21 - 15 24
8.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
9.
Циндао Чжуннэн
 13 7 2 4 22 - 17 23
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
11.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
12.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
13.
Цанчжоу
 14 5 3 6 15 - 20 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 4 7 9 - 19 10
16.
Шэньчжэнь
 14 3 1 10 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 14 10 2 2 30 - 9 32
2.
Чжэцзян Профессионал
 13 6 4 3 25 - 18 22
3.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
4.
Ченду Беттер Сити
 14 5 5 4 20 - 16 20
5.
Ухань Три Таунс
 13 5 4 4 22 - 15 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 14 4 3 7 17 - 22 15
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 2 4 8 17 - 30 10
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 14 2 3 9 12 - 24 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 14 1 6 7 12 - 20 9
14.
Циндао Чжуннэн
 14 0 3 11 9 - 22 3
15.
Далянь Профешнл
 14 0 3 11 8 - 25 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 17 (5)
Шанхай Порт Лэй У 16 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 16 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 13
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 6
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 7
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Шунич Тони бьет в цель!
    • 46'
      Dilemet Tudi уходит с поля. Tianyu Gao выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     