Тур: 25. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
0:1
24' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
1:1
26' Гол в свои воротаФей Рензе
1:2
41' ГолJoakim Nundal
Ход матча
24'
26'
1:1
41'
29
Коли
Алиу
15
Бренден
Эрик
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Коли АлиуЗащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Дьерв
Согндаль
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.5
Среднее время на гол
225
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.64
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
141
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.56
|Erik Groenner
|5
|0.2
|Угланн Микаэль
|2
|0.08
|Бренден Эрик
|2
|0.08
|Ange Mutsinzi
|2
|0.08
|Bassekou Diabate
|2
|0.08
|Вихманн Матиас
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Iman Mafi
|1
|0.04
|Хустад Эрленд
|1
|0.04
|Torje Wichne
|1
|0.04
|Филиберт Энцо
|1
|0.04
|Lucas Larade
|1
|0.04
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|6
|0.25
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.21
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.21
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.17
|Флатакер Эрик
|3
|0.13
|Ховен Андреас
|2
|0.08
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.08
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|5
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Педру Самуэл
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Erik Groenner
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|5
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|3
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Согндаль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
2
Дьерв
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Согндаль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
12
19
Дьерв
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Согндаль
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
6
35%
4
31%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
20%
2
10%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
6
30%
3
15%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
3
15%
4
20%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
26%
5
25%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Пропущено
29
12
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
6
21%
5
42%
61-75
4
14%
3
25%
76-90
Забито
36
33
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
3
8%
8
24%
31-45
6
17%
8
24%
46-60
10
28%
7
21%
61-75
8
22%
5
15%
76-90
Пропущено
49
32
21 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
6
12%
3
9%
1-15
5
10%
7
22%
16-30
10
20%
2
6%
31-45
13
27%
4
13%
46-60
8
16%
9
28%
61-75
7
14%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3
Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0
Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0
Результаты матчей
Дьерв
Согндаль
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
48
65
210
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
66
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
176
1014
1013
420
419
123
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|14
|9
|1
|36 - 17
|51
|2.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|44 - 30
|47
|3.
|24
|13
|4
|7
|41 - 30
|43
|4.
|0:1
|25
|10
|9
|6
|43 - 30
|39
|5.
|2:1
|24
|11
|5
|8
|36 - 32
|38
|6.
|0:1
|24
|9
|8
|7
|39 - 32
|35
|7.
|1:0
|25
|9
|7
|9
|37 - 31
|34
|8.
|24
|10
|3
|11
|29 - 43
|33
|9.
|24
|9
|6
|9
|33 - 30
|33
|10.
|24
|9
|5
|10
|33 - 31
|32
|11.
|24
|8
|7
|9
|28 - 32
|31
|12.
|1:0
|25
|8
|5
|12
|31 - 37
|29
|13.
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|14.
|1:2
|25
|7
|6
|12
|37 - 51
|27
|15.
|24
|6
|7
|11
|24 - 31
|25
|16.
|0:1
|25
|2
|5
|18
|21 - 53
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|0:1
|12
|8
|3
|1
|27 - 12
|27
|3.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|4.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|5.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 12
|24
|6.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|15 - 10
|22
|8.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|9.
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|10.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|11.
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|12.
|12
|5
|1
|6
|18 - 27
|16
|13.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 16
|16
|14.
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|15.
|1:2
|13
|4
|3
|6
|18 - 22
|15
|16.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|12 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|15 - 10
|23
|2.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 18
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|4.
|12
|5
|2
|5
|11 - 16
|17
|5.
|2:1
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|6.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|7.
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|8.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 21
|13
|9.
|1:2
|12
|3
|3
|6
|19 - 29
|12
|10.
|0:1
|13
|2
|6
|5
|16 - 18
|12
|11.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|12 - 20
|10
|14.
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|15.
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|16.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|9 - 26
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7
|Брюне
|Диа Мамаду
|7