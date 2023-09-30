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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 1401
Дьерв
1:3
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
23' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
1:1
26' Гол в свои ворота
Фей Рензе
1:2
41' Гол
Joakim Nundal
1:3
83' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
85' Желтая карточка
Угланн Микаэль
87' Желтая карточка
Joakim Nundal
90' Желтая карточка
Ингимюндарсон Вальдимар
90'+8
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
29
Коли
Алиу
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
7
Хёуге
Рунар
17
Bassekou
Diabate
11
Педру
Самуэл
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
10
Сконес
Каспер
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
31
Joakim
Nundal
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
Дьерв
4-3-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Согндаль

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.5

Среднее время на гол

225
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.64

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
141

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 14 (3) 0.56
Erik Groenner 5 0.2
Угланн Микаэль 2 0.08
Бренден Эрик 2 0.08
Ange Mutsinzi 2 0.08
Bassekou Diabate 2 0.08
Вихманн Матиас 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Iman Mafi 1 0.04
Хустад Эрленд 1 0.04
Torje Wichne 1 0.04
Филиберт Энцо 1 0.04
Lucas Larade 1 0.04
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Хёуге Рунар 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.29
Kristoffer Nessoe 5 0.21
Sondre Oerjasaeter 5 0.21
Йоунссон Йоунатан 4 0.17
Флатакер Эрик 3 0.13
Ховен Андреас 2 0.08
Oskar Borgthorsson 2 0.08
Сконес Каспер 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Martin Andre Sjoelstad 1 0.04
Фло Пер-Эгиль 1 0.04
Joakim Nundal 1 0.04
Daniel Arrocha 1 (1) 0.04

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 5 0
Угланн Микаэль 5 0
Бренден Эрик 4 0
Torje Wichne 4 0
Педру Самуэл 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Lucas Larade 3 0
Хустад Эрленд 2 0
Фернандес Леандро II 2 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Erik Groenner 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 5 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 3 0
Ховен Андреас 3 0
Фей Рензе 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Йоунссон Йоунатан 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Joakim Nundal 1 0

Результаты матчей

Дьерв
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Согндаль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
2
Дьерв
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Согндаль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

12
19
Дьерв
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Согндаль
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
6
35%
4
24%
61-75
6
35%
3
18%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
6
30%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
5
26%
5
25%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Пропущено

29
12
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
6
21%
5
42%
61-75
4
14%
3
25%
76-90

Забито

36
37
12 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
4
11%
2
5%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
3
8%
9
24%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
10
28%
7
19%
61-75
8
22%
6
16%
76-90

Пропущено

53
32
24 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
6
11%
3
9%
1-15
7
13%
7
22%
16-30
11
21%
2
6%
31-45
13
25%
4
13%
46-60
8
15%
9
28%
61-75
8
15%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3
Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0
Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0
Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0

Результаты матчей

Дьерв
Согндаль

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
9
1.5
6
5
2
11
2.5
2
9
1
12
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
5
8
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
18
6
10
15
1.5
11
13
4
21
2.5
5
19
1
24
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 24 14 9 1 36 - 17 51
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 24 13 4 7 41 - 30 43
4.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
5.
Согндаль
 24 11 5 8 37 - 32 38
6.
ФК Кристиансунн
 24 9 8 7 39 - 33 35
7.
Санднес
 25 9 7 9 37 - 31 34
8.
Ранхейм
 24 10 3 11 29 - 43 33
9.
Рёуфосс
 24 9 6 9 33 - 30 33
10.
Брюне
 24 9 5 10 33 - 31 32
11.
Мосс
 24 8 7 9 28 - 32 31
12.
Мьёндален
 25 8 5 12 32 - 37 29
13.
Осане
 24 6 9 9 33 - 35 27
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 24 6 7 11 24 - 31 25
16.
Скейд
 25 2 5 18 21 - 54 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
5.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
6.
Конгсвингер
 12 7 2 3 22 - 13 23
7.
Мосс
 12 7 1 4 15 - 10 22
8.
Согндаль
 11 6 3 2 20 - 12 21
9.
Рёуфосс
 12 5 5 2 19 - 11 20
10.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
11.
Осане
 11 4 4 3 18 - 16 16
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 12 3 6 3 12 - 11 15
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 12 1 2 9 12 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
5.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
6.
Санднес
 12 4 4 4 17 - 14 16
7.
Рёуфосс
 12 4 1 7 14 - 19 13
8.
Мьёндален
 12 4 1 7 14 - 21 13
9.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
10.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
11.
ФК Кристиансунн
 11 2 5 4 15 - 20 11
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Хёдд
 12 3 1 8 12 - 20 10
14.
Мосс
 12 1 6 5 13 - 22 9
15.
Брюне
 11 2 1 8 12 - 20 7
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
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